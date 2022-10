13 lugares para celebrar de manera diferente Halloween y conmemorar el Día de los Muertos en Los Ángeles

No solamente las casas embrujadas y los parques de diversion temáticos son exclusivos lugares para celebrar Halloween en la ciudad. Aquí otras 13 alternativas para que grandes y chicos festejen la tradición entre calabazas, velas, atracciones, música, bailes y demás expresiones artíticas.

Aquí te tenemos una serie de alternativas para que la celebración de Halloween tenga un aire diferente sin dejar de ser tenebroso y divertido al mismo tiempo.

También te ofrecemos opciones de eventos para rendir tributo a la tradición del Día de los Muertos más allá de visitar solamente altares. Recuerda que la música también celebra esta fecha conmemorativa que ya ha sido bastante adoptada por otras culturas en este país.

Y no te olvides, el Día de los Muertos no es una celebración de Halloween.

DIA DE LOS MUERTOS

‘Candlelight’ en el Día De Los Muertos

Los conciertos a la luz de las velas traen la magia de una experiencia musical multisensorial en vivo y te puede llevar a lugares impresionantes como nunca antes se había visto en Los Ángeles. Descubre la música inspirada en el Día de los Muertos bajo el suave resplandor de las velas a cargo del cuarteto Divisi String.

Este grupo complace musicalmente desde el escenario con sus versiones de temas reconocidos por la audiencia como la tradicional melodía de “La Llorona”, “La Bruja” y “Dios Nunca Muere” del recordado Pedro Infante, así como también las interpretaciones de “La Martiniana” y “Recuérdame” (Remember Me) y “El Latido de mi Corazón”, ambos temas de la cinta ganadora del Oscar, de Disney Pixar, “Coco”.

Otros temas que el público podrá disfrutar es “Amor Eterno”, del desaparecido Juan Gabriel; “La Muerte”, de Lola Beltrán; “Gracias a la vida”, de Mercedes Sosa y el clásico de Los Lobos, “La Bamba”, entre muchas otras.

“Remenber Me”, uno de los temas emblemáticos de la película animada de Disney Pixar “Coco” será interpretada en este evento musical dedicado al Día de los Muertos. (Disney-Pixar)

Cuándo: 01 de noviembre, 6:30 p.m. y 9:00 p.m.

Dónde: Ovation Square (Long Beach) 350 Pine Ave, Long Beach, CA 90802

Admisión: $55

Inf.: Aquí

Día de los Muertos y Noche de los Muertos

Como todos los años, el Hollywood Forever atrae a miles de visitantes durante las celebraciones del Día de los Muertes con diversas actvidades para toda la familia. Y en esta ocasión las celebraciones se enfocarán en las inspiraciones de la danza mexicana Mayahuel del Dios Mayahuel.

El Día de los Muertos en el cementerio Hollywood Forever se concibió con el propósito de proporcionar un lugar auténtico, en el que esta antigua tradición pudiera observarse, celebrarse y preservarse genuinamente. Tyler Cassity y Deisy Márquez concibieron este festival de la vida como una plataforma que sintetizaría la creatividad para recordar los espíritus difuntos de nuestras vidas.

Los festejos se inician desde la 10:00 am en el escenario de Muerte y Tradición con presentaciones de danza a cargo del Tradición Dance Company y el Grupo Folckorico Sabor de México, Folklor Mexicano Cielo Rojo, entre otros.

En el escenario de El Rincón la Catrina, las atracciones se las compartirán Martín Espino, Camila Lima y Ruy Folguera, Laurie Marie y Ampersan desde las 10:00 am.

Las celebraciones de la Noche de los muertos comienza en el Hollywood Forever desde las 5:p.m. hasta la medianoche con la participación de bandas alternativas encabezadas por Ed Maverick, Hermanos Gutiérrez, Son Rompe Pera y Thee Sacred Souls.

