Esto es todo lo que verás en la celebración familiar del Día de los Muertos en el Hollywood Forever

Como ha venido sucediendo desde hace varios años, se puede decir que el segmento estelar de la celebración anual del Día de los Muertos en el Hollywood Forever (6000 Santa Monica Blvd., Los Ángeles, CA 90038) es el que se produce a partir de cierta hora de la tarde y hasta la llegada de la medianoche.

Sin embargo, desde el 2021, los organizadores del mismo festejo han implementado una actividad extra, con entrada separada, que se produce estrictamente en horario diurno y que, además de responder de manera más adecuada al nombre de la festividad (porque no es la Noche de los Muertos, ¿verdad?), se orienta hacia una audiencia mucho más familiar que la segunda, cuyo reparto de artistas principales responde definitivamente a gustos propios de los adultos, como lo demuestra el cartel que describimos ya para ustedes en una nota anterior.

El festival que se hará durante el día durará desde las 9 a.m. hasta las 3 p.m.; después de esa hora, todos los presentes tendrán que salir del recinto. En ese periodo de tiempo, los asistentes más pequeños serán particularmente atendidos en Children’s Plaza (Plaza Infantil), un área del cementerio que estará implementada específicamente para presentaciones destinadas a sus edades.

Anuncio

Las actividades en la misma plaza se iniciarán a las 10 a.m. con el renombrado Teatro de Marionetas de Bob Baker, que tendrá funciones adicionales a las 11 a.m., 12 p.m., 1 p. m. y 2 p.m., y que promete complacer a chicos y grandes con sus fantásticos muñecos.

A las 10.25 a.m., el ecuatoriano “Chorin” Muñoz presentará su libro “Kid Del Toro”, inspirado en una anécdota contada por el afamado cineasta mexicano Guillermo del Toro, y una hora después, la mexicana Mariana Gálvez hará lo mismo con su propio libro, “Mi ofrenda”. A las 10.40 a.m., habrá una demostración de baile por parte del grupo Danza Azteca Cuauhtli, que se repetirá a las 10:40 a.m., 11:40 a.m., 12:30 p.m., 1:30 p.m. y 2:30 p.m.

Por su lado, la curadora de arte de LA Plaza, Ximena Minotta Martin, brindará un taller de fabricación de objetos de chocolate para los altares; y Andi Xoch, dueña de la tienda de Boyle Heights Latinx With Plants, enseñará a los interesados a colocar plantas en macetas decorativas destinadas a celebrar las vidas de quienes no se encuentran ya entre nosotros. Finalmente, el área descrita tendrá puestos de pintura de cara, de comida y de artesanías.

Los niños pueden maquillarse en los puestos especializados del evento. (Robert Swapp / Hollywood Forever)

En otro sector del Hollywood Forever, el Escenario Principal, enfocado en complacer al público de distintas edades, contará con la presencia permanente de los DJs Qué Madre Hamvre y de los presentadores Anabel Muñoz y Eric Resendiz, además de estar cobijado por una bendición azteca proporcionada por el chamán Xico.

Los actos musicales por allí empezarán temprano, primero con Tradición Dance Company (10 a.m.), Las Mijas Danza Xicana (10.30 a.m.), Neiya Arts (11 a.m.) y el Grupo Folklórico Sabor de México (11.30 a.m.).

Anuncio

Ya al mediodía, y en el mismo estrado, Cuauhtli nos contará “La historia de Mayahuel”, la Diosa del Agave, seguido media hora después por el grupo de Folklor Mexicano Cielo Rojo. A la 1 p.m., se nos presentará a la cantautora Estevie, poco antes de que se haga el anuncio del ganador del concurso de disfraces que se realizará; y la fiesta se cerrará con el Grupo Folklórico Cielito Lindo (2 p.m.) y el conjunto Inspiraciones de Danza Mexicana (2.30 p.m.)

Por su lado, el escenario La Catrina será el más ecléctico y propositivo en lo que tiene que ver con la exhibición de artistas nuevos con propuestas musicales diversas que trascienden el folklore sin ignorarlo. A las 10 a.m., a las 11.25 a.m. y a las 12.30 p.m., el mexicoamericano de Whittier Martín Espino presentará sus llamativas incursiones en la música prehispánica; a las 10:40 a.m. y a la 1:05 a.m., las hermanas Camila Lima y Ruy Folguera se entregarán a los ritmos del tango; a las 11:25 a.m. y a la 1.55 p.m., Laurie Marie hará de las suyas; y los turnos de las 11:45 a.m. y las 2.15 p.m., serán para Ampersan, una celebrada banda de fusión procedente de Guadalajara.

Por otra parte, el Escenario Azteca abrirá sus puertas a partir de las 9 a.m. con propuestas estrictamente tradicionales cuyos esfuerzos se centran en las formas más puras de los sonidos creados por los antepasados de los mexicanos, pero que incluyen también combinaciones propias del mestizaje. De ese modo, veremos por allí a Cinco Águilas (9 a.m.), Telpochcalli Coyolxauhqui (9:20 a.m.), Tezca Ollin Totiani (9:40 a.m. y 12 p.m.), Tecuanes (10 a.m.), Tlahualiles (10:20 a.m.), Nahui Ollin (10:40 a.m.), Sol de Fuego (11 a.m.), La Danza de Los Rubios de Santiago Juxtlahuaca (11.30 a.m.), Huahuas y Voladores de Papantla (12:30 p.m.) y el Grupo Folk Misantla (1 p.m.).

Es preciso destacar que los artistas de esta tarima se presentarán también en el evento que empezará a las 5 p.m., y que requerirá de un boleto distinto. También se podrá apreciar los numerosos altares que constituyen una parte esencial de la celebración entera, ya que estos se encontrarán allí con anticipación.

La Catrina es una presencia inevitable en la celebración. (Robert Swapp / Hollywood Forever)

Anuncio

Habrá otros puntos adicionales de encuentro entre la actividad diurna y la nocturna, como es el caso de la gran exhibición que se suele dar al interior de la Catedral y que, este año, se entrega a la obra “Poemas de Muerte Zapotecos”, creada por Sabino Guisu, un renombrado artista oriundo de Juchitán, Oaxaca, que tuvo hace poco la oportunidad de revelar sus talentos en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México.

Las paredes aledañas del recinto mostrarán el trabajo de otros artistas, como Krisztianna Ortíz, William Cervantes, Norma Rivera, John Galán, Patricia Anders, Inoe Vargas, Bárbara Rivera, Karla Wong, Eriberto Aguilera y Sergio Rodriiguez [sic].

También coincidirá la Exhibición de la UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México), que en el evento del día se desarrollará desde las 9 a.m. hasta la 3 p.m., y que mostrará las exposiciones “Honrando al espíritu de Mayahuel”, de Lore Eckelberry, y “La muerte retratada a través de mis recuerdos mexicanos”, de Abril Magaña.

Las entradas generales por adelantado cuestan $35 y las VIP $150, y se pueden adquirir en este enlace. Recuerda que, si planeas quedarte para el evento posterior (que, sí, se llama Noche de los Muertos), necesitarás adquirir otros boletos.