CRÍTICAS. Una F1 trepidante y una M3gan reforzada reciben el verano con acción, humor y una pizca de terror

El segundo título al que aludimos es “M3gan 2.0”, que es, obviamente, la secuela de “M3gan” (2022), un filme de bajo presupuesto -relativamente hablando- con el que Universal logró amasar una suma que superó más de 10 veces su inversión.

Luego de su estupendo debut en el cine independiente de terror con “Housebound” (2014), que él mismo dirigió y escribió, el neozelandés Gerard Johnstone decidió entregarse a los brazos de Hollywood para comandar “M3gan”, una cinta que, a primera vista, parecía ser una suerte de remedo de la saga de Chucky, en plan femenino y con ciertos cambios esenciales (la muñeca aquí no está poseída, sino que es un robot descontrolado).

Sin embargo -y sin haber dejado de ser un producto del ‘mainstream’-, la obra resultó ser una película menor, pero absolutamente entretenida, en la que el empleo del humor permitían pasar por alto varias inconsistencias narrativas, y que se las ingenió para ofrecer mucho más de lo esperado a través de los comentarios que hacía sobre el potencial negativo de la cada vez más invasiva IA.

Ocurre algo semejante con la secuela, “M3gan 2.0”, que luce mucho más grande, que agrega a una nueva villana -AMELIA, una androide de combate- y que potencia considerablemente la comicidad sin desentonar por ello con lo anteriormente visto. En cierto sentido, es mejor que su antecesora, lo que tiene sin duda que ver con el hecho de que, en esta ocasión, Johnstone firmó el guión.

M3gan and Amelia (Ivanna Sakhno) en pleno enfrentamiento. (Universal Pictures)

Pero es también un tren de alta velocidad que se empieza a descarrilar en la recta final, y que pudo hacer mejores esfuerzos para dar miedo, porque el terror, en este caso, se encuentra seriamente relegado. Claro que, por lo general, es un vehículo efectivo e increíblemente divertido que cuenta adicionalmente con unos efectos especiales mucho más creíbles que su antecesora, y cuyas escenas de acción combinadas con ciencia-ficción le rinden un cariñoso tributo a la saga de Terminator.

Lo que no se debe esperar, por supuesto, es la presencia de una gran historia. Nuevamente, Johnstone mejora las cosas con respecto a la cinta previa al recurrir a recursos ingeniosos y al imponer un humor hilarante; pero, al ser una secuela directa, “M3gan 2.0” nos presenta una vez más a Gemma (Allison Williams), la científica creadora de M3gan, un personaje que, desde el inicio, se ha destacado por su falta de carisma, y que es además muy difícil de querer debido a su egoísmo supuestamente inintencionado.

Afortunadamente, Williams vuelve a tener a su lado a la increíble Violet McGraw, quien, naturalmente, ha crecido, y cuya evolución como actriz se presta para darle mayor vitalidad a Cady, la sobrina huérfana de Gemma, que era una niña en la cinta de debut y que, ahora, como pre adolescente, se enfrenta de modo mucho más intenso a las irresponsabilidades de su tía y a las situaciones con las que tiene que lidiar.

“M3gan 2.0” no le gustará a todo el mundo, y no necesariamente por su nivel de violencia, que es muy medido (cuenta con una clasificación PG-13), sino porque, francamente, es sumamente disparatada y puede llegar a ser ridícula. Pero está hecha con esas intenciones, e incluso en sus peores momentos, tiene detalles interesantes que no caen necesariamente en lo predecible.