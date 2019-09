Damayanti Quintanar: ‘Quiero hacer esto toda mi vida’

Damayanti Quintanar ha sido Viridiana Aguilera en ‘Hasta que te conocí' (2016), la serie biográfica de Juan Gabriel, la boxeadora Ana García “La Pecas” en ‘El César’ (2017) y, con una transformación más que camaleónica, ahora la vemos como Yolanda Saldivar en ‘El Secreto de Selena’ (2018), que recién se estrenó en la pantalla chica de Estados Unidos en la cadena Telemundo (domingos 10 p.m.).

Ha trabajado en series como ‘Pacientes’ (2012—2013), ‘Kipatla’ (2014) y ‘El Vato’ (2016—2017) y es uno de los rostros más hermosos de la televisión, el cuerpo más perfecto del cine y la sensibilidad —y el talento— del teatro. Con esos atributos, Damayanti ha llegado para poner orden en la televisión mexicana.

El día que pudimos conversar, Damayanti Quintanar habló de boxeo, la cultura fitness, el erotismo, la credibilidad actoral del personaje y por supuesto, de Yolanda Saldívar y lo que fue su preparación, de su desarrollo actoral, de literatura y sus planes a futuro.

¿Después de tu papel como boxeadora para ‘El Cesar’, aún ves y practicas boxeo?

Todavía no regreso a la práctica del boxeo, pero me muero de ganas; fue un proceso largo de recuperación de mi cuerpo. Después de haber hecho el personaje de Yolanda Saldivar, yo acabé en el 15 de julio de 2018 y me tarde casi un año en sentirme bien otra vez. Tengo apenas un año y un mes de haber terminado la serie; me tardé un año en sentirme físicamente bien otra vez, en todos los sentidos; todavía no regreso al boxeo pero me encantaría, me muero de ganas.

Sí lo veo, me gusta ver las peleas importantes, me encanta; esto no era algo que yo soliera hacer antes de interpretar a este personaje, pero cuando aprendí a boxear y cuando me involucré para interpretar a Ana “La Pecas” García, se volvió en un gusto que se quedó para mí hasta el día de hoy.

¿Cuál es tu mejor golpe?

Creo que el que no se da (risas). Soy una persona pacífica, creo que los golpes sólo se tienen que dar a un costal cuando estás entrenando o si estás haciendo sparring; en la práctica del boxeo me di cuenta que no me gustaba pegarle a otras personas, me gusta entrenar Box muchísimo, pero jamás lo haría a otras personas con una mala intención y creo que justo cuando aprendes a boxear hay que tener cuidado con qué golpes tiras, porque podrías lastimar a alguien y eso no está padre.

¿Con qué música sueles hacer ejercicio?

La verdad es que me armo mis playlists, tengo varias. Me gusta mucho escuchar a ‘Daft Punk’, ‘Gorillaz’, ‘LCD Sound System’, ‘Post Malone’ me gusta mucho, también el soundtrack de Trainspotting (1996), lo voy mezclando y le voy agregando; me gusta que sea música que me de para arriba, porque cuando entreno con mi entrenador personal o cuando corro sí necesito música que me ayude a aguantar más.

¿Está peleado el erotismo con la actuación?

Yo no lo creo, ¿qué es eso? (risas). No, para nada, por qué tendría qué estar peleado. Si te refieres a que un personaje sea erótico o no, ahí sí, porque hay personajes como Yolanda (Saldivar) que no tienen nada de erotismo, creo que es una mujer que tenía apagada esa parte, en ese sentido, depende del personaje, pero el de la vida real claro que no, porque uno termina con el personaje y se queda con Damayanti, y Damayanti no tendría por qué no tener erotismo si es actriz.



“Pienso que la audiencia creerá en mi actuación si me la creo yo. Eso significa que tengo que entender profundamente antes de actuar”, solía decir Charlton Heston (1923-2018); ¿Sé que es muy raro, pero, alguna vez no has creído en uno de tus personajes?

Quizá. La verdad es que he tenido la fortuna de interpretar personajes bien interesantes, tal vez cuando era una actriz más joven y el personaje no estaba bien construido en el sentido del guión, no era muy claro, creo que siempre nuestro trabajo como actores es darle esa construcción congruente y volverlo complejo. Así que el trabajo de creer en ellos nos toca a nosotros, pero si hay algo que no te está cuadrando, que sí me ha pasado, que de repente digo “es que esto no sé por donde llevarlo”, ahí sí implica más trabajo y más buscarle por dónde y más sentarte a crear este personaje hasta que tú lo puedas entender, como decía Charlton Heston: ‘entender profundamente antes de actuar'; a mí esa frase me hace mucho sentido, soy una actriz que necesita entender lo que hace porque si no, no lo puede hacer, esto es muy chistoso que venga en la misma entrevista que me haces porque vamos a hablar después sobre Álvaro Curiel, y alguna vez Curiel me dijo “es que tú eres una actriz que si no entiende lo que hace, no lo puede hacer”, y me lo dijo porque hemos trabajado muchas veces juntos, pero bueno, más adelante te cuento lo que es trabajar con Álvaro Curiel. Sí, soy una actriz que necesita entender lo que hace y si no lo entiendo ese es mi trabajo, justamente, descifrarlo, buscarlo, construirlo, formarlo para que sea un personaje interesante, el cual yo entienda bien para poder interpretarlo.

