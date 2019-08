Martha Higareda: “Yo creo que he utilizado todas las estrategias para ligar”

Los Ángeles, 28 ago (EFEUSA)- La actriz mexicana Martha Higareda asegura que “ha utilizado todas las estrategias posibles para ligar”, las mismas que describe en su nueva película “Tod@s Caen”, que llega a los cines del país esta semana, un mes antes de su estreno en México.

“Cuando yo terminé mi relación pasada, que fue de 7 años, entonces me dije ‘voy a salir al ruedo’. Pero me sentía súper insegura y empecé a leer libros de estos que dicen valórate a ti misma, tú puedes... Y entonces descubrí que hay todo un universo en el mundo de ligar que está cañón”, explicó Martha en una entrevista con Efe junto a sus compañeras de reparto Miri Higareda, quien es también su hermana, y Claudia Álvarez.

El descubrimiento de ese universo del ligoteo inspiró a Martha la idea para su última película, en la que interpreta a una mujer, Mía, llena de trucos y estrategias para seducir, con la obsesión de que ningún chico pueda romper su corazón nunca más.

Ese plan de la protagonista funcionará hasta que se encuentra con Adán, interpretado por Omar Chaparro, un hombre que conoce todas sus estrategias porque también las aplica para sí mismo y que altera los objetivos de Mía.

“Hemos conseguido romper la estructura de las comedias románticas. Los personajes ni se aman ni se adoran desde el primer momento, no hay ese flechazo que ves en las cámaras...”, consideró Martha sobre la cinta, que considera una “anticomedia romántica”.

En el rodaje de “Tod@s Caen”, Martha se acompañó de su amiga Álvarez y de su hermana Miri, con quien también hizo de productora.

Miri Higareda y Claudia Álvarez harán de amigas de la protagonista en la pantalla, la primera más racional y la segunda más emocional, y desvelaron sus propias estrategias para ligar en la vida real.

“Yo aplicaba con mi actual marido la de ‘me escribió pero no voy a contestar’, aseguró Miri; afirmación ante la que su hermana Martha le interrumpió:"Y luego me pedía consejo a mí".

Por su parte Álvarez dio un consejo romántico: “A mí las estrategias no me han funcionado y lo que me ha servido en la última relación es dar todo el amor sin miedo a que me lastimen. Por suerte él también está dispuesto a hacerlo”.

"Él fue estratega ?Recuerdas?”, volvió a interrumpir Martha.

“Mucho... y lo logró", respondió Álvarez.

La complicidad entre las tres protagonistas fue evidente durante la entrevista y también en la película, que surgió de la cabeza de las hermanas Higareda y llegó como proyecto a Álvarez.

“Ha sido un honor, vivíamos juntas Martha y yo cuando ella me enseñaba sus guiones y yo le decía que iba a estar en Hollywood. Admiro profundamente su trabajo y que me hayan incluido en una comedia romántica me hace sentir afortunada y feliz. Más que por la película, que me encanta, es por quién está en ella ?Caí en blandito!”, expresó emocionada.

Tanto Álvarez como las hermanas repitieron en varias ocasiones su alegría de trabajar con el director Ariel Winograd, ya que “le dio un toque específico para que el filme se sintiera como la gente realmente habla”, según Marta.

Sobre las bromas entre hombres y mujeres, las relaciones de pareja y el ligoteo, las hermanas Higareda aseguraron no sentir miedo de que pudieran ser malinterpretadas.

“No tuvimos miedo, así es la vida, tienes que escribir de lo que sabes”, opinó Miri.

A lo que Martha añadió: “No decimos que unas mejor que otro otros, ni al revés. Quise balancear esa cosa entre hombres y mujeres”.

“Tod@s Caen” se estrena este viernes en los cines del país y llegará el próximo mes a las salas y plataformas de México y Latinoamérica”.