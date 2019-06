Niños y niñas en riesgo en cárceles de EEUU

Mientras tanto, se está gestando una emergencia de salud pública. Aunque no se nos permitió hablar con niños y niñas que se encontraban en cuarentena en celdas especiales en Clint destinadas quienes tienen gripe, recientemente varios niños pequeños retenidos en instalaciones del sur de Texas fueron internados en hospitales, luego de que intercedieran médicos y abogados. En Clint, diversos niños nos dijeron que no tienen acceso periódico a duchas o prendas de vestir limpias, y algunos manifestaron que no se les había permitido bañarse por semanas y que no siempre tienen acceso a jabón. El Gobierno de EE. UU. manifestó en la justicia el martes que su obligación de brindar condiciones “seguras e higiénicas” no exige brindar a los niños artículos de higiene como jabón o cepillos de dientes.