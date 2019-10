‘Malamente’ se posiciona entre los ‘200 mejores temas de la década’ para Pitchfork

“Malamente” de Rosalía es para la revista musical Pitchfork una de las “200 mejores canciones de la década” que termina, concretamente la número 23, en una lista coronada por “Alright”, de Kendrick Lamar.

El medio justifica esta elección por su carácter de nuevo “himno de la comunidad negra” y símbolo de lucha y resistencia frente a la “brutalidad policial” o el mismo Trump gracias a su mensaje optimista en tiempos de dificultades.

En ese sentido conecta con el número 4 de la clasificación, que es para “Formation” de Beyonce , un puesto fuera del podio que completan “Oblivion” de Grimes y “Dancing On My Own” de Robyn.

El resto del “top 10" es, por este orden, para “Thinkin Bout You” de Frank Ocean, “212" de Azealia Banks, “Your Best American Girl” de Mitski, “Cranes In The Sky” de Solange (hermana de Beyonce), “Video Games” de Lana del Rey y “XO TOUR Llif3" de Lil Uzi Vert.

Entre “Drone Bomb Me” de Anohni e “Inspector Norse” de Todd Terje, figura el “Malamente” de Rosalía, muy por delante de otras estrellas y éxitos internacionales como “Someone Like You” (puesto 71) o “Rolling In The Deep” (171) de Adele o el “Royals” de Lorde (129).

"(Ese tema) supuso la llegada de uno de los talentos más destacados -e inesperados-. Ni siquiera sus fans tempranos pudieron anticipar lo que estaba por venir”, destaca la reseña que justifica la elección de este corte que “parecía venir de un universo completamente diferente”, combinando raíces flamencas y sonidos contemporáneos.

La de Rosalía es la única canción en español de la lista junto con el remix de “Mi gente” del colombiano J Balvin en colaboración con Beyonce, que aparece en el número 189.

La lista de Pichfork incluye otros muchos himnos de la década 2010-2019, como “Work” de Rihanna (15), “Runaway” de Kaney West (18), “Holocene” de Bon Iver (26), “Teenage Dream” de Katy Perry (102), “Get Lucky” de Daft Punk con Pharrell (114), “Sorry” de Justin Bieber (120) o “Wrecking Ball” de Miley Cyrus (152).