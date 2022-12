Los hijos de Jenni Rivera lanzan una cerveza dedicada a su legendaria madre

Este invierno está siendo particularmente intenso en el Sur de California, lo que debería favorecer la demanda de bebidas que no se sirven frías; pero eso no quiere decir que los cerveceros de corazón estén dispuestos a abandonar sus gustos. Y si son fans de ‘La Diva de la Banda’, tendrán ahora un motivo adicional para mantener estas costumbres.

Sucede que, este sábado, se presenta de manera oficial en el Tamalfest del Centro de Santa Ana una nueva ‘lager’ que está siendo fabricada en la misma zona de Orange County -más precisamente, en la cervecería y bar Cerveza Cito- y que, bajo el nombre de La Cachalosa, rinde tributo a Jenni Rivera, como parte de los actos de celebración de la vida de la emblemática artista que vienen siendo emprendidos por sus hijos en consonancia con el aniversario número 10 de su trágico fallecimiento.

El artífice principal de este espumoso proyecto es Mike Rivera, el hijo mayor de la autora de “Las malandrinas”, quien ha tenido un perfil público mucho menos visible que el de otros miembros de su familia, pero ha desarrollado discretamente una carrera como artista que lo ha llevado ya a crear uno de los murales de su madre que se encuentran en la ciudad californiana de Long Beach, donde nació y se crio Jenni.

“Cuando mi mamá tomaba cerveza, elegía algo simple y directo, y pensamos que sus fans se inclinarían por algo así, es decir, un producto que se preste para hacer carne asada y sentarse a disfrutar con la familia”, nos dijo Mike en inglés durante la visita que hicimos al simpático y bien surtido establecimiento donde se fabrica la bebida. “Quise capturar esa esencia de mi mamá, lo que es el barrio, y me pareció que La Cachalosa, que es el título de una de sus canciones, funcionaba perfectamente como nombre”.

Anuncio

Recuerdos e inspiraciones

Mike tenía más de 20 años cuando Jenni falleció, por lo que fue capaz de disfrutar de la presencia de su madre durante las ocasiones festivas que reunían a los Rivera bajo un mismo techo, normalmente en la ciudad de Corona, a donde se había mudado ya “La Gran Señora”.

“Ella estaba siempre ocupada y bajo presión, y esos encuentros le daban la posibilidad de pasarla bien con nosotros mientras escuchábamos música y la carne se encontraba en el ‘grill’”, retomó nuestro entrevistado. “Podía relajarse y ser la persona que realmente era. Mis mejores recuerdos la tienen así, gozando del ambiente, contando bromas y disfrutando de las personas que quería”.

Por su lado, Jacqie recordó que, después de tomarse varias cervezas, todos los presentes terminaban en la alberca. “Y lo hacían con lo que tenían encima; ropa, zapatos, celulares y carteras”, agregó Mike. “Cuando eso pasaba, la tenía como madre y también como amiga, porque me podía tomar una cerveza con ella”, retomó su hermana.

Entretenimiento Así conmemorarán los hijos de Jenni Rivera el décimo aniversario luctuoso de su madre Chiquis, Jacqie, Michael, Jenicka y Johnny han decido recordar a la ‘Diva de la Banda’ a su manera, mientras los fans reciben una nueva producción en las plataformas y un tema en mariachi de la primogénita

Anuncio

Han pasado varios años desde esos encuentros, y como se sabe, la relación entre los miembros del clan Rivera no es actualmente la más saludable, lo que ha hecho que todos los productos oficiales vinculados a Jenni se encuentren ahora en manos de sus hijos y no de sus hermanos.

Resultaría agotador reproducir en estas líneas los dimes y diretes que se han producido, pero es necesario recordar que, unos meses atrás, Mike usó sus redes sociales para manifestar de manera enérgica el disgusto que le producían las peleas al interior de su familia.

