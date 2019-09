Niurka Marcos anda entre el cielo y el infierno

En vida, Alma (Niurka) no fue una perita en dulce por lo que se cerró las puertas del cielo, pero tampoco lo suficientemente canija para ganarse el pase directo al infierno. Ahora que su espíritu vaga en la Tierra, deberá escoger entre encontrarle una nueva esposa para su marido Ángel (Julio Bracho) y así llegar al paraíso, o arruinarle la vida por completo y terminar en el averno.

Para ello contará con la “ayuda” de Uriel (Juan Ugarte), un arcángel, y de Gloria (Verónica Jaspeado), una astuta demonio en la serie Alma de Ángel. “En este proyecto no me tuve que autocensurar, sólo me dejé guiar por un guion, pero cuando decían corte y queda decía todas las malas palabras para que yo me desahogara.

“Yo amo a mi demonio interno y en el caso de Alma, mi personaje, ella también ama a su demonio porque el arcángel con toda su moralidad siempre la andaba limitando”, dijo Niurka en entrevista.

“En la etapa de grabaciones, todo el elenco hicimos un gran equipo, logramos una familia y Niurka no sabe trabajar si no es así, logramos hacer la mancuerna perfecta y eso es lo que transmitiremos a toda la gente”. Niurka Marcos, Actriz.

Producida por Nazareno Pérez Bracatto, la comedia que estrena mañana por Las Estrellas se convertirá en una batalla campal entre el bien y el mal y en la que sólo Alma tendrá la decisión en sus manos. “Me divertí mucho con mi personaje porque jugué mucho con él. Tengo muchas posibilidades que el ángel no tiene, él se enfoca más en la conciencia y lo bueno. “Yo, por otro lado, era más de tentaciones y pude mentir porque no sigo los mandamientos. En ese sentido es muy chistoso y el público verá cuánto campo de acción tendrá Gloria”, sostuvo Jaspeado.

Niurka Marcos (Agencia Reforma)

Si decide ser una buena esposa incluso después de muerta o no dependerá también de sus hijos Juan José (Diego Tenorio) y Alexa (Lizeth Goce). Y, sobre todo, de la intervención de Paco (Raúl Araiza), el mejor amigo de Ángel y cuyo cuerpo Alma aprovechará para hacer una que otra travesura desde el más allá.

“Para mí, el dar vida a Paco ha sido uno de los papeles más arriesgados, especialmente porque tengo que imitar a Niurka y eso es una chinga”, expresó Araiza. Los 13 episodios de la serie contaron con la participación especial de artistas como Aleida Núñez, Ingrid Coronado, Julio César Chávez Jr., Paola Ramones (hija de Adal Ramones), Emilio Osorio, Joaquín Bondoni, Nora Salinas y Adrián Di Monte, entre otros.