¿Qué fue lo que te atrajo del personaje y la psicología de Yolanda Saldívar?

Muchísimas cosas me atrajeron de este personaje, creo que es un personaje súper interesante, es una mujer que desde mi punto de vista no era agresiva, no era violenta, era una mujer que deseaba ser amada y aceptada, que había trabajado por luchar adelante, que a diferencia de sus demás hermanos fue la única que terminó una carrera —ella estudió enfermería—, el estudiar enfermería quiere decir que te gusta ayudar a la gente, que te interesa su salud, que tienes una actitud de servicio. Al mismo tiempo, ella creó a su grupo de fans de Selena y logró llegar hasta Abraham Quintanilla para proponerle que ella fuera la presidenta de un ‘Club Oficial de Fans’ de Selena, esto también te habla de una mujer que quiere salir adelante y de crecer; eventualmente, cuando conoce a Selena, generan una relación muy estrecha, de amistad y de complicidad, lo cual te habla de alguien que era una persona agradable, linda, porque sino Selena no la hubiera tenido tan cerca. Selena siendo una mujer generosa, amable, amorosa, chistosa, la abrazó y la cuidó tanto que se volvió su mejor amiga, tanto que la volvió la directora de sus boutiques.

Si tú hablas de esta persona, lo interesante es preguntarte por qué terminó matando a su mejor amiga, por qué Yolanda mató a la persona más importante en su vida que era Selena, en qué momento de desesperación y de descontrol emocional ella fue y compró una pistola con la que terminó matando a su mejor amiga; eso a mí me parece muy interesante, y construir este personaje no sólo a nivel físico que también fue un reto muy tremendo en mi carrera y creo que soy una mujer de retos y creo que soy una mujer apasionada con lo que hace, por eso me transformé en boxeadora y me transformé en Yolanda Saldivar porque me gusta construir personajes, me apasiona y el proceso de subir de peso me ayudó mucho a entender muchas cosas de Yolanda, el ver cómo la gente te trata diferente, el ver que tú como mujer te sientes diferente, el que la ropa se te vea distinta, eso, el sentirte incómoda, no sentirte la más guapa en un mundo donde te exigen una perfección de la belleza en la mujer, la cual la mayoría de las mujeres no cumple, porque ese tipo de belleza que la televisión nos ha hecho creer que es la belleza no es una belleza real y común en la mayoría de las mujeres, por eso escogí interpretar este personaje, porque también significaba tener un personaje protagónico en una historia bien escrita, con una producción que yo confío plenamente, ‘BTF Media’ es mi casa creativa, ‘El secreto de Selena’ (2018) fue la tercer serie que yo participé con ellos y yo sabía que estaba en buenas manos y sabía que me estaban ofreciendo algo increíble, y que era un sueño en mi carrera poder hacer un personaje así.

¿Consideras que es un personaje que deja secuelas, más allá de las físicas?

Sí, yo me sentía muy incómoda, como te platicaba, me sentía emocionalmente más decaída, me sentía insegura, no me sentía sexy, no me sentía atractiva, no me encontraba a mí misma; lo que fue muy raro es que yo nunca me había visto así de gordita, y de repente no reconocerte durante varios meses es tremendo, ver cómo tu cuerpo cambia; también vivir las emociones de miedo, de dolor, de angustia, de culpa que vivió Yolanda durante el rodaje, claro que me afectaron a mí como persona, porque hay algo muy fuerte en ser actriz: tú mentalmente sabes que es ficción pero tu cuerpo no, y tu cuerpo está viviendo esa angustia, ese dolor, ese agobio, esa culpa; todas esas emociones tremendas que yo tuve que interpretar a través de este personaje, pero mi cuerpo era el que las estaba viviendo, claro que te afecta. Es muy importante cuidarte, apapacharte después terminada la serie y desconectarte durante la serie lo más posible, para recobrar tu equilibrio y tu centro, tu bienestar emocional.

¿Qué preparación resultó más complicada, la de la boxeadora Ana o la de Yolanda Saldívar?

