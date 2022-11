Tenoch Huerta celebra ser un complejo antihéroe de origen maya en la secuela de ‘Black Panther’

Si existe un actor latinoamericano que ha estado no solo consciente de las dificultades que atraviesan las personas mestizas o de origen indígena en la industria mundial del cine -incluyendo por supuesto a la de Hollywood-, sino que ha hecho elaborados videos al respecto y se ha convertido en un activista que lucha contra esa discriminación, ese actor es Tenoch Huerta.

Es por eso que resulta tan significativo tener ahora al mismo intérprete mexicano como uno de los personajes principales de “The Black Panther: Wanka Forever”, una superproducción de Marvel en la que aparece como el antagonista principal, Namor, quien apareció en los cómics a inicios de los años ‘30 y cuya definición étnica todavía sigue en discusión-aunque se trataba definitivamente de un mestizo-, pero que en la película que se estrena este fin de semana se transforma en un mutante descendiente de mesoamericanos que se hace llamar también Kukulkán -es decir, el vocablo que distingue a un dios perteneciente a la cultura maya- y que, en lugar de reinar en la Atlántida, gobierna un universo llamado Talocan.

Huerta ha sido visto recientemente por la audiencia local en producciones estadounidenses como “Narcos: México” y “The Forever Purge”, pero su incorporación al MCU ha generado un nivel de expectativa nunca visto en su carrera. De hecho, cuando nos contactamos telefónicamente con él, el lunes pasado, se encontraba en Miami, a donde había llegado para hacer una serie de entrevistas después de haber participado ya en un ajetreado día de prensa en Los Ángeles.

“Me traen en ‘chinguita’, pero estoy muy contento con todo lo que está pasando”, fue lo primero que nos dijo. “El tema de la representación es muy importante; no hay que olvidar que interactuamos con el mundo a partir del modo en que nos lo muestran, así como a partir de los cuentos y de los mitos a los que accedemos. Por lo tanto, la manera en que nos representan está estrechamente ligada a la manera en que nos perciben y nos tratan, y puede conducir a muchos espacios bellos, seguros y luminosos… o a que la pases muy mal”.

“Que Marvel y Disney estén haciendo una representación como esta deja sin pretextos a muchas otras plataformas y espacios que se niegan a hacerla, como sucede con la publicidad en América Latina; en ese sentido, esta película genera una gran oportunidad”, prosiguió.

El oriundo de Ecatepec celebró también que la representación se haya hecho apelando a este trasfondo para los personajes, “con la finalidad de hablar de la raíz indígena de la que nos alimentamos todos los latinoamericanos y también de la raíz africana que nos corresponde, porque nuestra música, nuestra comida, nuestro arte y hasta varias de las palabras que usamos tienen que ver con grupos africanos que llegaron en algún momento a los territorios donde vivimos”.

Al igual que la “Black Panther” del 2018, “Wakanda Forever” fue escrita por Ryan Coogler (quien también dirige) y Joe Robert Cole. Los dos son afroamericanos, por lo que nos parecía válido preguntarle a Huerta lo que pensaba de la labor que hicieron con este Namor y de lo que él mismo aportó en términos de construcción del personaje.

“Me parece muy inteligente lo que ellos lograron. Ya en el set y con Ryan, lo que yo hacía era darle sugerencias y comentar algunas cosas del guion, porque, para mí, este es siempre un proceso abierto”, respondió. “Más que pagarme por ser un intérprete, soy un colaborador; ese es al menos el modo en que yo manejo mi carrera”.

En palabras suyas, la producción contrató a varios consejeros mayas que se criaron realmente en comunidades indígenas y que cuentan con doctorados y maestrías. “Sobre la base de esa asesoría, se construyó un universo donde incluso los glifos que aparecen tienen un sentido, porque cuentan la historia de Namor y de Talocan”, describió el actor. “Nada fue dejado al azar, y eso aleja la representación que se hace de una caricatura simplona; en lugar de ello, la complejiza, la humaniza y la vuelve entrañable”.

Lenguas y batallas

Attuma, uno de los lugartenientes más fieros de Namor, es interpretado por Alex Livinalli, quien nació en Miami pero se crio en Miami, y que ha participado en muchas series televisivas vinculadas al género fantástico, como “The Vampire Diaries”, “American Horror Story” y “The Walking Dead”. Para él, filmar al lado de Huerta fue una experiencia tan enriquecedora como divertida.

