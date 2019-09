Justin Bieber admite haber consumido ‘drogas bastante pesadas’ en una emotiva publicación de Instagram

Justin Bieber desbordó su corazón este lunes en las redes sociales sobre los efectos de la repentina fama que cayó sobre él en su adolescencia. La estrella del pop admitió haber consumido “drogas bastante duras” y habló sobre la depresión, la ira y, finalmente, la madurez.

Espero que encuentres tiempo para leer esto, es de mi corazón”, escribió la estrella del pop antes de abordar lo difícil que es despertarse con una buena actitud cuando te sientes “abrumado” por cada elemento de tu vida.

“Cuando parece que hay problemas tras problemas tras problemas”, escribió. “Empiezas a prever el día a través de lentes de ‘temor’ y anticipas otro mal día”

Bieber fue descubierto por Scooter Braun a los 14 años, y una vez que comenzó a rodar, no salió del ojo público durante casi una década. Al principio, estaba en todas partes: primeros centros comerciales y programas de televisión y premios, donde las jóvenes se volvieron locas. Luego fueron la Casa Blanca y los cines, seguidos de vergonzosas fotos y fotos de paparazzi. En 2014, incluso hubo una petición pidiendo que el canadiense fuera deportado de los EE. UU.

"¿Has notado las estadísticas de las estrellas infantiles y el resultado de su vida? Hay una presión y una responsabilidad locas en un niño que tiene el cerebro, las emociones, los lóbulos frontales (toma de decisiones) que aún no se han desarrollado”, escribió.

“A medida que mi talento progresó y me volví ultra exitoso, todo sucedió en un lapso de dos años. Todo mi mundo se volvió una locura. Pasé de ser un niño de 13 años de un pequeño pueblo, a ser alabado de izquierda a derecha por el mundo con millones diciendo lo mucho que me amaban y lo genial que era. No sé sobre ti, pero la humildad viene con la edad ", escribió.

El cantante, que ahora tiene 25 años, ha mantenido un perfil bajo durante los últimos años, retirándose del centro de atención y casándose en silencio con Hailey Bieber el año pasado. Es un gran cambio de cómo vivía hace unos años, cuando parecía que todas las semanas traía un nuevo drama de Bieber, si lo arrestaban bajo sospecha de DUI, orinar en el cubo de un conserje en un restaurante, sintiéndose como un “zoológico” animal “sobre fotos con admiradores o simplemente disculpándose por haber tenido una” semana difícil ".

“Todo el mundo hizo todo por mí, así que nunca aprendí los fundamentos de la responsabilidad”, escribió Bieber. “Así que a estas alturas tenía 18 años sin habilidades en el mundo real, con millones de dólares y acceso a lo que quisiera. Este es un concepto muy aterrador para cualquiera. A los 20 años tomé todas las malas decisiones que pudiste haber pensado y fui ¡desde una de las personas más amadas y adoradas del mundo hasta la persona más ridiculizada, juzgada y odiada del mundo!”

Los altibajos que provienen de la gran prisa de estar en el escenario fueron difíciles de manejar, dijo, señalando los roces de otros artistas con el abuso de drogas.

Justin Bieber fans, including Amelia Erichsen, 13, of San Diego holds a sign reading "Be My Boyfriend," before a concert at Staples Center in an undated photo. (Christina House / Los Angeles Times)

“Comencé a consumir drogas bastante pesadas a los 19 años y abusé de todas mis relaciones. Me volví resentido, irrespetuoso con las mujeres y enojado. Me volví distante de todos los que me amaban, y me escondía detrás, de un caparazón que en el que me había convertido. Sentí que nunca podría cambiarlo. Me tomó años recuperarme de todas estas terribles decisiones ", escribió.

Ahora Bieber está navegando por la “mejor temporada” de su vida, el matrimonio, y a través de él está aprendiendo a ser un buen hombre, dijo.

“Todo esto para decir incluso cuando las probabilidades están en contra de que sigas luchando”, escribió. “Jesús te ama.”

Justin y su esposa celebrarán su primer aniversario a finales de este mes con una ceremonia religiosa y una fiesta en Carolina del Sur.