El esceanario Fandango estarán participando Son Cache, Alebrijes en Vuelo, Incienso, Mulato, Super Jem, Armija Cunao, Ballet Eterna Juventud y Alas de Mujer.

Arnaldo García “palomitas de maíz” revisa su teléfono durante la vigésima celebración anual del Día de los Muertos de Hollywood Forever en Los Ángeles, California, el sábado 2 de noviembre de 2019. Este año, nuestro tema principal es la mariposa monarca y su hogar invernal, el estado mexicano de Michoacán. Michoacán es también uno de los dos centros culturales de México donde las antiguas tradiciones del Día de los Muertos se han celebrado por más tiempo y de forma más vibrante. (Francine Orr/Los Angeles Times)

En el escenario Azteca se presentarán desde la 9:00 am el arte de Cinco Águilas, Telpochcalli Coyolxauhqui, Tezca Ollin Totiani, Tlahualiles, Nahui Ollin, Sol de Fuego El Brinco Del Chinelo, La Danza de Los Rubios de Santiago Juxtlahuaca, Tezca Ollin Totiani y muchos más.

En el escenario de Las Calaveritas las actividades son dedicadas a los niños desde las 10:00 a.m. con la presentación de un teatro de marionetas (10:00am, 11:00am, 12:00pm, 1:00pm, 2:00pm). También habrán actividades de lecturas de libros y presentaciones musicales y de danza con Aztec Dance Demo by Danza Azteca Cuauhtli (10:40am, 11:40am, 12:30pm, 1:30pm, 2:30pm)

Por supuesto no pueden faltar las exhibiciones de altares tradicionales, los concursos de disfraces con premios de $500 y la oportunidad para que los visitantes puedan hacerse fotos en el espacio principal de fotografía desde la 1:30 p.m.

Cuándo: 29 de octubre, desde 9:00 am

Dónde: Hollywood Forever Cemetery. 6000 Santa Monica Blvd. Los Angeles, CA 90038

Admisión: Desde $35 y $150 VIP

Inf. Aquí (Día de los Muertos) y aquí (Noche de los muertos)

Dia de los Muertos en la Placita Olvera

El Día de los Muertos es una celebración de la vida y no un momento para llorar a los seres queridos que han partido,. Es un momento para recordar sus vidas y la manera de cómo la disfrutaron. En la Placita Olvera Olvera es el único lugar de Los Ángeles donde se realiza a su manera, con un festival de nueve (9) días, con una procesión nocturna, exhibición de altares y entretenimiento.

Desde hace más de 35 años, los comerciantes de ese emblemático punto de Los Ángeles han celebrado el Día de los Muertos y han evolucionado el festejo para incorporar rituales precolombinos, aztecas, mayas y católicos en torno a la muerte. Cada noche, una procesión vibrante y colorida prepara el escenario para la ceremonia de celebración.

Las ofrendas al aitre libre se realizan del 29 de cotubre al 2 de noviembre desde las 10a.m hasta las 9p.m. y del 25 de octubre al 2 de noviembre se lleva acabo el novenario y procesión. La tradicional bendición maya y limpieza del alma se lleva a cabo antes y después de la procesión que incluye:

la participación del Grupo Tartalejos, una conglomerado ndígena azteca que encabeza la procesión con incienso y bendición ceremonial. También está la participación de bailarines aztecas y “Living Muertos” , donde los participantes se disfrazan de esqueletos. La procesión conduce a la ceremonia nocturna en el Kiosko, donde se elige a los seres queridos de una familia de comerciantes o un miembro especial de la comunidad para ser honrados. En el evento se obsequia pan dulce y bebidas gratuitamente a todos los asistentes.