“Cada vez que terminábamos una toma, nos poníamos a hacer bromas en español, porque cuando no teníamos que comunicarnos directamente con el resto del equipo, tanto él como yo y Mabel [Cadena, la actriz mexicana que hace de Namora, la hermana de Namor] teníamos nuestro propio campo de acción”, nos contó el sudamericano en una entrevista separada.

Para interpretar a Namor, Huerta tuvo que aprender a nadar; no sabía hacerlo, pese a que esquivó hábilmente las preguntas que se le hicieron al respecto durante el proceso de audición. Lo que también tuvo que hacer es aprender a pronunciar de manera correcta los numerosos diálogos en una lengua muy distinta que enuncia el personaje durante las conversaciones que tiene con sus seguidores.

“Es maya; y es que el maya tiene aproximadamente cinco variantes”, explicó. “A alguien se le ocurrió llamar mayas a todos los que vivían en una misma región, aunque cada pueblo tiene su propia identidad y su propia lengua”.

“Son lenguas que se parecen, de personas con ancestros comunes, como sucedió con las lenguas germanas antiguas, de las que descendieron el alemán y el danés”, añadió. “Nosotros utilizamos la variante principal del maya de la Península de Yucatán y trabajamos con un ‘coach’ de diálogos llamado Josué Maychi que, además de ser un maya y un actor, es una persona muy celosa de su herencia y de la lengua, por lo que fue súper cuidadoso en el proceso para que nosotros usáramos el idioma de la manera más respetuosa y clara que resultara posible”.

Eso no quiere decir que Huerta sea ahora un experto en maya. “Lo aprendimos fonéticamente, porque es un idioma muy complejo, muy vasto y muy hermoso; pero como todos los idiomas antiguos -recordemos que la cultura maya tiene más de 2 mil años-, no es fácil”, enfatizó. “De todos modos, no puedes aprender un idioma en ocho o diez meses, que era el tiempo del que disponíamos. Nos concentramos en nuestros diálogos, tanto en la pronunciación como en el fraseo, no solo para que se entendiera lo que decíamos, sino también para que pudiéramos sentirlo e interpretarlo”.

Livinalli creyó que sus conocimientos del español le facilitarían la comprensión del maya, pero no fue así. “Pensaba que había similitudes, pero uno no tiene que ver con el otro; fue un proceso largo, no solo por la manera de pronunciar, sino también por el ritmo, que es muy particular”, recordó.

Más allá del bien y del mal

Aunque ha sido mostrado en diferentes encarnaciones, el Namor de las historietas no era precisamente un santo; la defensa que hacía de los suyos lo llevaba a veces a actuar agresiva y descontrolada. Y ese es un aspecto que se mantiene en el filme, donde asume un carácter de antihéroe que puede ser confundido con el de un supervillano y que no deja de ser arriesgado cuando se toma en cuenta que, en cierto momento, actúa como enemigo declarado de los wakandianos, lo que podría llevar a que el espectador piense que lo que se presenta es una representación simbólica de los enfrentamientos que pueden darse entre las personas de origen africano y las de raíces latinas.

¿Cree Huerta que introducir estos temas en una superproducción hollywoodense es una estrategia arriesgada? “Al contrario; me parece que es el mejor espacio para crear lazos y conciencia, para entender que compartimos los mismos dolores, pero que por ello mismo nos podemos hermanar, nos podemos mirar a los ojos y nos podemos decir: ‘Hey, ahora sí que cojeamos del mismo pie; vamos a salir adelante’”, dijo.

“Una vez que la herida empieza a sanar, puedes moverte y caminar”, prosiguió el actor, evitando de algún modo las referencias a cierta acción de Namor cuya revelación sería un ‘spoiler’, pero que muestra un aspecto especialmente despiadado del personaje. “Al final del día, esto es una ficción, y en esta ficción, tienes este encuentro [bélico] entre dos civilizaciones que es sumamente interesante; pero fuera de la ficción, lo que se está tratando de decir es todo lo contrario, porque estamos tendiendo puentes de entendimiento, de amor y de confianza”.

Por ese lado, Huerta insistió en que es necesario recordar que todo esto proviene de la saga de “Black Panther”, y los creadores de esta son quienes han permitido ahora la inclusión latina. “Han abierto la posibilidad de que Namor sea manejado con una narrativa distinta y están ofreciendo una manera diferente de representar nuestra herencia, nuestra historia y nuestros antepasados”, puntualizó. “Eso es sumamente valioso”.

