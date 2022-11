Estas son las canciones latinas inspiradas en el Mundial de Qatar 2022

Cuando inicia una Copa del Mundo, es inevitable dejarse llevar por los temas musicales que acompañan a la más importante cita del futbol mundial.

Ocurrió en 1998 cuando “The Cup of Life”, conocida en español como “La Copa de la Vida”, se apoderó del mundo con la interpretación de Ricky Martin y la producción de Draco Rosa. El tema se convirtió en himno oficial del Mundial de Francia 98 y en todo un éxito de la música latina. Los que no conocían a Ricky Martin en ese entonces, esa día pudieron hacerlo en el mundo entero.

En el Mundial de Sudáfrica 2010 fue Shakira la que se impuso con “Waka Waka o “This Time for Africa” y desde que lo interpretó en la gala inaugural, el tema se apoderó del mundo y hasta ocupó los primeros lugares de las carteleras musicales del planeta. Shakira conoció a Gerard Piqué, el padre de sus dos hijos.

En el Mundial Brasil 2014, los encargados de inaugurar la fiesta del futbol fueron Pitbull, Jennifer López y Claudia Leitte con el estreno del tema “We Are One (OleOla), que aunque no se convirtió en todo un éxito musical, si fue muy visto durante la gala inaugural en Brasil.

Ahora en el inicio de la Copa de Qatar 2022, el mundo pudo conocer a Jung Kook, el astro surcoreano de la banda BTS, quien se encargؚo de inaugurar musicalmente la fiesta del futbol mundial, mientras que el cantante qatarí Fahad Al Kubaisi se encargó de estrenar el sencillo “Dreamers”, producido especialmente para el Mundial.

Pero más allá de este par de temas interpretados en la gala inaugural de hoy, en Latinoamérica se han lanzado otras propuestas musical para celebrar el Mundial de Qatar.

Luego del éxito de “Para levantarme del suelo” feat. Raymix, que logró en menos de cinco días más de un millón de visitas en Youtube, Patricia Manterola acaba de lanzar “Fiesta, Fiesta”, una propuesta musical inspirada en la Copa del Mundo y que la cantante mexicana espera que se convierta en la favorita de los seguidores del futbol durante el Mundial de Qatar.

Paty Manterola lanza “Fiesta’Fiesta”, su nuevo tema inspirado en el Mundial de Qatar 2022. (Moonrock )

Paty hace mancuerna con Manuel Zabala y Juan José Hernández para escribir este tema, cuya producción corrió a cargo de Mr. Sunamy, conocido productor que ha trabajado con Madonna.

Desde que Manterola lanzó “El Ritmo No Pare”, la cantante vio el impacto que tiene una canción positiva que une a la gente en eventos como la Copa del Mundo, la vuelta ciclista de España, la F1 donde tuvo la fortuna de que esta canción fuera elegida en sus diferentes versiones. ‘Me di cuenta que es algo que me encanta, el unir países”, comentó la cantante en un comunicado.

“Fiesta, Fiesta” se estrenó recientemente en el “New Music Friday Latin”, una de las listas más importantes de Spotify. El video musical de esta canción fue grabado en Ciudad de México, bajo la dirección de ‘The Broducers’.

“Arhbo”, de Ozuna y Gims, es un una tema que debutó en el verano de este año que se inspira en el Mundial de Qatar.

(Getty Images by Latin Billboard)

Otro sencillo que se ha posicionado es “Arhbo”, de Ozuna y Gims, el cual debutó en el verano de este año. “Arhbo” es una palabra del argot de Qtar que quiere decir “bienvenido” y proviene de la palabra árabe “Marhaba”.

Entre tanto, Los Bukis que se reunieron el año pasado tras separarse en 1996 y quienes acaban de presentarse en los Latin Grammy el pasado jueves, también se sumaron a la fiesta del Mundial.

Los Bukis también lanzaron un tema inspirado en el Mundial de Qatar en apoyo a la Selección de México. (Armando García)

Marco Antonio Solís y sus compañeros de Los Bukis lanzaron su propio tema de la Copa Mundial titulado “Vamos a Qatar”. La legendaria banda mexicana apoya a la Selección de su país que estará debutando en Qatar frente a las selecciones de Polonia, Argentina y Arabia Saudita en la fase de grupos.

El tema se hizo con el propósito de llevarle entusiasmo al Tri. “Una enorme emoción poder formar parte de este fiesta de todas las naciones al presentar a todos ustedes #VamosAQatar. Esta canción para el Mundial donde @somoslosbukis ponemos ritmo a todas estas emociones que llegan a cancha en cada partido”, publicó Marco Antonio Solís, líder de Los Bukis, en sus redes sociales.

Una enorme emoción el poder formar parte de esta fiesta de todas las naciones al presentar a todos ustedes #VamosAQatar 🙌🏽⚽️🇶🇦🎤 Esta canción para el mundial donde @somoslosbukis ponemos ritmo a todas esas emociones que llegan a la cancha en cada partido! https://t.co/ASi9Vty6pR pic.twitter.com/s4GViCVGJW — Marco Antonio Solís (@MarcoASolis) September 16, 2022

Por su parte, el cantante colombiano Camilo se encargó de adaptar su éxito “Aeropuerto” en una sociedad con Telemundo Deportes. La nueva versión es la canción oficial de la cobertura de la Copa Mundial de la cadena. El tema forma parte del más reciente álbum de Camilo, “De Adentro Pa’ Afuera”. “Es un verdadero honor que mi música sea parte de algo que significa tanto”, expresó el ganador del Latin Grammy.

Finalmente, otro que se sumaron fueron los muchachos de la agrupación “La Chomba”, quienes a ritmo de cumbia mexicana, también se metieron en la fiebre del Mundial con su nuevo con su último sencillo “La Fiesta del Fútbol”.

El tema cuyo video musical fue grabado en la ciudad de Fresno California, retrata en pocas palabras, como el balompié crea un ambiente familiar donde los gritos, las porras, la comida, los bailes y las bebidas no pueden faltar.