Cuando yo estaba en el proceso, yo pensaba “ahora que estoy subiendo de peso para Yolanda estoy cansada y me duele todo el cuerpo”, entonces pensaba, cuando estaba construyendo a La Pecas también estaba siempre cansada y también me dolía el cuerpo, entonces prefiero que me duela el cuerpo y estar cansada por estar haciendo ejercicio, que por estar subiendo de peso. Sin embargo, me di cuenta que resulta mil veces más difícil subir de peso por las secuelas que trae en todos los sentidos, estar en un cuerpo sano, fuerte, ejercitado, no sólo te llena de endorfinas cada que haces ejercicio sino que estás en armonía con tu cuerpo, te sientes bien, te sientes fuerte emocionalmente, yo me sentía fuerte, me sentía sexy, me sentía guapa, me sentía poderosa, me sentía súper bien, y con Yolanda era todo lo contrario, me sentía cansada, no me sentía bonita, no me sentía yo, me deprimía un poco por verme así. Además en cuestión salud, fue lo que aprendí al final de todo este proceso, yo aprendí que lo más importante no es el resultado estético sino tu salud, que tú estés buscando constantemente tu salud, tu salud física y tu salud emocional, cuando tú haces ejercicio no sólo tienes un resultado físico, generas endorfina que te hacen sentirte bien emocionalmente, te estás queriendo y amando más, eso es súper importante, cuando tú comes comida que nutre tu cuerpo también nutre tu alma y tu espíritu.

Definitivamente construir un cuerpo sano comiendo bien, durmiendo bien, haciendo ejercicio, te va a dar un bienestar en general y un resultado positivo a si estás comiendo mal, sintiéndote mal, no haciendo ejercicio, metiendo comida chatarra a tu cuerpo que no te nutre, que no te brinda energía.

Definitivamente resultó mucho más difícil construir a Yolanda Saldívar y créeme que construir a “La Pecas” fue difícil porque aprendí a boxear y porque entrené muchísimo; empecé a entrenar seis meses antes de hacer la serie y yo me lo tomé muy enserio, pero sí, definitivamente es más difícil interpretar a Yolanda.

¿Qué asimilaste de Yolanda Saldivar?

Que vivimos en una sociedad en la que como nos ven nos juzgan y es una cosa muy triste, si te ves delgado te tratan mejor, si te ves más alta te tratan mejor, en fin, hay una cantidad de cosas que influyen de tu apariencia para que la gente te trate de una manera distinta, y me parece que eso es muy feo porque creo que todos los seres humanos tenemos cosas lindas que ofrecer al mundo y no deberíamos basarnos en nuestro aspecto físico, en nuestra preferencia sexual, en nuestro color de piel, en nuestra religión, sino simplemente tratarnos unos a otros con dignidad humana.

Asimilé también que tus emociones se pueden salir de control en cualquier momento; creo que Yolanda estaba viviendo muchísimo estrés, creo que estaba teniendo problemas de ansiedad, de depresión importantes y que no supo pedir ayuda; el día que Yolanda asesina a su mejor amiga en su bolso encuentran tranquilizantes poderosos porque Yolanda llevaba varios días mal —todo esto podrán verlo en la serie— y yo creo que aprendí que ya no tenía las herramientas para salir adelante de todo lo que estaba viviendo y que todo se salió de control, que nos pudo haber pasado, no digo que a cualquiera pero le puede pasar a mucha gente que no tiene las herramientas y que lo más importante es buscar ayuda, y si ves a alguien que está sufriendo pues también brindarle ayuda.

También asimilé que es terrible lo fácil que es adquirir armas en Estados Unidos y que cuando una persona adquiere armas no debería de ser tan sencillo, porque si le hubieran hecho un perfil psicológico emocional a Yolanda en ese momento, estoy segura que no se la hubieran dado y se hubiera evitado algo terrible como lo que pasó.

¿Cómo ha cambiado Damayanti Quintanar desde ‘La Nao de China’ (2004) hasta ‘Vagoneros’ (2019)?

Ufff, la de ‘Vagoneros’ es la película de Álvaro Curiel, yo la hice en el 2018 cuando hice a Yolanda —estaba gordita— en una escapadita y en el 2019 he hecho cuatro proyectos que fueron ‘El testamento de la abuela’ (2020), ‘Run Coyote’ (2017—), que es una serie para Fox, interpreté a un personaje de una chava que renta su vientre para una familia que no puede tener hijos, soy la protagonista de uno de los capítulos de la tercera temporada; ahora estoy haciendo una serie como protagonista de la cual no te puedo contar, y estoy haciendo otra serie con un personaje pequeño, te lo cuento porque ese es mi 2019.

