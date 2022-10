Banda MS se convierte en pionera al colaborar con el popular videojuego ‘Call of Duty’ ambientado en territorio mexicano

En febrero de este año, Banda MS debutó con dos fechas en el Crypto.com Arena y en esa ocasión, los chicos de Sergio Lizárraga recibieron la visita del rapero estadounidense Snopp Dogg con quien grabaron el mega éxito “Qué maldición”. El tema que grabaron con el famoso rapero estadounidense se convirtió en todo un suceso y durante su encuentro en el famoso recinto de la urbe angelina la algarabía fue tal que las redes sociales estallaron cuando los fans comenzaron a subir sus videos.

Esa misma noche tras bastidores, un grupo de afortunados seguidores tuvo la oportunidad de reunirse con los vocalistas Oswaldo “Waldo” Silvas Carreón y Alan Ramirez para compartir unos segundos y fotografiarse con ellos. Durante ese íntimo instante, las dos voces principales de esta banda sinoalense también recibieron camisetas del equipo LA Galaxy con sus respectivos nombres en la espalda y eso los emocionó mucho, porque, como nos lo dijo Waldo, ellos siempre se han sentido muy agradecidos con el público angelino. “Y muy agradecido con toda la gente de Los Ángeles, en California, porque cada vez que estamos allá, la gente abarrota los lugares y en esta ocasión esperamos que no sea la excepción. A toda la gente de Ontario están invitados”, dijo Walo a Los Angeles Times en español en un encuentro vía Zoom desde Mazatlán, Sinaloa.

Y es que Banda MS estará presentándose el 5 y 6 de noviembre en el Toyota Arena, de Ontario, California, y durante sus dos actuaciones contarán con la presencia de su invitado de honor, el ex vocalista de Calibre 50, Eden Muñoz. Serán un par de fechas donde Banda MS tendrá muchas sorpresas a los fans. “Quisiéramos hacer una tercera fecha y ojalá que se pudiera”, agregó el cantante.

Banda MS presentará el sencillo “141" durante su concierto del 28 de octubre en Hollywood, FL y luego lo incluirán en su repertorio en su dobleactuación en Ontario, California, el próximo 5 y 6 de noviembre. (Lizos Music)

Pero antes de su reencuentro con el público de este lado del país, la Banda Sinaloense MS de Sergio Lizárraga tiene algo muy importante y significativo que celebrar y es nada más y nada menos que el lanzamiento del sencillo “141”, un tema que se hizo exclusivamente para el popular videojuego “Call of Duty: Modern Warfare II”, muy popular entre los amantes de los videojuegos de acción y extrema adrenalina.

Se trata de una colaboración entre “Call of Duty” (Activision) y Banda MS de Sergio Lizárraga en el que han creado un corrido tradicional para encabezar el lanzamiento de este videojuego que verá la luz a nivel mundial el 28 de octubre, misma fecha en el que Banda MS estará ofreciendo un concierto en el Hard Rock Live en Hollywood FL, donde se tiene previsto cantar en vivo y por primera vez el corrido “141”. “El día de hoy estamos viviendo (la satisfacción) de colaborar con una plataforma de un nivel que va mucho más allá de cualquier colaboración que hemos hecho”, expresó Walo con determinación.

Walo se refiere a “141", un corrido tradicional que es como una celebración para los amantes de los videojuegos, pero en especial para los seguidores mexicanos y latinoamericanos en general de la saga Call of Duty, que en esta ocasión está inspirado en los icónicos miembros de la legendaria Fuerza Operativa 141 (Task Force 141) y en Alejandro Vargas de las Fuerzas Especiales mexicanas, la cual se enlaza directamente con la narrativa de la nueva versión Call of Duty: Modern Warfare II.

Walo cuenta que en el momento que su compañero Sergio Lizárraga les dio la noticia de que la franquicia buscaba proyectar en el videojuego una parte de México, un escenario en el que ese país pudiera aparecer en esta nueva version del videojuego, lo primero que se les vino a mente fue cómo musicalizarlo. Después de asimilar la noticia, eso los puso a pensar en la repercusión que esto tendría para la banda.

Walo y sus compañeros sabía para musicalizarlo, la franquicia necesitaba un candidato que se identificara con el público al que está dirigido este videojuego y el que hayan pensado en Banda Ms los hacía sentir complacidos.

“Porque tenían que encontrar a una agrupación que fuera parte de la cultura mexicana, que pudiera conectar con el público joven, porque a pesar de que nosotros no somos tan jóvenes, creo que hay una parte de la nueva generación que gusta de nuestra música y nos sentimos muy halagados porque hay muchísimos artistas, muchas agrupaciones y bandas que lo hacen muy bien, pero que hayan puesto los ojos en Banda MS nos llena de orgullo y de mucha responsabilidad de poder hacer un producto o llevar a cabo una canción que realmente llenara la expectativa que tenía Activision y plasmarlo en el juego, eso logró, se hizo la canción y ya estamos listos para lanzarlo”, adelantó Waldo.

Banda MS se convierte en pionera al ser la primera agrupación del regional mexicano en colaborar con una de las plataformas de videojuegos más populares entre la juventud. (ACTIVISION)

Por su parte, Rodrigo Pérez, Senior Brand Manager Latin America de Call of Duty dijo a través de un comunicado que resultó muy especial crear algo que nunca antes habían hecho para los fans de Call of Duty y eso era crear una parte de la campaña para un jugador ambientada en México. “Sabíamos que teníamos una oportunidad única en México y en el mercado hispano con Modern Warfare II”, dijo.