El evento del Día de los Muertos de Olvera Street es un evento de nueve días para que la comunidad se reúna y celebre las tradiciones y los seres queridos difuntos. (Olvera Street Merchants Association Foundation )

Se realizarán jornadas de pintura de rostros el día 29 y 30 de octubre de 11 am a 9 p.m. y el 01 y 02 de noviembre se realiza de 4p.m. a 9p.m. (esta actividad sí tiene un costo)

Para este año el Teatro del barrio estará presentandom “La Danza de la Muerte” del 25 de octubre al 2 de noviembre a las 6p.m. Esta representación teatral cuenta la historia del Día de los Muertos con sus raíces indígenas y cómo se ha transformado en las celebraciones modernas.

El día 29 se realiza el maratón 5K para celebrar el Día de Muertos a partir de las 8:00 am. Este evento familiar le brinda la oportunidad de recorrer la histórica Placita Olvera mientras se disfruta de la música a lo largo del recorrido y al final hay una celebración para los participantes.

Cuándo: Del 25 de octubre al 2 de noviembre

Dónde: 845 N Alameda StLos AngelesCA90012

Admisión: Gratuita

Inf.: Aquí

Día de los Muertos en el Grand Park

El en corazón de Los Ángeles, frente al Concilio, se estará celebrando el Día de los Muertos hasta el 2 de noviembre. Se trata de una exhibición de arte público en espacio dedicado a la comunidad con hermosos altares confeccionados por artistas y organizaciones comunitarias locales. Las familias también pueden contribuir con un altar comunitario creado en colaboración con Self Help Graphics ideado por la artista y educadora Consuelo Flores.

Los altares que se exhiben en el Día de los Muertos del Centro de Grand Park honran a los seres queridos difuntos con ofrendas que incluyen comida, velas y calaveras. (Vanessa Crocini for Grand Park)

Es un lugar perfecto para rendir tributo y tomarse fotografías para presumir en sus redes sociales debido al colorido que muestran estos significativos altares. El evento de inauguración se realizó el 22 de octubre, pero las exhibiciones se extienden hasta el 2 de noviembre.

Cuándo: Hasta el 2 de noviembre todo el día

Dónde: Grand Park. 200 N Grand Ave, Los Angeles, CA 90012

Admisión: Gratuita

Inf: Aquí

Día familiar en honor a nuestros muertos en LA Plaza de la Cultura

El “Día de los Muertos Family Day” se estará celebrando este año en LA Plaza de Cultura y Artes este domingo 30 de octubre desde las 12 del mediodía. Durante la celebración en este sitio cultural del centro de Los Ángeles las familias tendrán la oportunidad de “conocer el significado histórico y cultural de las tradiciones del Día de Muertos que nada tiene que ver con Hallloween como algunas podríar confundir. Habrá música y bailes en vivo y lo mejor es que es gratuito.

Cuándo: 30 de octubre, 12 del mediodía

Dónde: LA Plaza de Cultura y las Artes. 501 N Main St, Los Angeles, CA 90012

Admisión: Gratuita

HALLOWEN FAMILIAR

Haunt O’ Ween LA: La mayor experiencia familiar de Halloween

Este amplio espacio inmersivo para toda la familia está cubierto de miles de calabazas y es el patio de recreo perfecto para disfrutar de todas las aventuras y la diversión para esta temporada que casi llega a su fin. En esta ciudad de Haunt O’ Ween, los niños pueden salir a pedir dulces y dar una vuelta en las atracciones, saltar en castillos inflables, jugar y píntarse el rostro inspirándose en personajes a su gusto, mientras disfrutan de comidas y bebidas al aire libre. ¡Haunt O’ Ween LA está totalmente mejorado para el 2022 con una extensa área de actividades y entretenimiento para grandes y chicos.

Haunt O’ Ween, un espectáculo inmersivo para grandes y chicos en Los Ángeles. (Experiential Supply Co.)

Cuándo: Hasta el 31 de octubre, de 4 p.m. a 10 p.m (puertas cierran a las 9:10 p.m.)

