Arremete Quintanilla contra María Celeste

Este domingo en “El Secreto de Selena” entra en escena el polémico Dr Martínez quien fue una figura importante en la vida de Selena en sus últimos meses de vida. El fue la última persona a la que ella llamó antes de ser baleada y fue la primera persona que le advirtió que Yolanda Saldivar era un “Ángel de la Muerte” y que debía alejarse de ella. ¡No salten a conclusiones! Solo por Telemundo a las 10/9pm C. . . . #elsecretodeselena #selena