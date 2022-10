‘Encanto’, Eugenio Derbez, Ariana DeBose, ‘Selena: La Serie’ y ‘Victor, Love’ ganan el Premio Imagen

Los premios Imagen celebraron su edición 37 con el triunfo de la cinta ‘Encanto”, “Love Victor”, “Selena: The Series” y los actores Eugenio Derbez y Ariana Debose, además de galardonar con el Premio a la Trayectoria al escritor, director y dramaturgo Luis Valdez, quien fue la personalidada detrás del éxito del agran pantalla “La Bamba” que celebró su aniversario de estreno número 35.

Durante la ceremonia realizada en LA Plaza de Cultura y Artes de Los Ángeles, la cinta ganadora del Oscar de la Academia “Encanto” recibió el galardón a la Mejor Película de los Premios Imagen, mientras que los realizadores de esta cinta animada de Disney, Jared Bush, Byron Howard y Charise Castro Smith, compartieron el premio a Mejor Director.

El trofeo a Mejor Actor lo ganó Eugenio Derbez por su papel de profesor de música en la cinta ganadora del Oscar CODA, mientras que Ariana DeBose se llevó el premio a Mejor Actriz por su actuación en “West Side Story”.

Eugenio Derbez se llevó el premio a Mejor Actor por supapel de profesor de música en la cinta ‘CODA’. (Mel Melcon/Los Angeles Times)

Derbez no asistió a la gala debido a su estado de salud tras la caída que sufrió hace unas semanas, pero a través de su historias de Instagram ya había agradecido las nominaciones antes de conocer su triunfo.

“Love, Victor” se llevó el premio a Mejor programa de comedia en horario estelar y la serie protagonizada por Christian Serratos “Selena: La Serie” obtuvo el reconocimiento a Mejor Programa Dramático.

El guatemalteco Oscar Isaac obtuvo el premio a Mejor Actor de Televisión por “Scenes From a Marriage”, de HBO/HBO Max y Judy Reyes ganó el premio a Mejor Actriz de Televisión por “Torn From Her Arms”, de Lifetime.

Ariana DeBose se llevó el premio Imagen a la Mejor Actriz por su trabajo en “West Side Story”. (Niko Tavernise/20th Century Studios)

Estos premios reconocen y destacan el trabajo impulsado por los mejores talentos latinos, rostros emergentes y creativos experimentados y este año incluyeron nominados de los diferentes canales de televisión, productoras cinematográficas y sus propuestas, entre las que destacaban la cinta animada de Disney+ “Encanto” y de la exitosa película musical “In The Heights” de Warner Bros. Pictures y HBO Max.

Aquí la lista de ganadores:

Mejor Película

Encanto

Mejor Director para una película

Jared Bush, Byron Howard, y Charise Castro Smith, (Encanto)

Mejor Actor de una película

Eugenio Derbez (CODA)

Mejor Actriz para una película

Ariana DeBose (West Side Story)

Mejor Programa de Drama

Selena: The Series (Netflix)

Mejor Programa de Comedia

Love, Victor (Hulu)

Mejor Programa Especial o Película

Book of Love (Prime Video)

Mejor Director de Televisión

Jorge R. Gutierrez (Maya and the Three)

Mejor Actor de Drama (Televisión)

Oscar Isaac (Scenes From a Marriage)

Mejor Actriz de Drama (Televisión)

Judy Reyes (Torn From Her Arms)

Mejor Actor de Comedia (Televisión)

Michael Cimino (Love, Victor)

Mejor Actriz de Comedia (Televisión)

Victoria Moroles (Plan B)

Mejor Actor Secundario de Drama (Televisión)

Clayton Cardenas, Mayans M.C.

Mejor Actriz Secundaria de Drama (Televisión)

Rosario Dawson (Dopesick)

Mejor Actor Secundario de Comedia (Televisión)

Harvey Guillén (What We Do in the Shadows)

Mejor Actriz Secundaria de Comedia (Televisión)

Melissa Fumero (Brooklyn Nine-Nine)

Mejor Actor Juvenil (Televisión)

Nik Sánchez (Safe Room)

Mejor Actor de Doblaje (Televisión)

Summer Rose Castillo (Alma’s Way)

Mejor Programa de Variedad o Reality

We’re Here (HBO/HBO Max)

Mejor programa juvenil Best Youth Programming

Alma’s Way (PBS KIDS)

Mejor Música para Cine o Televisión

Lin-Manuel Miranda & Germaine Franco (Encanto)

Mejor Supervisión Musical para Cine o Televisión

Tom MacDougall (Encanto)

Mejor Documental

VOCES: American Exile

Mejor Programa Informativo

KIKIMITA: The Hansel Emmanuel Donato Story (ESPN)

Mejor Cortometraje

American Masters and VOCES: Lights, Camera, Acción (PBS)

Mejor Anuncio Comercial o Campaña de Concienciación Social

Nuestras Niñas, Las Mujeres Imparables del Futuro (NBC Universal/Telemundo)