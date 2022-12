Así conmemorarán los hijos de Jenni Rivera el décimo aniversario luctuoso de su madre

Hace 10 años Ana Bárbara llegó a esta ciudad como inmigrante y en sus brazos traía a un bebé recién nacido y otro de 10 añitos de edad. Fue en esa fecha cuando Ana Bárbara tuvo la oportunidad de conocer a Jenni Rivera.

La ‘Diva de la Banda’ fue la primera celebridad a la que la cantante de temas como “Ahora me toca a mi” y “No sé que voy hacer” conoció en esta ciudad. Pero esa relación que apenas comenzaba, en la que Rivera le abrió las puertas de su entorno familiar al invitarla a las celebraciones de fechas familiares, se acabó a los dos meses, cuando la intérprete de “Mariposa de Barrio” murió en aquel fatal accidente aéreo que conmocionó al mundo del espectáculo una década atrás.

Este año, en honor a esa amistad que nacía, Ana Bárbara le rindió un homenaje a Jenni Rivera con la grabación de una versión del éxito “Yo soy una mujer”. Ese tema se lanzó en marzo en la aplicación de Amazon Music en la que se presentaba “Shine Their Light”, una nueva línea de contenido para destacar a las mujeres que están rompiendo barreras en la música.

Pero ese no es el único tributo que se hizo a Jenni Rivera este año. En la reciente entrega de los Premios de la Radio, la producción rindió homenaje a la desaparecida cantante Jenni Rivera, quien este viernes 9 de diciembre cumple 10 años de su “graduación celestial”, así como decidió llamar su familia el día de su fallecimiento.

Durante el emotivo homenaje de los Premios de la Radio, dos personajes muy allegados a la “Diva de la Banda” fueron los encargados de encabezarlo. La primera en honrar su memoria fue Blanca Martínez, la locutora que todos conocen como “La Chicuela” y quien fue una gran amiga y confidente de Jenni Rivera.

Chiquis rinde tributo a su madre con el relanzamiento de un tema que grabó antes en banda y ahora lo hará a ritmo de mariachi. (The Nieman Group)

Durante su intervención, “La Chicuela” dijo muy consternada que este año se cumplían 10 años de haber perdido a su mejor amiga y lo manifesto entre lágrimas y aplausos. Su voz se quebró al recordarla. “El 9 de diciembre perdimos a una diva, a una artista, a una compositora, a una cantante, pero yo perdí a una gran amiga, una amiga de las de a de veras”, dijo.

Pepe Garza, la reconocida figura de la televisión y fundador de Los Premios de la Radio también dijo que el público perdió a una gran estrella , pero que él perdió a una entrañable amiga. “Pero no olvidemos que cinco niños perdieron a su madre”, agregó con tristeza.

Ambos fueron los encargados de darle luego la bienvenida a Chiquis, quien subió al escenario para recordar que aquel fatídico 9 de diciembre de 2012 su alma se partió por completo, porque mientras sus fans y el medio artístico perdían a “La Diva de la Banda”, ella perdía a la mujer más importante de su vida... “A mi madre, aquella mujer que estaba hecha de hierro, con un corazón de oro a la que recuerdo rompiéndose el alma en tantos escenarios como este”, dijo a través de un audio playback la hoy ganadora de dos Latin Grammy, mientras estaba parada en el escenario con la mirada perdida.

Visiblemente afectada, Chiquis agregó que “ser hija de Jenni Rivera nunca fue fácil”. Que su madre nació con una estrella y que estaba destinada a ser lo que hoy en día es… una leyenda. “Las memorias contigo son innumerables, pero te llevaré siempre en mi corazón, te amamos Jenni, te amo mamá”, agregó la primogénita de Jenni sobre el escenario y ante el aplauso de los presentes.

Y cuando las sentidas ovaciones no habían terminado, apareció en la escena el cantante Espinoza Paz para darle voz al éxito musical que él mismo le concedió a Jenni y que en algunas oportunidades cantaron a dúo, “No llega el olvido”.

Pero Espinoza no la interpretó solo. Chiquis se unió a la melodía, pero en medio de su interpretación, el dolor y los recuerdos se apoderaron de ella y no pudo continuar cantando. Ahogada en llanto y lágrimas que corrían por sus mejillas, Chiquis abrazó a Espinoza Paz y se limitó a agradecer a los presentes por el gran amor que aún sienten por su madre a una década de su partida.

El tributo fue realmente emotivo, pues Jenni Rivera nació muisicalmente en ese escenario de los Premios de la Radio. “Estoy muy agradecida con ella porque luchó para todas nosotras. A todas las colegas, ustedes ya saben, es dificil esto, pero (estamos aquí) gracias a esta mujer que luchó y marcó historia y sigue aquí”, dijo entre lágrimas la heredera de Jenni frente a la multitud.