A lo largo del tiempo, los corridos han contado historias reales o ficticias de gente vinculadas a la delincuencia organizada y algunas de esas historias musicales hasta han sido señaladas como apologias al narco. “De repente somos muy temerosos en la cuestión de corridos por la temática sensible acá en nuestro México, pero creo que este corrido está muy bien argumentado porque lógicamente es para un equipo y para un grupo virtual, no son personajes reales y aparte de esto, creo que más que denigrar la figura de, por así decirlo, un military y lo dignifica, porque está luchando contra el mal”, agregó el sinaloense.

“141” es entonces un corrido que habla de un equipo del bien que va en busca de enfrentar al mal. Es decir todo lo contrario a lo que comunmente ocurre con este tipo canciones. “Ya llegó Alejandro Vargas. Somos uno- cuatro- uno, así nomás. Porque cada vez los buenos somos mas”, reza parte de la letra del tema.

En este sentido Walo asegura que tanto el videojuego como la banda MS tienen la responsabilidad de cuidar mucho esas temáticas. “La canción habla de un equipo que se llama 141 que incluye a personajes legendarios que toda la gente que juega ya los conoce (Task Force 141) y ahora incluye a un personaje, Alejandro Vargas, que ese el mexicano que está dentro de esta version. Y precisamente la canción narra una parte donde dice que el equipo va en busca desarmar a quien realmente está causando daño, en este caso el malo. Es un equipo que lucha por el bien, por la justicia y el corrido narra eso y además presenta al mexicano Alejandro Vargas”, señaló.

“141” es entonces un corrido que habla de un equipo del bien que va en busca de enfrentar al mal. Es decir todo lo contrario a lo que comunmente ocurre con este tipo canciones. (Activision)

La letra de este tema nació del puño y letra del mismo creador del mega tema “El Color de tus ojos”, un éxito de la Banda MS de 2017 y una de las más emblemáticas del grupo. Ahora nos preguntámos cómo es que el creador una de las canciones más románticas y populares del grupo fue el indicado para escribir este corrido. La respuesta es que Omar Robles, el romántico compositor, también es un gran fanático de los videojuegos. “Cuando oímos la canción nos dijimos ‘qué buena está. De quién es’… de Omar Robles y dijimos ‘¿en serio?’ no lo podíamos creer, no conocíamos esa faceta”, recordó entre risas Walo.

El elemento clave que hizo que Omar Robles fuera el elegido para hacer la canción es que él es fan de los videojuegos. “Omar se la pasa jugando y conoce la esencia del juego (Call of Duty). El alma del juego la lleva en el pecho por lo que no le fue difícil agarrar sus dos pasiones que son la música de banda y el juego y hacerlas una sola en una canción”, reveló Walo, quien también se confiesa haber sido un fan de los videojuegos hasta hace tres años, aunque asegura que hoy en día su compañero de escenario, Alan Ramirez, se lo lleva de encuentro.

“Alan juega ‘Call of Duty’ y él se la pasa dia y noche echando balazos, todo el día. Cabe mencionar que él es 10 años menor que yo y pues, disfruta de la música y todo esto”, agregó el vocalista de 45 años de edad sobre su compañero de tarima.

Alan Ramírez, vocalista de la Banda MS es un gran fanáticos del videojuego Call of Duty y aqui vemos su imagen digitalizada en el videoclip del video “141". (Activision)

Para los que no están familiarizados con el tema de los videojuegos, Call of Duty o “La llamada del deber” es una serie de videojuegos de disparos en primera persona, de estilo bélico, desarrollada principal e inicialmente por Infinity Ward, Treyarch, Sledgehammer Games y en menor proporción Raven Software y distribuida por Activision.

La franquicia comenzó con juegos para computadoras personales y posteriormente se fue expandiéndo hacia las videoconsolas de sexta y séptima generación, tanto de sobremesa como portátiles, llegando así a lanzar varios juegos derivados de forma paulatina con la serie principal.

La serie inicialmente se ambientaba en la Segunda Guerra Mundial, en la que retrataba personajes y combates de este conflicto bélico. Eso fue cambiando hasta la actualidad, donde los argumentos suceden en ambientes contemporáneos y ficticios, como lo que se puede ver en Call of Duty: Black Ops y Call of Duty: Black Ops Cold War (en la Guerra Fría) o los ambiantados en una Tercera Guerra Mundial con Call of Duty: Modern Warfare, Call of Duty: Modern Warfare 2 y Call of Duty: Modern Warfare 3. Desde entonces ha surgido distintas entregas se lanzaron para plataformas como Xbox 360 y Xbox One. Luego llegaron versiones para PlayStation 4 y finalmente a partir del reinicio de 2019 de Modern Warfare, los DLCs comenzaron a lanzarse de forma gratuita al mismo tiempo en todas las plataformas con las consolas PlayStation 4 y PlayStation 5 recibiendo otros beneficios exclusivos como modos o eventos de experiencia. La saga ha gozado de un gran éxito comercial y crítico, el cual ha durado hasta la actualidad.