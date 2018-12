Una denuncia sobre Kevin Spacey incluye un video de Snapchat que al parecer es la evidencia de una supuesta incriminación

El lunes, la noticia de que Spacey sería procesado por un cargo de asalto indecente y agresión en el Tribunal del Distrito de Nantucket el 7 de enero minimizada en los titulares por un extraño video publicado en el canal de YouTube del actor, con el personaje de "House of Cards".



Spacey ha sido acusado de conducta sexual inapropiada por más de dos docenas de hombres y posteriormente fue retirado de "House of Cards" y reemplazado en la candidatura al Oscar del año pasado "All the Money in the World".