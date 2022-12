Espectáculos sobre hielo, mágicos eventos de Navidad y música llegan para divertirte este fin de semana

Con la participación del Ballet Folklórico de Los Ángeles y el Mariachi Garibaldi de Jaime Cuéllar, este espectáculo cuenta con un deslumbrante elenco de músicos y bailarines que presentan las tradiciones, disfraces y costumbres que la gente en México celebra durante la temporada festiva.

Centrándose en la Nochebuena, porque en México la Navidad no es solo un día, sino toda una temporada de celebraciones relacionadas con la Navidad, el este show está dirigido a toda la familia para celebrar las tradiciones navideñas que se festejan en México, donde las tradiciones varían de una región a otra y son una mezcla de cultura indígena, herencia española y muchas otras influencias.

Anuncio

Cuándo: 21 y 22 de dic. 7p.m.

Dónde: Musco Center for the Arts. One University Dr, Orange, CA 92866

Admisión: $25

Inf.: Aquí