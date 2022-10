Anaheim bailó, cantó, perreó y bebió con el ‘$trip Love Tour’ de Karol G, pero ahora viene lo bueno

La noche del sábado, pudimos ver a miles de jovencitas vestidas como la Bichota, incluso luciendo cabellera roja como la de ella. No importaba la lluvia que estuvo cayendo sobre la ciudad la noche del sábado en la ciudad, igual muchas asistieron al concierto en diminutas faldas y shores, pronunciados escotes y otras más valientes luciendo tangas negras con cadenas, hebillas metálicas y cinturones de cuero negro, como las que luce Karol G en el escenario.

Me sorprendió ver cómo corrían por el estacionamiento para ser las primeras en llegar al recinto y evitar las largas filas para pasar los filtros de seguridad. Parecía que estaban en medio de una emergencia. Muchas mujeres asistían solas y para serles franco, ellas conformaban el público mayoritario de la noche.

Como si hubieran estado preparadas para enfrentar la emergencia de ver a su estrella, las luces se apagaron a las 9:11p.m. con una Karol G que flotaba aferrada a un corazón metálico y espinado que la hacía flotar por encima del escenario en forma de “V”. Las luces de los celulares de miles de fans estaban encendidas para capturar el momento y así subirlos a sus redes sociales. El espectáculo había comenzado y desde ese momento ya nadie quiso permanecer sentado.

Karol G ofreció brazaletes que se iluminaban de manera sincronizada con las canciones que interpretaba en el escenario. (Tommy Calle)

La noche se inauguró con temas como “Gatúbela”, “Poblado remix”, “Friki’ y “Pineapple” en un escenario que no tiene escaleras pronunciadas, al parecer la producción ya no quiso poner en riesgo a su estrella como lo que sucedió en Miami durante la pasada gira “Bichota” donde Karol G rodó por las escaleras y se lastimó una pierna. Al final no pasó a mayores, aunque el susto no se lo quitó nadie.

Este escenario del "$trip Love Tour” tiene barras metálicas para pole dance desde donde sus bailarinas muestras sus destrezas con el tubo. Apenas tiene cuatro escalones por lado, plataformas que se elevan y bajan, un camino de escaleras en el que desciende Karol G y sus bailarines desde el lado derecho de la “V”. Y además cada borde del escenario está demarcado por barandas metálicas y la pasarela en “V” tiene luces de neón en los bordes para evitar las sorpresas.

Y sobre esa imponente tarima, Karol G brilla como ella solamente lo sabe hacer con temas como “Ahora te llama”, el mismo que grabó con Bad Bunny y Quavo hace cinco años, además de éxitos como Bichota y El Makinon, el cual interpreta abordo de un Ferrari de color verde aguamarina, como el color anterior de su cabello. Este lujoso auto deportivo está sujeto por unas poleas metálicas que descienden desde una grua de acero que lo hacen viajar por los aires y sobre los miles de fans que la seguían en el recinto de Anaheim con las cámaras de sus celulares mientras bailaban desde sus butacas.

Durante la gira, Karol G se muestra en las alturas sobre un ferrari verde aguamarina para interpretar su éxito El Makinon.

Pero Karol G también bailaba sensualmente en las alturas y luego al bajarse del auto les respondió con el éxito de Ivy Queen “Yo quiero bailar”, un tema en el que Karol G colaboró hace casi un año con “La Caballota” dódole así un nuevo respiro al clásico de una de las pioneras del género.

Aunque Karol G no contó con invitados presenciales esa noche, sus voces en off sí estuvieron presentes y uno de los temas que sonó con mucha fuerza entre el público fue “Leyendas”, el éxito en el que la colombiana colaboró con Wisin & Yandel, Nicky Jam, Ivy Queen, Zion y Alberto Stylee. En este tema en particular se hicieron sentir las voces masculinas presentes en el Honda Center.