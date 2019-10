El reggaetón sí celebró a lo grande en los Latin American Music Awards

Los reggaetoneros podrán sentir que el Latin Grammy les ha dado la espalda, pero siempre tendrán a los Latin American Music Awards (o Latin AMAs, si quieres llamarlos así). O los tuvieron al menos este año, empezando por las nominaciones anunciadas a inicios del mes de septiembre por los promotores de la premiación presentada por Telemundo.

En estas, el popularísimo y cuestionado género, combinado ocasionalmente con su primo hermano el trap, reinó de antemano: en la categoría de Álbum del Año, 3 de los 5 candidatos fueron de sus filas; en la de Canción del Año, todos lo fueron (5); y en la de Artista Masculino del Año, 4 de 5 lo fueron. Y eso sin considerar que había tres rubros dedicados específicamente a lo Urbano.

No se trató de falsas promesas de amor, porque durante la ceremonia misma del evento, que se acaba de llevar a cabo en el Dolby Theatre de Hollywood, el triunfador mayor fue el pionero del trap latino Anuel AA, coronado con cinco premios: Artista del Año, Álbum del Año, Artista Favorito Masculino, Álbum Favorito-Urbano y Artista Favorito Urbano. No es gratuito recordar que el boricua ha estado en prisión por problemas vinculados a armas y que ha sido acusado de machismo y homofobia, lo que no debe sentarle muy bien a la Academia Latina de la Grabación, quien lo ha obviado por completo en su ceremonia.

Esta devoción de los Latin AMAs por la música que da pie al “perreo” se hizo evidente desde la participación inicial del anfitrión Eugenio Derbez, quien dejó de lado su humor habitual para dar un inesperado discurso dedicado a “una academia que no vamos a mencionar en este momento y que nos ha decepcionado al ignorar a uno de los elementos más representativos de la música latina”.

No teníamos ni idea de que el comediante mexicano fuera tan fan del ‘denbow’, pero todo parece indicar que se tomó demasiado en serio el video de comedia que estrenó en las pantallas del mismo Dolby esta noche y que lo mostraba interpretando de manera realmente divertida a un artista ficticio del género cuyo ‘hit’ mayor es un ‘reggaetón limpio’, antipatriarcal y feminista (lo que podría ser leído también como una burla al movimiento antipatriarcal y feminista, por cierto).

En ese sentido, e incluyendo lo sucedido con Marc Anthony, quien recibió un premio especial por su carrera, se trató de una premiación que pudo haberse llevado fácilmente a cabo en Miami o en Nueva York, con la excepción del otro reconocimiento especial (el Premio Evolución) que se le brindó a Becky G, quien durante su discurso de agradecimiento enfatizó su carácter mexicoamericano y aseguró que, pese a haber nacido en Inglewood, California, su corazón “es cien por ciento latino”.

Los actos musicales

Los primeros en salir a la tarima fueron el afroamericano Jason Derulo y el puertorriqueño Farruko, quienes abrieron fuegos con “Mamacita”, una interesante combinación de inglés y español en la que no faltaron las infaltables bailarinas sensuales.

Visualmente, la actuación más creativa vino inmediatamente después y le correspondió a la regiomontana Sofía Reyes, quien se presentó ante una espectacular escenografía que simulaba ser un altar gigante del Día de Muertos, con flores anaranjadas y todo, mientras ella misma lucía como una atractiva Catrina y entonaba las notas del tema “R.I.P.”, secundada por un grupo de instrumentistas acústicos que simulaban tocar en vivo.

Después vino una suerte de compendio de buenas intenciones (se anunció que iba a tener un momento inclusivo) pero de resultados inciertos que empezó con una intervención de la cantante argentina Emilia y terminó con una versión del “Noa Noa” de Juan Gabriel a cargo de Georgel, Esteman y Raymix, la misma que le dio cabida a la diversidad con presencia de algunas ‘drag queens’, pero que al final no terminó de convencer.

