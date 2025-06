‘How to Train Your Dragon’ supera a ‘Lilo and Stitch’ con $83 millones en fin de semana de estreno

Esta imagen difundida por Universal Pictures muestra a Mason Thames como Hipo, viajando sobre “Chimuelo” en una escena de “How to Train Your Dragon”.

“How to Train Your Dragon” despegó en la taquilla este fin de semana, demostrando la fuerza que aún tienen algunos remakes.

La adaptación en live-action de la querida franquicia animada surcó los cielos con un sólido debut al generar 83 millones de dólares en las salas de América del Norte, según las estimaciones que Comscore dio a conocer el domingo. La película, dirigida por el veterano de la franquicia Dean DeBlois, sigue la improbable amistad entre un joven vikingo llamado Hipo (Mason Thames) y un dragón llamado Chimuelo.

La cinta superó fácilmente a “How to Train Your Dragon: The Hidden World” de 2019, la cual ganó 55 millones de dólares en su fin de semana de estreno. También tomó el primer lugar por delante de “Lilo and Stitch” de Disney, la cual cayó al segundo puesto después de encabezar las listas durante tres fines de semana. Ese remake híbrido de live-action sumó otros 15 millones de dólares, para un total a nivel regional de más de 386,3 millones de dólares.

“Materialists”, una historia de amor moderna en Nueva York protagonizada por Dakota Johnson, Pedro Pascal y Chris Evans, alcanzó la tercera posición durante su fin de semana de debut con 12 millones de dólares. La comedia romántica presenta a Johnson como una astuta casamentera atrapada entre dos pretendientes: un actor en apuros y sin dinero que resulta ser su ex, y un “unicornio” adinerado que parece demasiado bueno para ser verdad.

“Mission: Impossible — The Final Reckoning” cayó al cuarto lugar, recaudando 10,3 millones de dólares.

El spin-off de John Wick, “Ballerina”, cayó al quinto lugar con 9,4 millones de dólares, a pesar de los buenos comentarios tanto de los críticos como del público. Dirigida por Len Wiseman, la película de acción está protagonizada por Ana de Armas y presenta a Keanu Reeves retomando su icónico papel.

En sexto lugar, “Karate Kid: Legends” obtuvo 5 millones de dólares, seguido por “Final Destination: Bloodlines” en séptimo con 3,9 millones de dólares. La última producción de Wes Anderson, “The Phoenician Scheme”, recaudó 3 millones de dólares para ubicarse en el octavo lugar. “The Life of Chuck”, basada en una historia de Stephen King, alcanzó la novena posición con 2,1 millones de dólares.

El décimo lugar fue para “Sinners”, la película de Ryan Coogler protagonizada por Michael B. Jordan, la cual atrajo 1,4 millones de dólares .

Las diez películas de acuerdo a las estimaciones de ventas de boletos de viernes a domingo en los cines de Estados Unidos y Canadá, según Comscore:

1.- “How to Train Your Dragon”: 83,7 millones de dólares.

2.- “Lilo and Stitch”: 15,5 millones de dólares.

3.- “Materialists”: 12 millones de dólares.

4.- “Mission: Impossible – The Final Reckoning”: 10,3 millones de dólares.

5.- “From the World of John Wick: Ballerina”, 9,4 millones de dólares.

6.- “Karate Kid: Legends”: 5 millones de dólares.

7.- “Final Destination: Bloodlines”: 3,9 millones de dólares.

8.- “The Phoenician Scheme”: 3 millones de dólares.

9.- “The Life of Chuck”: 2,1 millones de dólares.

10.- “Sinners”: 1,4 millones de dólares.