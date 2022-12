¿Quiénes son las mujeres que acusan de abuso a Harvey Weinstein?

La fiscalía llamó al estrado a 44 testigos para armar sus argumentos contra Harvey Weinstein, pero la decisión del jurado en el juicio en Los Ángeles dependerá en gran medida de los testimonios de cuatro mujeres que lo acusan de violarlas o agredirlas sexualmente y son conocidas simplemente en tribunales como “Jane Doe”.

Otras cuatro mujeres testificaron como parte del intento de la fiscalía de demostrar un patrón de conducta del exempresario cinematográfico, que se ha declarado inocente. The Associated Press no identifica a personas que dicen haber sido abusadas sexualmente a menos que hayan hecho sus denuncias públicamente o que hayan accedido, por medio de sus abogados, a ser identificadas, como ha ocurrido con las mujeres identificadas aquí total o parcialmente.

Un vistazo a las ocho mujeres que acusan a Weinstein:

LAS “JANE DOES”

JANE DOE 1: Es una actriz nacida en Rusia y basada en Italia que fue la primera testigo del juicio. Testificó que cuando ella fue a un festival de cine en Los Ángeles en febrero 2013, Weinstein fue a su habitación de hotel sin ser invitado y la violó. Ella dice que el ataque la dejó mentalmente traumatizada y le provocó dependencia al alcohol.

LAUREN YOUNG: Conocida en tribunales como Jane Doe 2, Young es la única acusadora que ha testificado en los juicios a Weinstein en Los Ángeles y Nueva York. Young, quien en ese entonces era una modelo que buscaba incursionar en la actuación y redacción de guiones, dice que en una reunión con Weinstein sobre un guión, éste la atrapó en el baño de su hotel en Beverly Hills, la manoseó y se masturbó frente a ella mientras ella estaba paralizada de miedo. Eso fue al día siguiente de la supuesta violación de Jane Doe 1 en 2013.

JANE DOE 3: Weinstein la contrató para darle un masaje en mayo de 2010 cuando, al igual que denunció Young, él la atrapó en el baño de un hotel, la manoseó y se masturbó frente a ella. Ella ha expresado vergüenza y repugna por el hecho de que accedió a volver a darle masajes a Weinstein después de eso, un aspecto que repitieron otras testigos y que la defensa enfatizó durante los juicios.

JENNIFER SIEBEL NEWSOM: Su testimonio es el más anticipado y más dramático del juicio. La creadora de documentales y esposa del gobernador de California, Gavin Newsom, y conocida como Jane Doe 4 en tribunales, ofreció un relato sumamente emotivo de que lo que ella describió como una violación por parte de Weinstein en septiembre de 2005, en un hotel de Beverly Hills durante un encuentro que supuestamente iba a ser sobre la carrera como actriz que ella estaba intentando de iniciar. Con ojos lagrimosos, ella prácticamente gritó durante su testimonio, ante el asombro y silencio de los presentes.

LAS OTRAS DENUNCIANTES

KELLY SIPHERD: Su relato abarcó 17 años. Ella testificó que Weinstein la agredió sexualmente en una habitación de hotel durante el Festival de Cine de Toronto cuando ella era una aspirante a actriz en 1991, y nuevamente cuando ella fue a enfrentarlo sobre el tema en el mismo hotel, en el mismo festival de cine, en 2008.

AMBRA BATTILANA GUTIERREZ: Modelo italiana-filipina. Reportó que en 2015, Weinstein le tocó los senos durante una reunión en Nueva York. Ella fue una figura célebre del movimiento contra el acoso sexual #MeToo dos años después, cuando la revista The New Yorker reportó que Weinstein le pagó un millón de dólares por su silencio. La fiscalía en ese entonces se negó a presentar cargos contra Weinstein, una decisión que provocó críticas y una reevaluación del caso. Gutierrez testificó sobre el encuentro y sus repercusiones y en el juicio en Los Ángeles presentó una grabación de Weinstein que ella hizo a pedido de la policía de Nueva York.

NATASSIA MALTHE: Una modelo noruega que ofreció testimonio parecido al de Jane Doe 1, de que Weinstein llegó sin invitación a su habitación de hotel en Londres y la violó, después de una ceremonia de premios. Los abogados de Weinstein, como hicieron con otras acusadoras, argumentaron que las discrepancias en sus relatos, sus posteriores contactos con Weinstein y lo que ellos calificaron de señales ambiguas sobre su consentimiento, implican que no hubo agresión sexual.

ASHLEY MATTHAU: Una bailarina de 21 años que actuó en la película de Weinstein “Dirty Dancing: Havana Nights”. Dijo que Weinstein inventó una excusa para sacarla del set y hacerla ir su hotel en Puerto Rico, y masturbarse encima de ella en 2003. Los abogados de Weinstein sostienen que eran evidentes las intenciones sexuales de Weinstein y que ella tuvo oportunidad de irse. Ella sostiene que el temor y el desequilibrio de poderes entre los dos se lo impidieron.