“El Rey de la Bachata” Romeo Santos llegó al tabladillo con Kiko Rodríguez para entonar “El beso que no te di”, sentado inicialmente en una especie de trono ubicado en medio de lo que lucía como un castillo coronado por candelabros.

Sin embargo, musicalmente, el acto más ambicioso fue el de Marc Anthony, quien le rindió tributo a su amigo José José al ofrecer una sentida interpretación de “Almohada” que lució como la única presentación completamente en vivo de la velada (incluyendo el plano de los instrumentos, que en este caso eran muchos). El ‘nuyorican’ lo hizo bien, aunque el hecho de que no haya podido alcanzar el nivel de canto de la grabación original demostró lo magnífico que fue “El Príncipe de la Canción” en sus mejores tiempos.

El exesposo de JLo regresó más adelante, ahora sí en plan salsero, para cantar “Lo que te di”, un nuevo corte de desamor que, inexplicablemente, se vio rodeado en las pantallas gigantes de textos con alusiones religiosas. ¿Estaría el vocalista tratando de insertar en nuestras mentes algún tipo de mensaje subliminal? El video del tema por cierto se lanzó minutos después en la red social de Youtube y de inmediato generó miles de vistas.

El reggaetón volvió con el estreno mundial de “Chica Bombastic”, el nuevo tema de Wisin y Yandel, quienes estuvieron acompañados por chicas disfrazadas de presidiarias al estilo antiguo (con mucha más ropa de la esperada) y de bailarines con enterizos amarillos.

La primera presentación de Becky G, que fue antecedida por un video que resumía su vida debido a que se le entregó luego el ya citado Premio Evolución, fue un popurrí en el que se incluyeron fragmentos de piezas tan sonadas como “Becky from the Block”, “Mayores” y “Sin pijama”, mientras llevaba una camisa de ‘chola’ encima de un traje elástico y revelador. Al final, la angelina se alejó de sus bailarines para acercarse a una silla y efectuar una suerte de acto de ‘stripper’ mientras cantaba “Mala santa”. Con un traje distinto, pero igualmente provocativo, la muchacha volvió más adelante al lado del rapero puertorriqueño Myke Towers para rodearse de billetes digitales y cantarle justamente al “Dollar”.

Los aplausos se intensificaron con la llegada de Daddy Yankee, quien empezó su faena apoyándose en el ‘autotune’ pero probó después que es capaz de rapear y que tiene además un estilo propio en esas lides, es decir, una cualidad que no se encuentra necesariamente presente en los artistas nuevos del género. De todos, el tema que cantó, “Con calma”, rodeado de mucho baile y de algunas bolas de fuego, parecía una canción de niños.

Hubo dos intervenciones del regional: la primera en manos de Los Sebastianes, quienes llegaron con sus 16 integrantes para desgranar el corte “A través del vaso”, y la segunda al mando de Christian Nadal, quien arribó con un mariachi ‘abreviado’ para cantar su pieza “De los besos que te di”.

Myke Towers and Becky G en otro momento del show. (JC Olivera/Getty Images)

También despertó mucho entusiasmo la aparición de Ozuna, que recurrió a una escenografía tipo casino de Las Vegas para arremeter con “Baila baila baila” y el megahit “Taki taki”, que terminó llevándose el premio a Canción Favorita- Urbano.

Ya cerca del final, Gente de Zona se sumó a Silvestre Dangond para actuar frente a un llamativo escenario urbano que les sirvió para la interpretación de “El mentiroso”, un interesante tema con aires de vallenato; Pitbull apareció ante una escenografía todavía más vistosa que imitaba la entrada de un bar para darle cuerda a “Me quedaré contigo”; y CNCO incorporó elementos de la salsa y elaboradas coreografías durante un segmento que demostró que sus integrantes se encuentran (finalmente) dispuestos a evolucionar.

Pese a haber sido el máximo ganador, Anuel AA solo apareció en el escenario como intérprete durante el momento de cierre, cuando presentó “China” (conocida popularmente como “En la disco perreando”) al lado de Daddy Yankee y de Ozuna, teniendo como fondo de sus acciones una cassetera inmensa y varias figuras geométricas.