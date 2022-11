Kany García estuvo entre las líderes latinas premiadas en el evento inaugural del Latin Grammy

LAS VEGAS, NV. — Nadie mejor que ellas para saber que el suyo no es un camino de rosas. Enfrentadas a un sistema que ha sido permanentemente dominado por los hombres, las féminas que se dedican de manera profesional al negocio de la diversión han tenido que lidiar con toda clase de problemas a lo largo de sus carreras, como quedó claro en las palabras pronunciadas durante la sexta edición de “Leading Ladies of Entertainment” (“Damas líderes del entretenimiento”), el primer evento de la semana del Latin Grammy en la ciudad de Las Vegas.

Al inicio de la ceremonia, el director ejecutivo de la Academia Latina de la Grabación, Manuel Abud (tenía que haber al menos un hombre sobre la tarima del Islander Ballroom del Mandalay Bay North Convention Center, donde se desarrolló la actividad), dejó en claro que esta era la primera vez en dos años que se podía hacer el evento de homenaje de manera presencial debido a lo sucedido con la pandemia, lo que hizo que, de la mano de los auspiciadores correspondientes, la institución que encabeza ofreciera una gala de auténtico lujo, con un escenario particularmente amplio y una pantalla gigante de dimensiones muy particulares.

La parte media de la ceremonia, que ha reconocido anteriormente a Selena Gómez, Lila Downs y María Elena Salinas, entre otras, encontró sobre el mismo estrado a la persona más conocida del conjunto, Kany García, quien fue presentada por Afo Verde, presidente de Sony Music Latin-Iberia, con un sentido discurso.

✨ Celebramos a las homenajeadas para Leading Ladies of Entertainment 2022, que son inspiración para la siguiente generación de mujeres líderes. ¡Felicidades Kany García, Rocío Guerrero, Rosa Lagarrigue, Janina Rosado! #LatinGRAMMY👏👏 pic.twitter.com/v7kfVpouAA — The Latin Recording Academy / Latin GRAMMYs (@LatinGRAMMYs) November 15, 2022

“Hay artistas que pueden tocar de manera genial o que tienen una gran presencia escénica, pero es difícil encontrar todo eso junto e incluso más en una persona maravillosa, como lo es Kany, que es divertida, inteligente y súper profesional”, dijo el ejecutivo argentino, quien conoció a la cantautora boricua en el 2007, cuando acababa de lanzar su primer álbum, “Cualquier día”, “Además, ella defiende siempre sus banderas y levanta la voz en nombre de los que no pueden hacerlo”.

El video que se proyectó después, grabado durante un concierto de García en la ciudad de Madrid, mostraba a la vocalista boricua hablando de su carrera, de lo mucho que la influyeron tanto su madre -una cantante frustrada- como Mercedes Sosa -una compositora legendaria- y de lo complicado que fue abrirse paso dentro de una industria tan marcada por la mano masculina.

Fue algo que la seis veces ganadora del Latin Grammy desarrolló de manera más exhaustiva al ofrecer su propio discurso, en el que afirmó que fue una niña insegura y que el hecho de “gustar de las mujeres” tampoco hizo que las cosas resultaran fáciles, aunque el primer tema que compuso, a los 15 años, estuvo dedicado a un exnovio que terminó con ella.

“Me tocó ser mi propia ‘role model’”, comentó, antes de agradecer el apoyo obtenido por su “señora esposa” Jocelyn Trochez y luego de admitir que se encontraba mucho más nerviosa de lo que esperaba. “Estar aquí es seguir creando conversaciones incómodas. Es muy bueno poder contar con grandes cantautores como Joaquín Sabina, Juan Luis Guerra, Marco Antonio Solís y Fito Páez, pero necesitamos nombres femeninos que sean colocados al mismo nivel”.

La otra mujer dedicada al arte musical que fue celebrada durante esta ceremonia fue Janina Rosado, pianista y directora de 4.40, la célebre agrupación de Juan Luis Guerra. Tras una emotiva introducción por parte de Millie Quezada, quien es catalogada por la “Reina del Merengue” -y que, al igual que Rosado, es dominicana-, se proyectó un video en el que se mostraban las numerosas virtudes de una dama que, además de ser una consumada instrumentista, ha demostrado sus dotes en el complejo trabajo de la producción discográfica -que ha desempeñado ya por mucho tiempo con Guerra- y trabajó además de cerca con el recientemente fallecido Johnny Ventura, otro titán del género.

“Quisiera que hubiera más mujeres en la producción, en la dirección y en los arreglos, fuera de lo que es ser cantautora y guitarrista, con el perdón de Kany”, señaló la multifacética artista al encontrarse sobre las tablas. “Las mujeres tenemos otra forma de hacer música”.

En el mismo estrado, Rosado agradeció no solo a Guerra y a Ventura por las oportunidades que le dieron, sino también a su esposo Juan de la Cruz, más conocido como “Chocolate”, que es por cuenta propia uno de los tamboreros más aclamados de República Dominicana y que tocó también en la orquesta de Ventura.

Los primeros minutos del evento estuvieron dedicados a Rocío Guerrero, quien no ha sido ajena a la interpretación musical y que, de hecho, es una violinista virtuosa, pero que es reconocida principalmente por su labor como directora de la división latina de Amazon Music.

Guerrero fue presentada por Rebeca León, mánager actual de artistas tan populares como Rosalía y Ozuna y exrepresentante de J Balvin y Juanes. León comentó que la premiada jugó un papel esencial en la explosión del movimiento urbano al crear “Baila reggaetón”, uno de los ‘playlists’ más exitosos de todos los tiempos, cuando formaba parte de Spotify, aunque el video que se vio inmediatamente después dejó en claro que Guerrero, criada por un padre que adoraba a Joaquín Sabina y a Bob Dylan y una madre fanática de la música clásica, estuvo también en las filas de Warner Music.

“Tengo que agradecer a Rebeca, porque fue ella la que me dijo, ‘tienes que luchar por el dinero’”, señaló Guerrero en el podio, empleando el inglés, a diferencia de los demás participantes. “Todo es posible si trabajas duro; no importa qué tan grandes sean tus sueños. Yo creí en un pueblo en medio de la nada, pero nunca me puse límites”.

Al igual que ella, la última premiada fue española, aunque lo suyo parecía ir por un camino distinto, porque se trató de Rosa Lagarrigue, quien ha desarrollado un rol fundamental en la historia del pop hecho en la Madre Patria. A través de su agencia RLM, ella misma tuvo mucho que ver con el desarrollo de las carreras de figuras como Miguel Bosé, Mecano, Alejandro Sanz y Ana Torroja.

Torroja fue justamente la presentadora del segmento dedicado a Lagarrigue, ofreciendo unas palabras cargadas de nostalgia y de reconocimiento en las que recordó el modo en que la representante le dio tanto respaldo profesional como emocional durante la primera etapa del grupo Mecano, y en las que celebró también el hecho de que la aludida trabaje con un equipo mayoritariamente femenino.

“Llevo 44 años en la industria musical, y es un orgullo como mujer y como profesional recibir este reconocimiento”, dijo la experimentada mánager tras la proyección de su respectivo video. “Faltan todavía muchas mujeres [en este negocio], pero soy optimista; y lo bueno es que tenemos entre todas una buena relación, una cierta complicidad”.

No dejó de referirse directamente a Torroja, quien se mantuvo a su lado, y con quien lleva trabajando 38 años. “Siempre defenderé lo que hago, porque son muy pocos los artistas que han llegado lejos sin un ‘management’, sin un equipo al lado”, concluyó.