Trump puede añadir la pregunta sobre la ciudadanía en el censo con una orden ejecutiva

Algunos ex funcionarios han argumentado que el gobierno podría decir que necesita mejores datos sobre el número de inmigrantes que entraron ilegalmente al país, pero la nueva pregunta del censo no lo haría. Se pediría a los residentes que marquen una casilla si no son ciudadanos de Estados Unidos. Se estima que la mitad de los no ciudadanos que viven en los Estados Unidos son residentes legales. Muchos están en proceso de convertirse en ciudadanos.