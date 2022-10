‘Black Panther: Wakanda Forever’ presenta a la nueva heroína de la franquicia: ¿pero quién es ella?

La franquicia “Black Panther” solo ha revelado cosas seguras sobre su nuevo héroe titular. Ahora es una mujer.

El lunes, con mucha algarabía se puede ver que, Shuri, la brillante hermana menor de T’Challa interpretada por Letitia Wright en la película de 2018, podría ser la actriz que lleva el manto en el tráiler de la película, lo que se alinea con años de informes y especulaciones sobre el nuevo papel principal. Pero el nuevo héroe de Marvel también podría ser Nakia de Lupita Nyong’o, Okoye de Danai Gurira o alguien más, ya que todo es intencionalmente vaoa.

"¡Muéstrales quiénes somos!” dice su madre, la reina Ramonda (Angela Bassett), mientras la nación africana ficticia procesa su dolor, mientras se libra una guerra feroz en tierra y bajo el mar.

“Creo que esta película tiene la niebla de la pérdida que ha sufrido ella, y tomas anamórficas deforman un poco la imagen”, dijo el director Ryan Coogler a Entertainment Weekly. “A veces, cuando pasas por una pérdida profunda, puede deformar tu forma de ver el mundo”.

Sirviendo tanto como un adelanto de la muy esperada película como un guiño a la estrella Chadwick Boseman, quien murió de cáncer en agosto de 2020, el tráiler se inclina hacia la agitación emocional que azotó a la exitosa franquicia cuando murió. El tráiler también construye dos mundos para que los nuevos héroes los salven.

“Solo las personas más destrozadas pueden ser grandes líderes”, dice Namor durante las secuencias iniciales, que presentan a Tenoch Huerta como el antihéroe de la película. Es un “dios serpiente emplumado” que vive en el avanzado reino submarino de Talokan y cuya amenaza es enorme.

El tráiler también destaca a Dominique Thorne como la inventora estadounidense Riri Williams, conocida como Ironheart en los cómics. (La heroína adolescente obtendrá su propia serie de Disney+ el próximo año).

“Black Panther: Wakanda Forever” llega a los cines el 11 de noviembre.

