Héctor Suárez supera el cáncer de vejiga

Tras ser intervenido quirúrgicamente, Héctor Suárez superó el cáncer de vejiga que padecía desde hace cuatro años.

Así lo confirmó su hijo Héctor Suárez Gomís, quien además compartió que su padre se encuentra recuperándose favorablemente.

“Está muy feliz, sobre todo porque había un ligero miedo de que el cáncer se hubiera ido al colon, era el único miedo que teníamos, incluyendo al doctor, pero no encontró absolutamente nada”.

“Incluso pensaban que el colon pudiera haber estado pegado a la vejiga, pero no”, expresó Suárez Gomís a la salida del hospital.

El actor, de 80 años, fue sometido esta semana a una operación en la que le extirparon vejiga y próstata. Su estado de salud es tan estable, que su hijo prevé trabajar junto a él nuevamente.

“Sí está bien y él lo quiere hacer, pero ahora nos tenemos que burlar. Le dije: ‘wey, yo no trabajo con gente incompleta y tú no tienes ni riñones, ni próstata, ni vejiga, y además no se te para a partir de ahorita, entonces yo no trabajo con gente así. Yo también estoy incompleto: no tengo un huevo y pelo, pero tú no tienes más cosas’”, bromeó Suárez Gomís.

A pesar del miedo por la operación del histrión, el conductor aseguró que las risas no faltaron desde el lunes que fue internado en el hospital.

“Cuando los momentos estuvieron más duros y más difíciles, nunca faltó el sentido del humor. Además, tenemos un sentido del humor muy negro, y creo que es la mejor manera de sanar el dolor”, compartió.

La esposa de Héctor, Sara Calderón, confirmó que Suárez regresará a trabajar próximamente. “Se va a recuperar muy pronto, ya lo verán trabajando. Estamos muy agradecidos y muy bendecidos por el resultado de ésta cirugía”, señaló Calderón.

"Él está perfecto, está muy bien y feliz de la vida, porque todo salió mejor de lo que se esperaba, así que eso es una bendición. Estamos muy contentos, es lo único que tenemos que hacer: celebrar la vida”.

De acuerdo con Suárez Gomís, su padre podría ser dado de alta hoy.