Una pregunta que persiste en el escándalo de las admisiones universitarias: ¿Por qué?

Al pasar por alto ese proceso, los padres les niegan a sus hijos la oportunidad de crecer, consideró Jill Margaret Shulman, entrenadora de ensayos universitarios con base en Amherst, Massachusetts, y autora del libro de próxima edición "College Admissions Cracked: Saving Your Kid (and Yourself) from the Madness" (Admisiones universitarias frustradas: cómo salvar a su hijo (y a usted mismo) de la locura). "Les quitaron a estos jóvenes la capacidad de tomar la primera gran decisión en sus jóvenes vidas", afirmó. "Les quitaron cualquier oportunidad de sentirse bien con ellos mismos al ingresar a la universidad, o de madurar a partir de un rechazo".