De madre a hija

Meses antes de ese homenaje a su madre, en un enlace vía Zoom con Chiquis compartió precisamente lo que fueron las enseñanzas de su madre y su influencia, aún cuando ella no quería que su hija se dedicara a la música, pues conocía muy bien los peligros y los obstáculos que tiene que enfrentar una mujer en un mundo dominado por hombres y donde la industria está plagada de los que Jenni llamaba “tiburones”.

Fue durante el lanzamiento de su álbum “Abeja Reina”, el mismo que el 17 de noviembre le concedió su segundo Grammy, cuando la joven cantante compartió con Los Angeles Times en Español lo que su madre significó para ella antes de dedicarse a la música.

“En el 2009 cuando empezamos con mi carrera con los realities, me arrullaba mucho en mi mamá, era mi protección y nunca pensé llegar a ese momento en el que van a ser 10 años de su partida. Ella siempre me decía que habían muchos ‘tiburones’ en esta industria especialmente para las mujeres y que me iba a ayudar en mi carrera, pero no quería esta carrera para mí porque era muy difícil. Y ahora la entiendo”, nos dijo Chiquis, quien a pesar de todo, no se arrepiente de haber seguido adelante.

Ahora cuando se cumplen 10 años de la partida de su madre, Chiquis ha empezado a consolidar su carrera dejando atrás los temores y prejuicios. “Yo siempre he sido necia y no me arrepiento. Sí hubo momentos difíciles, en la que uno quiere tirar la toalla, porque hay personas en la industria que lo hacen aún más difícil, pero aquí estamos, y por lo que ella me enseñó de no darme por vencida y de seguir adelante y con la frente en alto es lo que ha ayudado. Esas son sus lecciones de vida y lo que ella me enseñó de chiquita”, expresó Chiquis con sentimiento.

Los hijos de Jenni Rivera lanzaron un tema inédito de su madre titulado “Misión cumplida” hace un mes y este viernes 9 de diciembre lanzan el álbum completo en las plataformas digitales en conmemoración a su partida. (Carlos Quinteros)

¡Y vaya que sí aprendió! Aquella noche del 17 de noviembre del 2022, cuando Chiquis recibió su segundo gramófono en la categoría “Mejor “Álbum de Banda” por “Abeja Reina”, la hija de la “Diva” culminó su gran noche con un concierto totalmente lleno en el House of Blues del Mandalay Bay de Las Vegas, donde la vimos disfrutar su velada musical frente a cientos de fans, entre jóvenes y otros no tanto, que cantaron sus canciones a todo pulmón entre gritos, besos y copas. Becky G, Ulises Lozano y Amandititita también asistieron al recital.

Sin lugar a dudas, esa noche vimos a una Chiquis como nunca antes, una Chiquis diferente a la de las entrevistas en cámara. Una mujer totalmente empoderada hasta los huesos, decidida, segura, carente de inocencia y paseándose por el escenario como si fuera su propia casa. Brindando con tequila, bailando muy sexys con sus invitados y acompañada de su banda, en la que, por cierto, también compartía con su hermano Johnny, quien ahora se abre una carrera en el mundo de la música.

A pesar de sus éxitos, de sus canciones y sus premios, Chiquis todavía camina bajo la sombra de su madre. Y esos es porque todavía hay quienes la siguen comparando. Pero eso a ella no la incomoda, por el contrario la llena de orgullo. Además es inevitable que los mal intencionados digan que lo que siempre ha buscado es colgarse de la fama que su madre, quien alcanzó el reconocimiento con canciones como “Inolvidable”, “Mariposa de Barrio”, “Basta Ya”, “Aparentemente bien” y “De contrabando”, los cinco temas que se consideran como los más escuchados de Jenni Rivera.

“Mi mamá se dio a conocer en México con esa canción ‘De Contrabando’. Y yo siempre cuando iba a sus conciertos en vivo y la escuchaba a ella cantarla me gustaba mucho. Es una canción muy sexy y más cuando mi mamá la cantaba y le quedaba muy bien”, recordó Chiquis sobre ese tema en particular.

Por esa razón Chiquis no ha dejado de rendirle tributo y de recordar a su mamá. En su disco ganador del Grammy 2022, Chiquis incluyó una nueva version del éxito “De Contrabando”, el mismo que Jenni lanzó en el 2005, pero en esta nueva entrega el tema respira un aire más fresco y actual. “Con un toque R&B, un toque de los años 90 y creo que de todas las canciones (de su álbum) fue la más difícil de grabar”, nos dijo.

Pero este no es el único homenaje que Chiquis le ha dedicado a su madre. En el 2014, grabó el tema “Paloma Blanca” a ritmo de banda, cuando se cumplían dos años del fallecimiento de su mamá. Y aunque el intento no resultó como ella hubiera querido, fue el primero que hizo en honor al éxito “Paloma Negra” de su madre.

