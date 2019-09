La actriz y cantante Jackie Cruz alza la voz por los latinos en Hollywood mientras abre nuevas oportunidades

Trás el éxito obtenido con su participación en la exitosa serie de Netflix “Orange is the New Black” en el papel de “La flaca” hasta la temporada final, la actriz Jackie Cruz decidió darle mayor fuerza a su otra faceta artística y mostrarnos así su lado más sensible y sexy a través de su musica.

Y luego de sus éxitos “La Hora Loca” y “Don’t Waste My Time”, el pasado 9 de agosto lanzó el energético y vibrante video musical de “Lucía Ocho”, canción producida por BRVO y featuring Nina Sky y la colaboración del rapero Feefa, que desde su lanzamiento lleva casi 200k vistas siendo éste un trabajo que ha sido financiado por ella misma.

Estos temas forman parte de su álbum titulado “La Hija de Chávez”, en el que Jackie mezclará ritmos de blues y rock de los años 80.

En su reciente visita a los estudios de Los Angeles Times en español, la cantautora y actriz se mostró como una firme defensora de la igualdad de género y además expresó que todas las personas merecen tener igual representación en los medios, especialmente las latinas.

Dijo que una de sus más grandes pasiones es promover, apoyar y representar a la mujer latina, específicamente mujeres de la República Dominicana, en Hollywood. Las mismas que en otras ocasiones han sido apoyadas por sus colegas Zoe Saldaña (Guardians of the Galaxy) y Rosario Dawson (Unforgettable).

Desde niña soñó con convertirse en actriz luego de escuchar en la radio de República Dominicana a Whitney Houston y se lo mencionó a su madre, quien desde entonces la ayudado a alcanzar sus sueños desde que llegaron como inmigrantes a Los Ángeles.

Nos contó además que después de haber sufrido un accidente que la mantuvo inconciente por más de 72 horas y de haberse casi desfigurado el rostro, perder su cabello y haberse afectado sus pulmones, la actriz intentó suicidarse, pero al salir de la depresión con el apoyo de una amiga que conoció en el hospital y de ver videos de Selena Quintanilla en Youtube, Jacki logró salir adelante hasta hoy que se ha convertido en una modelo a seguir de las jovencitas latinas en este país que la ven como una estrella de la pantalla, la música y una empresaria exitosa que continuará compartiendo su historia a través de su música y promoviendo una mejor representación latina en el futuro del entretenimiento.

Esto y mucho más nos contó en este video que acompaña este artículo.