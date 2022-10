Demián Bichir, estrella de “Let the Right One In” de Showtime, se siente afortunado de conseguir grandes proyectos, ya sea en español o en inglés. Ha actuado para Quentin Tarantino y Ridley Scott. (Christina House / Los Angeles Times)

Demián Bichir cree firmemente que ser un buen padre significa hacer lo que sea necesario para proteger a su hijo, dar un buen ejemplo y nunca romper las reglas.

El veterano actor mexicano comparte esa filosofía con Carlos Galindo, el inmigrante indocumentado que interpretó en “A Better Life” en 2011. Su interpretación desgarradora del jardinero trabajador que lucha por mejorar su vida y la de su desafiante hijo adolescente le valió una nominación al Oscar como actor principal y también lo presentó al público estadounidense.

Pero Bichir también entiende que puede haber excepciones al código de “buen padre”, especialmente si su hijo es un vampiro.

Anuncio

Ese es el dilema que enfrenta la última figura paterna de Bichir, Mark Kane, en “Let the Right One In”, la adaptación de Showtime de la popular película sueca de 2008 sobre un joven frágil que se hace amigo de su misteriosa vecina, sin saber que es un vampiro.

En “Let the Right One In”, Demián Bichir interpreta a un padre que trata de proteger a una hija vampira, interpretada por Madison Taylor Baez, de los horrores de adquirir sustento. (James Minchin / Showtime)

En la serie, Kane, un ex chef de Nueva York, regresa a Manhattan con su hija vampira, Eleanor (Madison Taylor Baez). Kane está desesperado por encontrar una cura para su hijo, pero mientras tanto debe buscar constantemente nuevas víctimas, matarlas, drenarles la sangre y llevar el líquido vital a casa para que Eleanor lo consuma, todo sin que lo atrapen. Lo que hace que la situación sea más difícil es su vecina, la detective de homicidios Naomi Cole (Anika Noni Rose) y su hijo acosado Isaiah Cole (Ian Foreman).

“En ‘A Better Life’ hay una línea que nunca cruzaré. Todo lo que hago y digo está siendo observado por mi hijo, así que mejor hago lo correcto”, dijo Bichir, quien también es productor de la serie, al estrenar 7 de octubre. “Pero ‘Let the Right One In’ muestra el último cruce de línea que cualquier padre haría por su hijo. Tienes que matar para mantenerlos con vida. No solo los proteges y los mantienes a salvo. , pero literalmente los estás alimentando”.

Los retratos de los dos padres representan los puntos de referencia de la última década de la impresionante carrera de Bichir, en la que se ha movido regularmente entre su país de origen y los EE. con un papel recurrente en “Weeds” de Showtime, sirvió como su tarjeta de presentación en Hollywood, llevándolo a varias películas, incluidas “The Hateful Eight”, “Che”, “The Nun”, “Alien: Covenant”, “The Heat” y “Godzilla vs. Kong”así como “The Bridge” de FX. Acaba de terminar de trabajar en Italia con Salma Hayek en “Without Blood”, escrita, producida y dirigida por Angelina Jolie y basada en la novela del mismo nombre de Alessandro Baricco.

Anuncio

Bichir en la película de Quentin Tarantino de 2015 “The Hateful Eight”. (Andrew Cooper / the Weinstein Co.)

Pero “Let the Right One In” es un terreno nuevo para el actor: un papel protagónico en una propiedad de género muy comentada de la red detrás del éxito de otoño del año pasado, “Yellowjackets”.

“He sido muy, muy bendecido de muchas maneras diferentes”, dijo Bichir durante una parada reciente en la sede de Showtime en West Hollywood. “Cuando crecí en México haciendo teatro con mi familia y quería ser actor, nunca pensé que pasarían cosas así. Nunca, nunca soñé con una vida tan hermosa”.

Vestido con una camisa y pantalones negros, el actor se mostró encantador, optimista y con los pies en la tierra. En un momento, solicitó que todos los reunidos en el gran espacio, incluidos publicistas, periodistas y otros, posaran para una foto grupal para que él pudiera inmortalizar el momento.

Sentándose unos minutos más tarde, se refirió a lo que llamó su buena fortuna: trabajar con directores importantes como Quentin Tarantino, George Clooney y Ridley Scott y poder encontrar un trabajo gratificante tanto en México como en los EE. UU.