Dónde: 6100 Topanga Canyon Blvd Woodland Hills, 91367

Admisión: $36 entrada general y $60 VIP

Inf.: Aquí

Fiesta de pinturas de Halloween

Deja que la creatividad brille mientras un artista experto guía a los arriesgados a través de la creación de una espeluznante pintura inspirada en Halloween. No se preocupe, ya que no se requiere experiencia para esta clase, pues está abierta para todas las edades y todos los niveles. Se proporcionan todos los suministros, lo único que necesita es su sola presencia y su creatividad. Se vale llegar con los amigos y concursar con ellos.

Cuándo: 30 de octubre, 2:30p.m.

Dónde: Hellada Gallery. 117 Linden Ave, Long Beach, CA 90802

Admisión: $37

Inf.: Aquí

Mr. Bones Pumpkin Patch

Lo puedes llamar Mr. Bones o Sr. Huesos Pumpkin Patch, el lugar que celebra la tradición desde hace 35 años en Los Ángeles. Y si estás buscando un huerto de calabazas para celebrar las tradiciones, éste es el lugar indicado.

Mr. Bones Pumpkin Patch, una atracción para toda la familia en esta temporada. (Pascal Shirley)

Esta propiedad familiar lleva la granja hasta la ciudad y celebra la magia de Halloween en medio de un espacio espeluznante y a la vez divertido para toda la familia. Hay muchas opciones entre las que se incluye un laberinto de paja, una casa inflable con arañas, un arcoíris y un súper tobogán, decoración de calabazas, un zoológico de mascotas y mucho más actividades para grandes y chicos. Por más de tres décadas ha sido el lugar favorito de muchas familias donde además de divertirse, pueden disfrutar de algunas delicias en los camiones de comida (Food Trucks). Con tanto entretenimiento en vivo, es el día perfecto en Culver City para celebrar la temporada.

Cuándo: Hasta el 31 de octubre, horarios varían

Dónde: 10100 Jefferson Blvd. Culver City, CA 90232

Admisión: $10

Inf.: Aquí

Frosty Forrest Pumpkin Patch en Chino

El bosque de Frosty es como ningún otro ya que está lleno de atracciones para los más chicos, con actividades mecánicas, sesiones de fotos gratuitas y creadas por artistas locales, laberintos de maíz y más. Además está “The Haunted Harvest” donde encontrarás más que solo monstruos al acecho en un laberinto de maíz de 2 acres.

En el interior hay cinco casas embrujadas: House of Jack, Brujeria, Maniacs, Pestilence y XXXmas (el precio de entrada para estas atracciones es de $30).

Pumpkin Patch. (Pa’s Pumpkin Patch)

También volverán para otra temporada de árboles de Navidad cultivados en Oregón en Chino, Yorba Linda y Bakersfield el día después del Día de Acción de Gracias. Los precios de los boletos de entradas varían de acuerdo al día de visita. De lunes a jueves abre de 4p.m. a las 10p.m., los viernes abren hasta las 11p.m, mientras que los sábados y domingos abren de 10 a.m.

Cuándo: Hasta el 30 de octubre, varios horarios

Dónde: Frosty Forrst14861 Ramona Ave. Chino, CA 91710

Admisión: $5 mayores de 15+ y menores de $14 gratis (martes-jueves)/ $10 mayores de 15, $5 de 3 a 14 años y menores de 3 años gratis. (Viernes-domingos)

Inf.: Aquí

Candlelight: Una velada embrujada con clásicos de Halloween

Se trata de un serie de conciertos a la luz de las velas llenos de magia y una experiencia musical multisensorial en vivo que te transporta a lugares impresionantes como nunca antes se había visto en Los Ángeles. El espectáculo tiene una duración de una hora y está dirigido a pٗúblico mayor de 8 años de edad y todo niño menor de 16 debe estar acompañado de un adulto. El programa incluye interpretación de música reconocida por la audiencia como Thriller (Michael Jackson) y Funeral March of a Marionette (Charles Gounod), así como los temas musicales de producciones de la pantalla como “Stranger Things”, “Beetlejuice”, “The Addams Family”, “Halloween”, “Psycho”, “Ghostbusters”, “This Is Halloween from The Nightmare Before Christmas” y muchas más.

