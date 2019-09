‘No te puedes enconder’ es el nuevo reto actoral de Blanca Soto

Hace unos meses la audiencia de Estados Unidos conoció un formato que de inmediato capturó su atención por la intensidad de su trama, desarrollo y desenlace en apenas 13 capítulos y ese fue el caso de “El recluso”. Luego Gaby Espino, Jason Day, Margarita Rosa de Francisco, Laura Perico y Carlos Ponce encendieron la pantalla con la explosiva miniserie “Jugar con Fuego” que contó con la novedad de tener una extensión de solamente 10 capítulos intensos en el que uno iba superando al otro a medida que se mostraba el desenlace de la historia.

Con esos antecedentes ahora llega a la pantalla chica un formato que va en la misma dirección, pero esta vez se trata un “thriller” en el que está envuelta una investigación policíal, en medio de la política, el programa de protección de testigos y el bajo mundo, un género que ha funcionado muy bien en la pantalla anglo y que esta vez pretende capturar a la audiencia hispana de los Estados Unidos por la crudeza de su trama.

“No te puedes esconder” es protagonizada por la actriz mexicana Blanca Soto y los españoles Eduardo Noriega, Ivan Sánchez y la reconocida Maribel Verdú. Esta dirigida por Alejandro Bazzano, quien le muestra a la audiencia la historia de Mónica (Blanca Soto) y de su hija Natalia (Samantha Siqueiros), quienes se ven obligadas a escapar de México y de un traumático pasado que se vió afectado por un marido abusador y una red criminal que terminó manchando sus vidas.

Con escenas rodadas en México y Madrid, “No te puedes esconder”, marca el regreso de Blanca Soto a la cadena Telemundo tras su recordada participación en las dos primeras entregas de la serie “Señora Acero”. Ahora Blanca le da vida al personaje de una doctora que huye de su pasado y se enfrenta a un presente inesperado con otra identidad junto a su hija. “Yo digo que mi personaje es el de una mujer ordinaria haciéndo cosas extraordinarias porque la vida la ha llevado ahí”, comienza contándole a LA Times en Español Blanca Soto.

Anuncio

Con nuevas identidades y bajo el programa federal de protección de testigos de EE. UU., madre e hija se marchan al otro lado del mundo, a Madrid, España, para comenzar una nueva vida sin imaginar que su pasado y su destino de un momento a otro las alcanzaría.

“Y también es que en el amor (a su personaje) no le ha ido bien porque siempre ha escogido a la persona no adecuada y cuando ya se separa de su pareja en México, que es una persona que tiene muy malos vinculos con personas involucradas en fraudes y otras cosas raras y extrañas, ella decide proteger a su hija y salir de esa relación, que aunque no están juntos, es una relación enferma, con la que no quiere que hija se vea contagiada y de esa manera entran al programa de protección a testigos y llegan a Madrid”, comenta la actriz mexicana, también conocida por sus papeles en producciones como “Porque el amor manda”, “Eva Luna” y"Talismán”.

En su nueva vida, el destino las pone frente a un ex-policía convertido en asesino a sueldo, interpretado por Eduardo Noriega, un fotógrafo obsesionado con la muerte, encarnado por Iván Sánchez y un político con relaciones prohibidas.

Sin saberlo, todos ellos están unidos por verdades a medias, que, al cruzarse, expondrán su lado más oscuro y pondrán sus vidas en peligro. Y detrás de toda esta maraña, misterio se encuentra la misteriosa inspectora Urrutia estelarizada por la laureada actriz española Maribel Verdú, conocida en este mercado por su trabajos en “Y tu Mamá También”, “Blancanieves”, “Huevos de Oro” y “El Laberinto del Fauno”.

Anuncio

Blanca interpreta a una misma mujer con dos identidades marcadas por un pasado que la persigue. (Cortesía)

Para Blanca Soto la oportunidad de interpretar a Mónica es todo un reto, pero a la vez le permite meterse en la piel de una mujer fuerte que es capaz de hacer lo imposible por el bienestar de su hija. “Y eso es lo que más me gusta hacer como actriz y como ser humano. Es una madre que para ella lo más importante es su hija y que a pesar de todo lo que le ha pasad, va a luchar para sacarla adelante sin permitir que nada le pase”, agrega la actriz nacida en Monterrey, Nuevo León.

Soto señala que es un contraste muy fuerte de lo que el público la vió haciéndo en Señora Acero cuando interpretó a la valiente Sara Aguilar y lo que hoy ha tenido que interpretar al darle vida a Mónica. “Es muy lindo porque vengo de hacer un personaje tan fuerte y aquí ella (Mónica) no tiene ni idea, no sabe ni agarrar un palo para pegarle en la cabeza (a su agresor) y de pronto se encuentra como un tigre rescatando a su cría. Es una mujer que no deja que nada la aplaste. Es una doctora que no había terminado su carrera con todo lo que le había pasado y cuando se separa, decide terminar su carrera, porque todo se puede sin importar lo que le suceda”, cuenta Soto.

Blanca Soto (Cortesía)

El aspecto aspiracional es un elemento muy importante en su personaje con el que el público podría identificarse. Su papel la lleva de ser una doctora en México a tener que hacerse pasar por una enfermera en Madrid. “Y va a tener que trabajar como más ‘underground’ para no llamar la atención porque está huyendo de su pasado, hasta que su pasado la encuentra”, explica la actriz.

Para Blanca este tipo de retos actorales la hacen sentir muy completa. “Y muy bendecida, de una forma extraordinaria porque a pesar de ser un género diferente me gusta hacerlo y aprender cosas nuevas. Creo que para mí, si hago un trabajo y no aprendo (no vale la pena). A mí me gusta tener siempre la adrenalina y si no la tienes pierdes todo, entonces el experimentar cosas nuevas es emocionante. Yo tuve ahora dos ‘coaches’ que son muy de cine y el manejar más contenido y de ponerlo en la pantalla me ha hecho crecer como actriz y eso me gusta”, señaló emocionada también , empresaria y productora.

Blanca dice que siente que este trabajo le ha dado además de un crecimiento profesional, un crecimiento como persona. “El experimentar trabajar con grandes actores del cine y con grande actores de la televisión ha resultado ser una mezcla maravillosa, con el equipo de producción y la parte técnica y fotografía, son espectaculares y en esta oportunidad se ha puesto énfasis en encontrar lo mejor de lo que hemos querido”, explica.

Pero la mejor experiencia de su trabajo en “No te puedes esconder”, es algo que ni ella misma puede esconder: su felicidad de haber compartido con compañeros de talla mundial. “Mira, está bien padre porque te digo que podría estar horas hablando de mis compañeros. Estoy feliz, no hay uno que me caiga mejor que el otro, todos son maravillosos, todos son increíbles y de todos he aprendido algo. Estoy con grandes actores y todavía no me la creo”, concluyó.

“No te puedes esconder se estrena el 30 de septiembre a las 10pm por Telemundo.