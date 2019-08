La nueva demanda de la actriz Paz De La Huerta contra Harvey Weinstein agrega a Disney, Miramax

Los problemas legales que involucran acusaciones de conducta sexual inapropiada contra Harvey Weinstein continúan en aumento.

El martes, la actriz Paz De La Huerta presentó una nueva queja contra el productor de películas, agregando a Walt Disney Co., Miramax Co., Bob Weinstein, el ex jefe de Disney Michael Eisner y el actual CEO Bob Iger como acusados.

La demanda, presentada en el Tribunal Superior de Los Ángeles, alega asalto, agresión sexual e imposición intencional de angustia emocional. Reemplaza la demanda civil anterior de De La Huerta en 2018 en la que la actriz alegó que Weinstein la violó dos veces en diciembre de 2010 en su apartamento de la ciudad de Nueva York. Es una de las varias demandas civiles pendientes contra el ex magnate del cine.

Esta última demanda se produce en medio de crecientes frustraciones entre los litigantes y los retrasos en relación con un acuerdo civil propuesto por 44 millones de dólares entre Weinstein, la junta de su antiguo estudio de cine y varias mujeres que han acusado al magnate de la película de mala conducta sexual.

Esta semana, Weinstein fue acusado de dos nuevos cargos de agresión sexual en la Corte Suprema de Manhattan, retrasando su juicio penal tres meses, de septiembre a enero de 2020. El productor de Hollywood detrás de éxitos ganadores de un Oscar como “Shakespeare in Love”, “Chicago “Y” The King’s Speech “fueron despedidos de su compañía en octubre de 2017 después de que docenas de mujeres lo acusaron de conducta sexual inapropiada.

Aaron Filler, abogado de De La Huerta, dijo que la nueva presentación surge debido a preocupaciones “de que un acuerdo [civil] no se llevará a cabo”.

El acuerdo resolvería numerosas demandas presentadas contra Weinstein que se remontan a 2017. Sin embargo, las negociaciones se han estancado debido a numerosos obstáculos, incluida la presentación de bancarrota de Weinstein Co., disputas entre diferentes partes sobre el pago a las presuntas víctimas; y la demora en el juicio penal de Weinstein.

Algunos han criticado rotundamente el acuerdo propuesto por ofrecer una compensación inadecuada a las mujeres al tiempo que permiten a Weinstein y a los directores de Weinstein Co. evadir la responsabilidad o la responsabilidad. Los abogados de dos de los acusadores rechazaron la propuesta por completo.

La nueva demanda sostiene que Disney puede ser responsable de la conducta de Weinstein. Disney adquirió Miramax en 2003 y se separó de Harvey y su hermano y socio comercial, Bob Weinstein, en 2005. Vendió Miramax en 2010.

Si bien la actriz afirma que Weinstein la violó en 2010, el “impulso por el asalto” ocurrió años antes, según la demanda. La demanda afirma: “Weinstein desarrolló un interés inmoral y poco saludable en [De La Huerta] sexualmente cuando tenía 14 años de edad”. La demanda alega que Miramax alquiló un apartamento de la madre de De La Huerta al lado de su residencia que “fue utilizado significativamente para las actividades sexuales ilícitas de Harvey Weinstein ".

Filler sostiene que tanto Weinstein como De La Huerta aún reciben pagos residuales de su trabajo con Miramax (la actriz tuvo un papel en la película de 1999 de Miramax “The Cider House Rules”). “El ataque surgió del contacto en el lugar de trabajo”, dijo.

Los abogados de Disney y Miramax no estuvieron disponibles de inmediato para hacer comentarios. Weinstein ha negado haber tenido relaciones sexuales sin consentimiento.

“La lectura de la queja resalta cómo algo sin ningún mérito y solo se presentó contra todos los acusados ​​nombrados como un medio de extorsión”, dijo Elior Shiloh, abogado de Weinstein. “El señor Weinstein se defenderá de esta desafortunada reestructuración”.