La música de la exitosa serie “Stranger Things” será interpretada en esta velada al igual que la música de clásicos del cine. (Netflix)

Cuándo: 25 de octubre (Long Beach) y 27 de octubre Los Ángeles

Dónde: Immanuel Presbyterian Church (Los Angeles). 3300 Wilshire Blvd, Los Angeles, CA 90010

Dónde: Ovation Square (Long Beach) 350 Pine Ave, Long Beach, CA 90802

Admisión: $55

Inf.: Aquí (Long Beach) y aquí (Los Ángeles)

HALLOWEEN PARA ADULTOS

Casa de los Espiritus: Una velada de cóctel embrujada

Los espíritus han despertado y ha comenzado una nueva temporada de apariciones en Vaughan Hall. Hay una leyenda oscura que rodea a Vaughan Hall, pero la verdad es que detrás de la leyenda hay algo mucho más inquietante. Son dos horas para saborear un vuelo de cócteles artesanales en miniatura, de probar trufas de chocolate oscuramente decadents, mientras tratan de decifrar el misterio detrás de la desaparición del clan Vaughan. Los personajes y temas de House of Spirits: Vaughan Hall se basan libremente en el famoso fantasma de Loftus Hall en Irlanda. El espectáculo también aborda el folclore y los mitos irlandeses a lo largo de los siglos.

(Super Freak for The Times)

Se trata de una velada estilo cóctel teatral inmersivo, donde los adultos celebran Halloween en una mansión embrujada y en la que los visitantes experimentan una noche de magia macabra, lecturas del tarot, extraños espectros itinerantes, juegos secretos y más. Desde su creación, más de 50 mil invitados ya han disfrutado de este espectáculo y ahora en Los Ángeles pueden esperar lo inesperado. Exclusivo para mayores de 21 años.

Cuándo: Hasta el 31 de octubre, varios horarios

Dónde: Casa Vertigo. 1828 Oak St, Los Angeles, CA, 90015

Admisión: $72

Inf.: Aquí

Halloween Monster Night 2022 en Sunset Room Hollywood

Dicen que es la fiesta de Halloween más extravagante que pueds experimentar y la más esperada por los angelinos. Le llama “El monstruo de todas las fiestas” porque no hay otro evento de Halloween como éste en la ciudad. En esta ocasión dicen que está hecho a la medida para deslumbrar a los visitantes con la música de DJs de renombre y actuaciones en vivo con bailarines, acróbatas y más. Ahí podrás ver a cientos de modelos con sus disfraces sexys, barra premium, en un lugar glamoroso de Hollywood para que los visitantes vivan una experiencia única.

Disfruta de música, coctéles y bailes en Halloween Monster Nights. (Jared Gase )

Cuándo: 29 de octubre, 10 p.m

Dónde: Sunset Room Hollywood, L.A. 1439 N. Ivar Avenue, 90028

Admisión: $75 (general) y $110 VIP

Inf.: Aquí

Noche de Halloween con Salsa Dance LA

Para los que tienen dos pies izquierdos, ésta es la oportunidad para aprender algunos pasos de salsa y bachata mientras celebras la temporada de Halloween. Así que es hora de que te pongas tus zapatos de baile y te vayas a divertir en pareja. No saber bailar ya no será un problema con este experiencia.

Comience la clase con el aprendizaje de los conceptos básicos de estos divertidos bailes latinos. Recuerda que si eres latino y no bailas bachata a salsa te puedes estar cerrando la puertas de innumerables eventos sociales en los que puedes conocer gente nueva, impresionar a tus seres queridos con nuevas habilidades y, lo más importante ¡divertirte!

Cuándo: 28 y 29 de octubre, de 5:30 p.m. – 7:00 p.m.

Dónde: 101 Dance Center. 3246 Cahuenga Blvd W, 90068

Admisión: $89

Inf.: Aquí