Sin embargo, ahora Chiquis siente la necesidad de relanzar el tema y el video de “Paloma Blanca”, pero esta vez en otra versión

El tributo de sus hijos a Jenni Rivera

Este 9 de diciembre, fecha en la que se conmemora el décimo aniversario del fallecimiento de Jenni, también se celebra el lanzamiento del álbum de temas inéditos “Misión cumplida”, del cual se desprende el sencillo del mismo nombre que desde el pasado 2 de noviembre ya se encuentra en las plataformas digitales.

El audio original del tema “Misión Cumplida” fue descubierto por Johnny López, el hijo menor de Jenni, quien este año cumplió la mayoría de edad. López, quien perdió a su madre cuando apenas tenía 11 años, encontró el audio referencia del tema en el mes de abril de este año y ahora es el sencillo, con la voz de Jenni, que los fans recibieron como un regalo antes de cumplirse 10 años de su trágica muerte.

Sergio Lizárraga, de la Banda MS, es el productor de todas las canciones de este disco póstumo de Jenni Rivera que tomó tres años para realizarse.

Johnny, el hijo menor de Jenni, había dicho que el sencillo “Misión Cumplida” no iba a formar parte de la producción, pero finalmente no solamente apareció entre los temas del disco, sino que le dio nombre a la producción. “Es una canción que nuestra mamá grabó hace 14 años y poder completar lo que haría ella, es algo bonito”, dijo Johnny, quien además aclaró que el álbum no incluye el tema inédito que el rapero Snoop Dogg hizo con Jenni Rivera. De ese tema, dijeron los hijos que se ocuparían próximamente.

“Misión Cumplida” de Jenni Rivera, es la producción completa que se lanza a 10 años de su “graduación celestial”. (Jenni Rivera Enterprises)

Pero más allá de los lanzamientos que los fans estarán recibiendo a través de las plataformas digitales desde este viernes, en el hogar de los hijos de Jenni, la celebración de vida será en familia. Pero no de todos los Rivera, sino de los hijos (y sus parejas) y los nietos de Jenni solamente.

Janney “Chiquis” Marín, Jacqie Campos, Michael Marín, Jenicka López y Johnny López, los hijos de Jenni Rivera, han decidio recordar de manera discreta y privada a su madre en su décimo aniversario luctuoso. Y a diferencia de otras ocasiones, en esta conmemoración de los 10 años la recordarán en la intimidad de su hogar. Como seguramente hubiera querido la misma Jenni.

Jacquie, la actual CEO de Jenni Rivera Enterprises, no solo estará conmemorando la vida de su madre junto a sus hermanos, sino que también estará celebrando con ellos que el legado de Jenni sigue más vivo que nunca.

Lo primero que estarán festejando es la exitosa inauguración de la tienda de Jenni Rivera que abrieron en el Brea Mall del Condado de Orange, el cual incluye innumerables productos inspirados en la “Diva de la Banda”.

Lo segundo que celebrarán es el reciente el anuncio que hizo la Cámara de Comercio de Hollywood sobre la estrella de Jenni Rivera que se develará en el Paseo de la Fama de Hollywood en el 2023, la cual se otorgará como homenaje póstumo a la trayectoria musical de la “Gran Señora” y que seguramente contará con la presencia de la familia Rivera. Todavía no sabemos quiénes serán los invitados.

Tras este anuncio, Jacqie expresó en su cuenta de Instagram lo emocionada que estaba de que su madre tenga su estrella en el famoso Paseo de la Fama de Hollywood.

“No tengo palabras para describir la alegría, la emoción y todo el orgullo que ha llenado no sólo mi corazón. Gracias por amarla tanto ¡Lo lograste mamá! ¡Recibirás una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood! Y casi puedo escucharte decir ‘¿pensaste que no lo haría?”, publicó Jacqie Rivera.

Tras el éxito que tuvo la serie “Mariposa de Barrio” en la cadena Telemundo hace unos años y en los servicios de streaming en la actualidad, el año 2023 será para los hijos de Jenni uno muy importante, porque además de la estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, también se enfocarán en la supervision de la película que estarán produciendo sobre Jenni Rivera, un proyecto en el que dicen que seguirán trabajando y que seguro será lo tercero que estarán celebrando.

En relación a eso, Jacquie ha mencionado que gracias al éxito de la serie “Mariposa de barrio”, se pudo engrandecer el legado de su madre, ya que los que no la conocieron en vida, al menos pudieron saber con la serie lo difícil que fue su vida y la manera en cómo alcanzó el éxito y admiración de la gente, la industria y los medios. Ahora con la película se tocarán aspecto que nunca se conocieron y solo sus hijos lo sabe.

¡Ahora es cuando viene lo bueno!