“Sigo haciendo películas y teatro en inglés y español porque puedo”, dijo Bichir, y agregó entre risas: “Brad Pitt no puede hacer eso. George Clooney no puede hacer eso. Sandra Bullock: eres hermosa, bebé, ¡pero no puedes hacer eso!”

Considere la evidencia. En 2020, Bichir apareció en el drama de ciencia ficción de Netflix “The Midnight Sky”, protagonizado y dirigido por Clooney. El mismo año apareció en el drama mexicano íntimo “Danyka: Mar de Fondo”, interpretando a un escritor casado que se involucra en un coqueteo potencialmente peligroso con una adolescente.

Su rostro se iluminó al recordar su primer encuentro con Tarantino. Asistía a una fiesta para su coprotagonista de “The Bridge”, Diane Kruger, que había aparecido en la epopeya de la Segunda Guerra Mundial de Tarantino “Inglourious Basterds”.

“Diane, que es muy buena amiga de Quentin, me invitó y Quentin me dice: ‘Acabo de pasar por un maratón de Demián Bichir en las últimas semanas viendo todo lo que has hecho. Estoy terminando un guión ahora mismo’. Cuando esté terminado, ¿puedo enviártelo?’”

Anuncio

Bichir hizo una pausa: “Fue uno de esos momentos en los que crees que estás soñando: ‘Esto no está pasando, ¿verdad?’ Pasé por audiciones muy largas y devoluciones de llamada toda mi vida, y luego Quentin Tarantino te dice: “He estado viendo tu trabajo. ¿Puedo enviarte un guión?”

“Le dije: '¿Estás bromeando?’ y luego dije: ‘Si hay un papel para mí, ¿puedo leer para ti?’ Él dijo: ‘No, no, no. Si te gusta, es tuyo’. Eso fue eso”.

“This show is the best example of how lucky I am,” Bichir says of “Let the Right One In.” (Christina House / Los Angeles Times)

El guión era “The Hateful Eight”. Más tarde supo que el cineasta de “Pulp Fiction” había estado buscando un actor mexicano para interpretar a un forajido llamado “Bob”. Su amigo, el escritor y director Robert Rodríguez, había recomendado a Bichir, llamándolo “el mejor actor mexicano que puedes encontrar”.

Bichir bromeó: “Le he estado enviando a Robert una botella de tequila todas las semanas desde entonces”.

Kruger también prodigó elogios a Bichir.

“Demián fue una de las principales razones por las que quería hacer la serie”, dijo Kruger sobre “The Bridge”, que emparejó a los actores como detectives de lados opuestos de la frontera entre Estados Unidos y México que se ven obligados a trabajar juntos para atrapar a un asesino en serie. .

“Sentí que su trabajo, tanto en español como en inglés, había sido muy fuerte”, dijo. “Nos conocimos y tuvimos una conexión instantánea. Está muy orgulloso de su herencia, de quién es como persona y como actor, y siento que eso realmente se refleja en su trabajo”.

Entretenimiento México postula ‘Bardo’ de Iñárritu para nominación al Oscar La película de Alejandro G. representará al país azteca en los premios de la Academia y “Noche de fuego”, de Tatiana Huezo, será su apuesta para los Goya

Robin Wright buscó a Bichir para su debut como directora en 2021, “Land”, en la que interpreta a una mujer afligida que se muda a una cabaña remota para escapar del contacto humano, solo para encontrarse al borde de la muerte por los estragos de la naturaleza. Bichir interpreta a un cazador que la descubre y la ayuda a sanar, física y emocionalmente, a pesar de que está lidiando con su propio trauma.

“Leyó el guión, nunca pensó que lo haría, y dijo que le encantaría reunirse conmigo”, dijo Wright. “Vino a mi casa, y en el momento en que entró, sentí que había conocido a mi hermano perdido hace mucho tiempo. Simplemente corrimos a abrazarnos. Simplemente lo amé al instante. El alma de ese hombre es tan hermosa”.

Anuncio

Agregó: “Cuando estábamos filmando en la cima de una montaña en Canadá, teníamos una relación que se sentía como algo antiguo. Para mí, él es la película. Si no lo hubiera tenido en esa parte, no hubiera sido tan conmovedor”. y reflexivo y conmovedor”.

