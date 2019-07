El presidente de programación de HBO defiende la temporada final de “Game of Thrones”

Más de un millón de fanáticos indignados han firmado una petición instando a HBO a rehacer la última temporada de “Game of Thrones” sin los productores David Benioff y D.B. Weiss, pero el presidente de programación de HBO, Casey Bloys, considera que eso es un cumplido o algo así.

“Creo que la petición muestra mucho entusiasmo y pasión por el programa”, dijo el ejecutivo el miércoles durante una gira de prensa de la Televisión Critics Assn., “pero no fue algo dicho en serio según nuestra consideración”.

El tema de la temporada final divisiva de “Game of Thrones” surgió durante la sesión de preguntas y respuestas con los periodistas.

“Hay muy, muy pocas desventajas de tener un programa tan popular”, dijo, “pero se me ocurre una idea: cuando intentas finalizarlo, muchas personas tienen grandes opiniones sobre cómo debería terminar... creo que eso sólo viene con el éxito”.

Bloys argumentó que la cifra récord de 32 nominaciones a los premios Emmy fue “sin duda una buena validación”.

Si bien el desarrollo de “Game of Thrones” tomó fama por ser meticuloso, el piloto original fue reconstruído y ampliamente reevaluado, HBO proporcionó una retroalimentación menos creativa a medida que pasaba el tiempo y los espectadores avanzaron más allá de los libros de George R.R. Martin. Pero esto es típico de un programa con una carrera tan larga, dijo Bloys.

“En ese punto, generalmente hay un ritmo entre lo que se muestra y la red”, dijo. “Fueron comentarios mínimos, aquí y allá. ‘Game of Thrones’ no es sólo eso; Silicon Valley debe estar haciendo su propia última temporada en este momento... No es como si estuviéramos pendientes de ellos”.



