Los intérpretes de ‘Andor’ enfrentan una realidad que supera a la (ciencia) ficción al término de la serie

Más allá de los aspectos políticos que se incorporan, la segunda temporada añade detalles de un romance que se veía ya venir, pero que une finalmente -aunque de manera breve y dolorosa- a Cassian y a Bix Caleen, la mecánica con la que el protagonista tuvo una relación especial desde el inicio y que volvió a ser interpretada por la actriz boricua Adria Arjona.

“Desde la primera temporada, empezamos a construir una historia de hermandad, de familia, de amor de toda la vida”, retomó Luna. “Cassian pierde a su madre. Pierde a casi toda la gente importante de sus primeros años. Pero Bix es lo que le recuerda quién es y de dónde viene”.

“Y, claro, esta es también una historia de amor; pero una muy triste, porque se desarrolla en medio de una revolución donde la gente arriesga la vida por un cambio, por el bien de una comunidad”, prosiguió. “Hay múltiples historias similares de pérdida en la vida real”.

Lo cierto es que Bix no llega a compartir vivienda con Cassian -empujada por la necesidad de establecer una relación duradera con él- en el mejor momento de su vida, sobre todo porque, tras ser capturada por el Imperio, fue mentalmente torturada.

“Fue bastante complicado interpretarla en esta etapa, porque la idea con ella era demostrar que el trauma no se soluciona en un solo episodio, sino que continúa y se queda contigo”, nos dijo Arjona en otra conversación. “Pero lo que me encanta de Bix es su sentido de la dignidad, porque no se convierte en una víctima; sigue luchando no solamente por ella misma, sino también por lo que está pasando a su alrededor”.

Tony Gilroy y Diego Luna en el set de “Andor”. (Des Willie / Lucasfilm Ltd.)