¿Cómo he cambiado yo desde el 2004 hasta el 20019? Muchísimo, yo era una niña de sueños, recuerdo estar sentada en el set de ‘La Nao de China’ y voltear a ver las cámaras alrededor de mí y pensar “quiero hacer esto toda mi vida”, y me da mucho gusto que quince años después, sigo haciendo esto, como bien lo sentí en ese entonces; estoy más enamorada de esta profesión y afortunadamente estoy recibiendo oportunidades increíbles de trabajo. Para mí no ha sido fácil abrirme camino en esta carrera, y hoy creo que tengo una carrera muy afortunada y he tenido oportunidades y proyectos increíbles, pero definitivamente quiero más, estoy muy agradecida de haber crecido como ser humano, como mujer, como actriz también, he tenido la oportunidad de interpretar personajes muy difíciles que me han ayudado a mí a demostrarme que puedo hacerlo bien y eso es un regalo muy importante en mi carrera, para mi seguridad, para mi autoestima y para seguir en esta profesión que adoro.

‘Kipatla’ (2012) era muy padre, no recordaba que tú hiciste a Josefina en el primer episodio.

Sí, es una serie de ‘Canal Once’, hice ese personajito hace varios años, donde conocí a Daniela Paasch, era la directora y después hice con ella otra cosa para Canal Once que se llamó ‘Madame Calderón de la Barca’ y en Canal Once también hice ‘Pacientes’ (2012), que era una serie increíble, hice dos temporadas de un personaje increíble que se llamaba María, la tremenda María, todavía hoy en día en mis redes sociales me escriben mucho sobre María, que se acuerdan de ese personaje, que me conocen desde entonces.

Háblame del que será tu personaje en ‘El testamento de la abuela’ (2020) de Javier Colinas.

Es una chava que se llama Sandra, es la prima del jardinero que es el esposo de la abuela. Soy la ama de llaves de la casa y soy muy imprudente y muy metiche, anda por ahí como un cascabelito por toda la casa y en algún momento ayuda a uno de los personajes a sobrepasar algo que le está sucediendo, a compartirlo con su familia porque es una parte importante en su vida. Es un personaje muy divertido y me gustó mucho porque es pura comedia. Recibí la invitación directa de Javier Colinas y Luis Arrieta que son productor y director; me la pasé increíble. Hacer comedia es muy padre, después de tanto drama.

¿Cómo ha sido trabajar con Álvaro Curiel en ‘Vagoneros’?

Curiel y yo hemos hecho muchas cosas juntos, hicimos ‘El Capitán Camacho’ (2015), una serie que salió en ‘Imagen TV’ y estuvimos trabajando juntos seis meses, un personaje padrísimo que se llamaba Isidora Camacho, la hermana del capitán, y ahí tuve la oportunidad de conocerlo muy bien como director, pero antes trabajé con él en una serie que se llamó ‘Terminales’ (2008) que salió en Televisa, los protagonistas eran Poncho Herrera y Ana Claudia Talancón; después hicimos ‘Hasta que te conocí' (2016), la serie biográfica de Juan Gabriel y después Curiel me habló y me dijo “oye, tengo un personaje de una actriz diciendo un monologo en mi película y no me imagino a nadie más que a ti haciéndolo, ¿te lo avientas?,”, “contigo obvio sí, siempre, sólo que estoy gordita, ¿no te importa?”, y me dijo “claro que no”, entonces así fue. Hice un monólogo precioso que él escribió y soy una actriz que lo interpreta en un escenario. La verdad es que siempre trabajar con ese hombre a mi me encanta, es muy amigo mío, lo admiro mucho como director y ya quiero trabajar de nuevo con él.

¿Qué estás leyendo ahora?

Leo mucho, me encanta, estoy leyendo muchos guiones (risas), y el próximo libro que tengo al lado en mi buró para empezarlo en cuanto tenga tiempo se llama ‘Las intermitencias de la muerte’ (Alfaguara, 2005) de José Saramago; todavía no lo empiezo, pero lo tengo al lado de mi buró porque es el que sigue. Estoy en un club de lectura en el cual nos juntamos a leer.

¿Qué planes tiene a futuro Damayanti Quintanar?

Estoy haciendo esta serie que me tiene apasionada y feliz, yo quería después de ‘El Secreto de Selena’, hacer un personaje otra vez muy interesante y que también fuera protagónico, le pedí al universo “por favor yo quiero” y llegó y lo estoy haciendo ahora; estoy feliz, estoy con un equipo de trabajo increíble, en cuanto pueda ya te platicaré, todavía no puedo pero bueno, hacer esta serie y aunque apenas la acabo de empezar ya quiero saber qué sigue.

Me encantaría hacer cine, me encantaría hacer teatro, me encantaría seguir haciendo series de televisión y sobre todo, conectar con equipos creativos padres, que nos guste contar historias interesantes, eso es lo que más me gusta y más deseo.