Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo se casan y ya tienen la fecha

Eyyyyy buenos diasssss! Cómo están? Aquí en Colombia es festivo 🥰 eso significa otro día de descanso 🤗🤗🤗 Así que niñas, aprovecho para darles un tip de belleza cuando estén de vacaciones😎 esta mascarilla de ajo y coco de @hairplusrd es fabulosa porque te ayuda a rellenar las hebras del pelito y le da mucha fuerza y brillo 🤩 no me puede faltar en mis viajes ❤️❤️! Excelente dia😜 Besossss😘😘