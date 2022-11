Lo que la escena de créditos de ‘Wakanda Forever’ podría significar para el MCU

Advertencia: lo siguiente contiene spoilers de “Black Panther: Wakanda Forever”.

En “Black Panther: Wakanda Forever”, el director Ryan Coogler y otros a cargo de dar forma a la franquicia confrontan la muerte de Chadwick Boseman al escribir la muerte de su personaje de “Black Panther”, T’challa, en la secuela. Sin embargo, con esa decisión surgen preguntas que no fueron abordadas por la secuencia del funeral de apertura de la película. ¿Quién lo sucederá? ¿Qué pasará con su legado en pantalla? ¿Y cómo podría ser moldeado por la línea de tiempo multiversal del Marvel Cinematic Universe?

La escena de créditos de “Wakanda Forever” contiene, si no respuestas, al menos algunas pistas.

Anuncio

Al final de la película, vemos a Shuri de Letitia Wright en soledad en una playa de Haití, quemando túnicas ceremoniales para honrar a su difunto hermano. Ella está en la nación caribeña visitando a Nakia (Lupita N’yongo), quien se le acerca con un niño: su hijo, Toussaint. Una sorprendida Shuri se sorprende aún más cuando se la presenta como una tía y el niño le dice que su verdadero nombre es Príncipe T’challa, hijo del Rey T’challa.

Some speculated this would happen. Some even tried to offer proof. But the revelation will be as much a shock to many fans as it is to Shuri. Here’s what it all might mean.

Algunos especularon que esto sucedería. Algunos incluso intentaron ofrecer pruebas. Pero la revelación será tan impactante para muchos fanáticos como para Shuri. Esto es lo que todo podría significar.

Toussaint/T’Challa también comparte nombre con un legendario guerrero de la vida real. François-Dominique Toussaint Louverture fue un ex esclavo convertido en general haitiano y el principal líder de la Revolución Haitiana (1791-1804), que logró poner fin a la esclavitud en la antigua colonia y al dominio francés allí, lo que condujo al establecimiento de Haití como un nación independiente.

Anuncio

‘Wakanda Forever’ contiene una pista sobre la línea de tiempo de su nacimiento. Al principio de la película, Nakia le dice a Okoye (Danai Gurira) que lamenta no haberse unido a ellos en la batalla contra Thanos, y que los cinco años entre “Avengers: Infinity War” y “Endgame” habrían sido el momento para Prince T’. Challa para llegar a su edad y tamaño actual. Estar embarazada y criar a un joven futuro monarca en el exilio es una razón suficiente para no correr riesgos luchando contra criaturas intergalácticas que intentan matarte.

Hay una historia de fondo de cómic aquí. Ha habido dos hijos de Black Panther en Marvel Comics. El primero es Azari T’challa T’chacka Evan Duke, hijo de T’challa y Ororo Monroe, o Tormenta de los X-Men. Azari tiene los sentidos intensificados y la fuerza de su padre y el poder de la electroquinesis (control de la electricidad) de su madre. En los cómics, es parte de un grupo llamado Next Avengers, junto con otros hijos e hijas de los actuales Avengers. El otro hijo del dúo es Kymera, una misteriosa hija de Storm cuyos lazos con Black Panther/T’challa están menos definidos. Dicho esto, ella tiene una enorme pantera que brilla en algunos lugares como compañera y sentidos mejorados y habilidades de lucha, por lo que no es como si no se pareciera a su padre en absoluto.

Y una conexión multiverso. Ambos niños son de líneas de tiempo alternativas (Tierra-10943 para Azari y Tierra-13729 para Kymera), lo que parecería descartar cualquier conexión con sus historias en la próxima historia de Black Panther de la MCU. Pero con la capacidad de unir múltiples personajes de diferentes realidades ahora bien establecida, vea “Spider-Man: No Way Home” y “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”, nada está descartado.

Anuncio

Lo que sí sabemos es que con Shuri y Toussaint, el legado de Black Panther seguirá vivo.

To read this note in English click here.