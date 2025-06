Estas son las celebridades latinas que se han manifestado sobre las protestas en Los Ángeles

De un modo u otro, y tomando en cuenta su actual nivel de popularidad, el mensaje que más llama la atención en lo que se refiere a personalidades de origen latinoamericano que trabajan en el medio anglosajón es el que ha dado Pedro Pascal en su cuenta de Instagram, donde ha colocado un video particularmente elocuente que viene acompañado por una apreciación propia.

El video, que es de la autoría de Jordan González (un creador de contenido de raíces jaliscienses que se encuentra radicado en el Sur de California), muestra a varias personas que llevan banderas y trajes típicos de diferentes países mientras presenta un texto que se pone del lado de los inmigrantes, cuestiona las acusaciones de criminalidad que se les vienen dando y tiene como marco musical una versión de “La Llorona” que es interpretada por Ángela Aguilar (quien, curiosamente, no ha publicado nada sobre lo que viene sucediendo en las redes).

El actor de origen chileno lo compartió, y puso al lado un mensaje en el que se lee: “Los Ángeles. Built by the best of U.S. #Protect our #Protectors #RESIST”, es decir, “Los Ángeles. Construida por lo mejor de EE.UU . #Protege a nuestros #Protectores #RESISTE”.

Por su lado, luego de compartir en sus historias de IG varios videos y mensajes relacionados a las protestas, Eva Longoria empleó la misma plataforma para dar un mensaje personal en el que habla de lo “inhumano” y “difícil de ver” que está resultando todo esto. “Nadie quiere criminales en este país, pero eso no es lo que está pasando”, dice la mexicoamericana en el video, citando casos de arrestos realizados en fiestas de cumpleaños, graduaciones y tiendas de almacén.

“Esta es gente que nos alimenta, que nos cuida, y no podemos negarlos como seres humanos”, enfatiza en otro momento. “Si están ahí gritando, ‘bueno, se lo merecen’, les pido que se eduquen, porque no se lo merecen”. La intérprete de “Desperate Housewives” secundó el video con una lista de asociaciones pro inmigrantes que reciben su respaldo.

Por su parte, Wally Baram, la joven comediante, escritora y actriz mexicano-siria que ha saltado a la fama con su papel estelar en la serie cómica de Prime Video “Overcompensating”, señaló en una historia de IG que la policía le disparó a su madre, “una mujer mexicana de 70 años”, una bala de goma en la parte trasera de la cabeza. “Por si alguna vez necesitan pruebas de que están llevando la violencia a protestas pacíficas”, agregó.

Más adelante, presentó una imagen gráfica de la herida, pero añadió que su madre asistió de inmediato a un hospital y que, “al día siguiente, ya estaba lista para volver a la protesta”.