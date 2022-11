Esta celebrada producción peruana de animación te lleva al Amazonas para aprender lecciones ecologistas

En esta temporada festiva, las familias y los amantes de la Naturaleza podrán disfrutar de un viaje único a un paraíso tropical de Sudamérica y sentir el embrujo de las aventuras emprendidas por la pequeña y atrevida Ainbo en la nueva película animada “Ainbo: Spirit of the Amazon”, que no pasó por salas estadounidenses -como sí lo hizo en muchos otros países- pero está disponible por aquí desde hoy en formatos de DVD, descarga digital y Video On Demand.

Además de mostrarnos el misticismo de la selva amazónica, la cinta destaca lo importante que es proteger nuestro medioambiente y la diversidad de especies que existen en la región, sostenida por una historia escrita por el cineasta peruano José Zelada (“Kayara, Searching for Hearts”), quien funge también de director al lado del experimentado realizador alemán Richard Claus (“The Little Vampire”), como parte de una coproducción peruana-holandesa entre Tunche Films (Lima) y Cool Beans (Amsterdam).

La película cuenta con un talentoso reparto vocal que incluye a Lola Raie (“Cheaper by the Dozen”), Naomi Serrano (“New Amsterdam”), Dino Andrade (“Batman: Arkham Asylum”), Joe Hernández (“Transformers: War for Cybertron Trilogy”), Alejandra Gollas (“Quinceañera”), Bernardo De Paula (“Carmen Sandiego”), Thom Hoffman (“Black Book”), Yeni Álvarez (“Pinocchio”), Susana Ballesteros (“The House of Flowers”), René Mujica (“Elena of Avalor”), Gerardo Prat (“The Barrier”) y Rico Sola.

Además de haber estado incluida en la selección oficial del Festival Internacional de Cine de Animación Annecy en 2021 y de recibir nominaciones a los Premios Quirino de la Animación Iberoamericana en las ternas de Mejor Película, Mejor Diseño de Sonido y Mejor Música Original, “Ainbo” fue un éxito de taquilla en España y contó con una excelente recepción en cines de Francia, Australia, Nueva Zelanda y América Central, a lo que suma el consenso positivo de los críticos.

En el filme, Ainbo es una pequeña que, luego de descubrir una amenaza que se cierne sobre su tierra, se embarca con sus guías espirituales Dillo el armadillo y Vaca el tapir en una travesía destinada a obtener la ayuda del espíritu maternal más poderoso del Amazonas, la tortuga Motelo Mama. Además de tener que librar una ardua lucha para salvar su lugar de origen frente a la avaricia y la explotación ilegal de las minas de oro, la niña se enfrentará a la maldad del demonio Yacaruna.