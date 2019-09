Son las mujeres las que le dan fuerza a Lupita Infante

En sus venas corre la sangre y talento de su abuelo, Pedro Infante, pero aunque lo admira profundamente, Lupita Infante no busca ser reconocida por el ídolo. Inspirada por Chavela Vargas, Aída Cuevas y Amalia Mendoza, ella espera ganarse un lugar como cantante del género ranchero con su álbum debut, La Serenata.

“Tengo mucha influencia de las canciones de mi abuelo y de mi padre, pero también hay muchas mujeres increíbles, como ellas, que me llaman la atención.

“Claro que vengo de la familia Infante, traigo su sangre, pero cuando veo a una mujer empoderada musicalmente, me anima mucho a seguir este género, a darme a conocer así, porque es mi manera de ser auténtica”, expresó la artista. Muestra de su compromiso con su carrera musical es su formación académica, en la que tiene el título de Etnomusicología de la Universidad de California.

“Invito a las personas que son fans de mi abuelo y a las mas jóvenes que escuchen esta música y se dejen llevar por lo bonito que es el mariachi” Lupita Infante, Cantante.

Con nueve temas, incluidos “Sabor a Mí" y “Dejaré", Lupita armó un disco con el que pretende romper los esquemas tradicionales para el género masculino. “Con mi abuelo siempre vi lo bonito de las serenatas, pero siempre con una figura muy masculina. En mi disco hay un tema sobre una mujer que le lleva serenata a alguien, porque quise cambiar el rol.

“Espero que las mujeres se atrevan, porque no es algo malo, también es femenino y bonito que una mujer le diga a alguien que lo quiere con mariachi”, dijo Infante.

Oriunda de Downey, California, la también productora resaltó que a pesar de no vivir en el País, siente amor por su origen mexicano. Por eso en su discografía también tiene clásicos de su padre, Pedro Infante Torrentera, y su abuelo, como “Ya Ni Me Acuerdo” y “Yo He Nacido Mexicano”, respectivamente. “Mi trabajo también es mantener vivos a mi papá y a mi abuelo, pero también darme a conocer con temas que siento muy míos.

Lupita Infante (Reforma)

“Como la canción de ‘Yo He Nacido Mexicano’, que es muy importante para mí porque tengo ese orgullo mexicano, aunque no nací en México yo me siento mexicana porque lo llevo en la sangre”, expresó la artista.

La cantautora planea dedicar una producción musical a su abuelo. “Me gustaría que mi familia y todas las personas que vienen de esa línea Infante formen parte de esto y así sumar a que más personas se den cuenta de quien era (mi abuelo) y no dejarlo morir tan fácilmente”, dijo la cantante. La Serenata está disponible desde el 27 de septiembre.