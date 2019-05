Un viaje para recordar las "guerras interminables" que los estadounidenses preferirían olvidar

A principios de este mes, pasé un día en Marseilles, grabando un documental sobre la historia militar estadounidense reciente, específicamente las guerras en curso en las que la mayoría de nosotros preferimos no pensar.

Para que no haya confusión, déjame explicarte. No me refiero a Marseilles (mar-SAY), Francia, el puerto más grande de esa nación y la segunda ciudad más grande con una población que se acerca a los 900.000. No, mi destino era Marseilles, (mar-SAYLZ), Illinois, una pequeña ciudad de praderas con una población que ronda los 5.000 habitantes.

El medio oeste de Marseilles está ubicado en el condado de LaSalle a lo largo del río Illinois, justo en el medio del país entre Chicago y Peoria. Tengo cierta familiaridad personal con esta parte de EE.UU. Hace más de medio siglo, la escuela a la que asistía en el cercano Perú solían tocar las Panteras de la preparatoria de Marseilles. Desafortunadamente, Marseilles ya no puede apoyar una escuela preparatoria; sus adolescentes viajan río abajo a Ottawa.

En el pasado, Marseilles fabricaba cajas de cartón corrugado para Nabisco. Pero esa fábrica fue cerrada en 2002, y sólo queda el edificio vacío y abandonado, su hulk de ocho pisos todavía se cierne sobre Main Street. Aunque la economía de Estados Unidos se ha recuperado de la Gran Recesión, los buenos tiempos aquí parecen haber terminado y nunca han vuelto.

No es demasiado sorprendente, este es el país Trump. En 2016, el condado de LaSalle votó por Donald Trump sobre Hillary Clinton por un considerable margen del 14%. Es fácil imaginar a los residentes de Marseilles, que son más del 96% blancos, y se muestran ofendidos por la despreciativa referencia de Clinton a los "deplorables". Tenían razones para hacerlo.

Ahora, Marseilles conserva un modesto reclamo a la fama. Es el sitio del Monumento del Muro de los Conflictos de Oriente Medio, implantado en junio de 2004 y situado en un terreno abierto entre el río y la antigua planta de Nabisco. El monumento, creado y apoyado por motociclistas de Illinois con mentalidad cívica, muchos de ellos veteranos de Vietnam, es el único en la nación erigido para conmemorar a aquellos que han muerto en las campañas, escaramuzas, guerras prolongadas y desgracias desagradables que han involucrado a las fuerzas de EE.UU en varios lugares del Gran Oriente Medio desde los años sesenta.

Piénselo: cualquiera que desee rendir un homenaje personal a los que lucharon y murieron por nuestro país en la Segunda Guerra Mundial o en Corea o Vietnam sabe dónde ir: al gran espacio público estadounidense del Mall en Washington, DC. Cualquier estadounidense que quiera honrar el sacrificio de los que lucharon y murieron en la serie de conflictos más recientes -que han durado más que la Segunda Guerra Mundial, Corea y Vietnam combinados- deben viajar a una ciudad donde el transporte público más cercano es una estación de autobuses Greyhound en Ottawa y el restaurante principal es el de Bobaluk’s Beef and Pizza.

Los críticos pueden discutir la estética del monumento, una imitación del mucho más famoso Muro de Vietnam, pero su efecto es palpable y sincero: una serie de paneles de granito pulido que enumeran los nombres de los muertos en las "guerras para siempre” de este país que se remontan a los marineros asesinados a tiros en junio de 1967 en el ataque israelí al USS Liberty.

Los paneles contienen más de 8.000 nombres. Cada mes de junio, junto con la carrera anual Illinois Motorcycle Freedom Run, que termina en el monumento, se agregan más. (La carrera se llevará a cabo el 15 de junio de este año). Junto con las banderas y las placas, también hay un texto que afirma que todos los conmemorados son héroes que murieron por la libertad y nunca serán olvidados.

En ese punto, permítame registrar mi propia queja. Aunque el nombre de mi hijo está a mitad de camino cerca del margen izquierdo del Panel 5B, me siento incómodo con cualquier referencia a los soldados estadounidenses que murieron por la libertad. Nuestra inclinación por usar ese término en relación con las acciones militares de Estados Unidos me parece una farsa. Sirve como una excusa para no pensar demasiado en los compromisos, políticas y decisiones que llevaron a que todos esos nombres queden grabados en piedra, y habrá más por venir el próximo mes y probablemente por muchos años más.

Aquellos nombres que están grabados en la pared en Marseilles sirvieron a este país, de eso no hay duda. Si murieron para promover la causa de la libertad o incluso el bienestar de Estados Unidos es otra cuestión. Los términos que podrían expresar con mayor precisión por qué comenzaron estas guerras y por qué han persistido incluyen el petróleo, el dominio, la arrogancia, la negativa de los responsables políticos a reconocer su propia estupidez y la negligencia colectiva de los ciudadanos. Algunos podrían agregar a la lista la incapacidad de distinguir entre nuestros propios intereses y los de los aliados putativos, como Arabia Saudita e Israel.

Durante las varias horas que pasé en el muro, prácticamente nadie más lo visitó. Una sola pareja de ancianos se detuvo brevemente y eso fue todo. Si esto era comprensible, también lo explicaba. Después de todo, Marseilles es un lugar apartado, turístico no es.

Lo cual, cuando lo piensa, lo convierte en el lugar adecuado para conmemorar los conflictos que a los estadounidenses les gustaría ignorar u olvidar.

Ahora que la campaña para las elecciones presidenciales de 2020 se está calentando, permítame sugerir que eso debería cambiar.

Del mismo modo que en Iowa y New Hampshire hay lugares casi obligatorios donde se espera que aparezcan los candidatos, ¿por qué no hacer uno también de Marseilles, Illinois? deje que las docenas de candidatos que compiten para expulsar a Donald Trump de la Casa Blanca programen al menos una campaña para detenerse en el Muro de Conflictos de Oriente Medio, presione la comitiva que está detrás.