“Cuando hay menos cocineros en la cocina, los resultados son mejores”, nos dijo simplemente el joven artista cuando mencionamos esta situación. “Me siento triste por lo que está pasando, pero estamos enfocados en lo que podemos hacer para honrar a mi mamá”, comentó Jacqie. “Si en algún momento las cosas se arreglan y podemos tomarnos una ‘chela’ juntos, todo bien; por el momento, estoy feliz con Mike”.

Así luce La Chacalosa, que se encuentra a la venta en Cerveza Cito. (Raul Roa/Los Angeles Times)

Detalles de sabor

La misma Jacqie señaló que decidió trabajar con Cervecería Cito para este proyecto por la buena reputación que tienen sus dueños, quienes manejan también exitosas barberías (¿has escuchado hablar de Suavecito?) y una línea de ropa. “Estábamos buscando una manera de colaborar con ellos, y la persona ideal para hacerlo era Mike, porque cada uno de los hermanos tiene algo propio que darle a mi mamá”, enfatizó la segunda hija de Jenni. “Él se dedicó no solo a elegir los sabores que tendría la cerveza, sino que diseñó la lata y otros detalles similares”.

Anuncio

“Mi mamá rompió el récord del artista con más alcohol vendido en un concierto, por lo que hacer algo así parecía completamente acertado”, señaló Jacqie antes de soltar una risa, en alusión a la conocida afirmación de que Jenni logró esa proeza durante una presentación especialmente celebrada en el desaparecido -pero todavía legendario- Anfiteatro Gibson.

Los seguidores de Jenni saben bien que existe ya desde el 2013 un tequila con su nombre, pero eso no quiere decir que la estrella fuera indiferente ante los encantos del lúpulo. “Ella no era solo buena cantando, sino también ‘pisteando’”, afirmó Jacqie. “El tequila es para ocasiones más serias; esto es algo más casual, pero la cerveza que hemos hecho tiene de todos modos 5.2% de alcohol, por lo que hay que tomársela con cuidado”, sumó su hermano.

“A mí me encantan las IPAs, pero mi mamá no hubiera tomado nunca algo así; y es por eso que le pusimos a La Chacalosa un toque de limón y de sal, debido a que ese era el modo en que ella tomaba sus cervezas”, prosiguió Mike. “Hacer el diseño de esta lata fue un desafío interesante para mí, porque no hago muchos diseños; me dedico mucho más a pintar”.

Al ver la lata, se puede apreciar que la figura de Jenni se encuentra encima de una imagen que representa el horizonte de Long Beach y en la que no falta el emblemático Queen Mary, pero que busca también reproducir los orígenes humildes de la cantante. “Incluimos además una biografía que le diera contexto a todo y que nos permitiera contar su historia”, detalló Mike.

La cerveza se puede adquirir también de grifo. (Raul Roa/Los Angeles Times)

Otras novedades

Anuncio

A principios de noviembre, la compañía Jenni Rivera Enterprise, que se encuentra ahora comandada por Jacqie, lanzó un tema inédito de la diva, “Misión cumplida”; y lo que sigue en el plano musical es la presentación de un álbum completo -e igualmente inédito- que estará producido por Sergio Lizárraga y Pavel Ocampo, integrantes de la reconocida Banda MS.

“Va a salir a inicios de 2013 y va a tener 14 canciones. Sergio y Pavel han hecho un gran trabajo, y estamos emocionados por poder entregarle finalmente esto a los fanáticos de mi mamá”, dijo Jacqie. “También tendrá algunos ‘covers’, pero lo más importante es que mantendrá la esencia de Jenni”.

“Elegimos las mejores partes vocales que ella había grabado y volvimos a grabar todos los instrumentos”, agregó la empresaria. “Hay una canción en la que sí tuvimos que ayudarla, porque no estaba terminada, aunque la letra estaba completamente escrita. Creo que eso en particular va a ser muy especial por lo que le hicimos; pero no puedo revelar demasiado”.