Trabajar con los mejores talentos de Hollywood está muy lejos de los comienzos de Bichir en la Ciudad de México. Nació en una familia del mundo del espectáculo: su padre es director de teatro y su madre y sus hermanos son actores. Fue miembro de la Compañía Nacional de Teatro durante siete años, actuando en producciones de obras de Shakespeare y Eugene O’Neill.

Demián Bichir, a la derecha, y José Julián como padre e hijo en la película de 2011 “A Better Life.” (Merrick Morton / Summit Entertainment)

“A Better Life” fue un “cambio de juego” para su carrera. Pero la película fue un fracaso de taquilla cuando se estrenó por primera vez.

“Pensamos que los 12 millones de indocumentados que viven aquí irían a verla, pero la verdad es que no van a ver esas películas”, dijo. “Cuando van al cine, quieren escapar de esa realidad”. Pero dijo que más personas se han puesto al día con él en los años posteriores (actualmente se transmite en Peacock), y tiene grandes esperanzas de que la película y su tema cobren impulso: “Esa es la única forma en que esta industria hará más películas como esta.

En cuanto a “Let the Right One In”, Bichir se considera fanático de la original, que también generó una nueva versión de la película estadounidense de 2010, “Let Me In”, y aprovechó la oportunidad cuando le ofrecieron el papel en la serie.

“Este espectáculo es el mejor ejemplo de lo afortunado que soy, y por eso estaré eternamente agradecido”, dijo. “Es uno de los papeles más poderosos que he interpretado. Tiene tanto poder: es Hamlet, es Ricardo III, es el Quijote de Cervantes”.

También es probable que el drama provoque fuertes reacciones, a favor y en contra, no solo sobre la historia dramática, sino también sobre la decisión de cambiar el escenario de la helada desolación de Estocolmo al calor de Manhattan, y de explorar nuevos temas a través del padre. /lente hija.

El creador y showrunner del programa, Andrew Hinderaker, describió la serie como una historia de adicción: “En este caso, es una criatura, un niño que al mismo tiempo no es un niño, que es adicto a la sangre. Se trata de la devastación que trae la adicción. a todos a su alrededor”.

Anuncio

Hinderaker dijo que el personaje de Mark Kane tiene que mostrar “el precio brutal y emocional” que le cuesta su misión y “simultáneamente preservar su humanidad y su amor por su hijo. Nos hace creer que, a pesar de toda la oscuridad en la que ha estado viviendo, está sido capaz de protegerla a ella y a su humanidad y, hasta cierto punto, algo parecido a su infancia”.

Agregó: “Es extraordinariamente difícil tener ese rango. Honestamente, no puedo imaginar a ningún otro actor que pueda lograr esas dimensiones”.

Bichir llamó a “Let the Right One In” como “una historia de amor entre un padre y una hija. Esto impactará a cualquiera que haya sido hijo, hija, madre o padre. Muestra hasta dónde llegarás para mantener a tus hijos a salvo”.

En cuanto a los asesinatos que Kane se ve obligado a realizar, Bichir entiende la motivación de su personaje. “La única razón por la que mi personaje decide matar para alimentar a su hija es que no quiero que ella lo haga. La única otra forma en que puede sobrevivir es salir a la noche, cazar y alimentarse. Yo No puedo permitir que ella haga eso. Me convertiré en un asesino y un asesino primero antes de que mi hijo necesite hacer eso”.

Y aunque “Let the Right One In” se basa en el género de terror/suspenso, él siente que el tema también resuena con la desgarradora situación de los inmigrantes indocumentados en este país.

“Me rompe el corazón cuando veo fotos de mis compatriotas y sus hijos que cruzan la frontera y terminan muriendo en el desierto”, dijo. “Muchas de esas fotos son padres sosteniendo a sus hijos muertos, ahogados o exhaustos por el calor. Pero siempre están juntos y abrazándose”.

Bichir planea seguir participando en proyectos significativos y gratificantes. Uno de sus objetivos es escribir y contar la historia de un niño que no hablaba inglés pero consiguió una carrera en inglés como actor.

“El niño creció en México en el teatro y termina compartiendo escenario con Brad Pitt y George Clooney, y teniendo a los mejores directores que lo aprecian y lo invitan a jugar con ellos”.

Luego mostró una amplia sonrisa y dijo: “Esa es una buena historia”.

Anuncio

To read this note in English click here.