“Talocan y Wakanda comparten los mismos principios hermosos en lo que se refiere a crear sociedades que se pudieron desarrollar por sí mismas y lograron este tecno-futurismo, este afro-futurismo y, ahora, este indígeno-futurismo desde el que se construye una ficción maravillosa”, comentó. “Ojalá que esta película contribuya a la unión del Black Power y el Brown Power, porque si nos juntamos, nuestros gritos serán más poderosos y nuestros caminos serán más fáciles de recorrer”.

Por su lado, Livinalli señaló que, si bien Attuma es un guerrero implacable con el que “no quieres meterte”, se trata también de una persona con fuertes convicciones “que hace todo lo que hace en beneficio de su gente”. “Quiere proteger los recursos de su comunidad y el estilo de vida que esta tiene”, describió. “Todas sus acciones provienen de ahí”.

“Esta clase de películas aluden muchas veces a la vida real, y en ese sentido, Wakanda y Tolocan se asemejan a las naciones que han decidido mantenerse alejadas del mundo entero para preservar sus tradiciones”, comentó. “En la película, llegan a un desacuerdo, pero este es un desacuerdo que se trata de resolver a través de conversaciones”.

Según el venezolano, estamos ante una producción que, pese a provenir de las entrañas de la gran industria, tiene elementos que tocarán de manera personal a muchos de sus espectadores. “Se habla por un lado de pérdida, de duelo y de sanación, pero también de migración y de colonización”, enumeró. “Muchos se van a sentir identificados con lo que se presenta aquí, aunque el origen de lo que se cuenta sean unos cómics”.

Al natural

Otro detalle que ha venido llamando la atención desde la revelación del tráiler oficial es el hecho de que, al ponerse en la piel de Namor, Huerta aparece desnudo de la cintura para arriba y lleva pantalones cortos, lo que quiere decir que no se le dio la oportunidad de llevar uno de esos trajes típicos de las películas de superhéroes que exageran la musculatura de quienes los llevan o llevan incluso a simular una.

Pese a que se sometió a un intenso entrenamiento destinado a desarrollar el aspecto de un nadador, Huerta mantiene por lo general su masa corporal, lo que debería ser festejado cuando forma parte de una de esas propuestas del ‘mainstream’ que suelen mostrar representaciones irreales de los cuerpos humanos.

Pero no todo el mundo se mostró satisfecho con la novedad, empezando por Mike Deodato, un reconocido y veterano artista de los cómics de Marvel, DC y Dark Horse, quien subió a su cuenta de Instagram una publicación en la que se burlaba del aspecto del Namor de Huerta al compararlo con su propio físico a los 59 años de edad mediante el uso de fotos. Deodato, que es brasileño, fue duramente cuestionado, y tuvo que eliminar el ‘posting’.

Y hay más, claro. También están los que aseguran que Namor era blanco (¿en serio?), que era griego o que Huerta -quien se define como “Prieto Resentido” en su cuenta de Twitter- no debió ser convocado por Disney debido a los comentarios inquisitivos que suele hacer sobre los caucásicos y a sus posturas supuestamente izquierdistas.

La cita tiene escenas en maya yucateco. (Marvel Studios)

“180 millones de dólares en la preventa de esta película indican que lo que me estás contando es pequeño e insignificante”, enfatizó el actor de “Narcos: México” cuando le hablamos de estas críticas. “Lo bonito es toda la gente que se está sintiendo abrazada, apapachada, feliz y muy representada [por lo que han visto hasta el momento]. La lectura va por ahí”.

“Si después de esto los niños o las niñas [de origen latino] pueden sonreír y sentirse orgullosos y orgullosas de lo que el espejo les muestra; si pueden decir ‘nunca hubo nada malo en nosotros, sino en los ojos que nos miraban’, estaremos del otro lado”, se entusiasmó. “Eso es lo más importante; ese es el mensaje y esa es la belleza que hay detrás de una buena representación, de un buen guion y de una película de primera línea”.

Esta no será probablemente la única vez que veremos a Namor, a Attuma y a Namora. Pero ninguno de los involucrados en “Wakanda Forever” se encuentra dispuesto a hablar de un probable futuro, al menos por el momento.

“Voy a parafrasear a nuestro ‘big boss’, [el presidente de Marvel Studios] Kevin [Feige]; cuando le preguntaron lo mismo, respondió: ‘Eso dependerá de la taquilla’”, nos dijo Huerta. “Por lo tanto, invito a todo el mundo a que vaya a la sala de cine y a que veamos después lo que sucede con esta franquicia increíble”.