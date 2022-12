Las mejores fotos de Entretenimiento y Artes de 2022

Si todo hubiera ido como debería haber salido ese día, no habría tenido la oportunidad de hacer esta foto. Pero en la fotografía, como en la vida, hay colaboración. — Dania Maxwell

En una mirada retrospectiva a algunos de los retratos más fascinantes del año, los fotógrafos nos llevan dentro de su proceso creativo, sus momentos favoritos y la emoción de obtener “la” fotografía.

(Tracy Nguyen / For The Times)

Mackenzie Davis y Matilda Lawler

Por Tracy Nguyen en Los Angeles

Este día fue el mejor. Me reuní con Mackenzie y Matilda en uno de mis parques favoritos en L.A., y comenzamos nuestro tiempo juntos caminando y admirando las flores que florecían en esa época del año. Matilda y Mackenzie tienen una dulce admiración el uno por el otro. ¡Se sintió fácil capturar a los dos juntos! Mi tipo favorito de brotes son los que no se sienten como brotes en absoluto, y esto es exactamente lo que se siente.

(Devin Oktar Yalkin / For The Times)

Amanda Seyfried

Por Devin Oktar Yalkin en Paramount Studios, Hollywood

Para esta sesión, realmente se trataba de utilizar una habitación vacía, un entorno en el que no había absolutamente nada con lo que trabajar. Tuve 10 minutos con Amanda, lo cual es típico en las fotos de celebridades, y quería probar algo un poco más escultórico con la fotografía. Encontré un cable eléctrico con el que quería trabajar e hice una espiral alrededor de ella para crear una sensación diferente de espacio.

(Peter Fisher / For The Times)

Henry Winkler

Por Peter Fisher en la casa del actor

No había oído nada más que cosas asombrosas sobre Henry durante años. Siempre descrito como el “chico más agradable de Hollywood”, no decepcionó. Nos recibió en su casa con los brazos abiertos y cuando terminó el rodaje, nos estaba dando bolsas de dulces y diciéndonos qué rosas olíamos en el camino desde la puerta de su casa hasta nuestro auto. Después de que se publicaron las fotos, recibí el mensaje de voz más hermoso de él, eufórico sobre cuánto las amaba. Lo guardé y aún lo escucho cuando tengo un mal día.

(Maximilian Mann / For The Times)

Martin Korol

Por Maximilian Mann en la Academia Princesa Grace de Mónaco

Cuando recibí la solicitud para la tarea de los bailarines de ballet refugiados de Ucrania, acepté de inmediato. Se convirtió en una de las asignaciones más emocionantes e interesantes de 2022. Para esto, primero viajé de Alemania a Ámsterdam a Mónaco. Vi a Martin Korol increíblemente concentrado y motivado cuando lo fotografié en la clase de ballet con sus nuevos compañeros. Tuve la suerte de que el salón donde practicaban estaba pintado de un hermoso azul. Al final, elegí una foto de Martín en primer plano con sus compañeros de clase al fondo. Más tarde, caminé por la ciudad de Mónaco con Martin y su amigo. Nos impresionó mucho la riqueza de la ciudad: había autos caros y yates enormes por todas partes. El contraste entre la guerra de Ucrania y Mónaco parecía mayor que en cualquier otro lugar de Europa.

(Kovi Konowiecki / For The Times)

Matt y Ross Duffer

Por Kovi Konowiecki en las oficinas de Netflix en Hollywood

Hacer un retrato doble es siempre un reto divertido. Mi objetivo al iniciar el rodaje era que los hermanos Duffer interactuaran entre sí de una manera no tradicional. Ambos eran bastante tímidos y no tuve mucho tiempo con ellos, por lo que fue útil haber planeado varias tomas diferentes de antemano. Habiendo dicho eso, el elemento de espontaneidad emocional es algo por lo que lucho con mi retrato, y creo que pude lograrlo con esta foto. Se siente como si existieran en un espacio liminal entre posar para un retrato y ser personajes en su propio mundo.

(Kayla James / For The Times)

Lizzo

Por Kayla James en Los Angeles

Estaba tan emocionada de fotografiar a Lizzo y quería que todo saliera a la perfección. Pasé toda la noche anterior seleccionando lo que pensé que sería la mejor lista de reproducción para que ella vibrara durante el rodaje (principalmente hip-hop y rap). Lizzo terminó sorprendiéndome y quería rockear con los álbumes de No Doubt, ¡que me encantaban!

(SeoJu Park / For The Times)

Rosalía

Por SeoJu Park en la Ciudad de Mexico

Nos habían dado 30 minutos para hacer la sesión detrás del escenario antes de su concierto en la Ciudad de México. Llegué con mi equipo dos horas antes para montar la iluminación. Estaba nervioso por tener tan poco tiempo, pero terminamos consiguiendo la foto después de 10 minutos. Nunca había hecho una toma tan rápida y poderosa. La persona que nos saludó cuando nos vio y la que estaba frente a la cámara eran dos energías enigmáticas diferentes. Me quedé atónito al observar sus feroces expresiones y movimientos. Este fue definitivamente un rodaje para recordar.

(Annie Noelker / For The Times)

Seth Rogen

Por Annie Noelker en Los Angeles

Lo escuché reír antes que nada: esa icónica risa profunda que sabes que viene con una leve sonrisa. Llevaba una camisa con pequeños caniches bordados. El lugar era como un museo, con momentos destacados y recuerdos de toda una vida de ser un absoluto rudo. Lo fotografiamos en un rinconcito tranquilo de su oficina, donde me senté en el suelo y saqué mis geles para hacer bucles alrededor de la lente. El ambiente era muy amigable para jugar. Recuerdo haber visto un tablero de ideas con cosas ridículas e imposibles garabateadas. Se divierten ahí. Cuando me fui, estaba fumando un porro en el estacionamiento. Fue mágico.

(Victor Llorente / For The Times)

Penélope Cruz y Antonio Banderas

Por Victor Llorente en el Loews Regency en New York

Antonio llegó temprano al set. Cuando me presenté en español, me preguntó: “¿De dónde eres? ¿Argentina?” A lo que respondí: “No, soy de Madrid”. Se sorprendió ya que no hay muchos españoles en Nueva York. Cuando apareció Penélope, lo primero que le dijo fue: “¡Es de Madrid!”, porque Penélope también nació y creció en Madrid. Creo que esta conexión inicial los hizo sentir muy cómodos y conseguimos muchas buenas tomas en los siete minutos que pasamos juntos. Esta es definitivamente una anécdota que les contaré a mis nietos algún día.

Ana de Armas photographed at the Hollywood Roosevelt Hotel on Aug. 17, 2022. (Yuri Hasegawa / For The Times)

Ana de Armas

Por Yuri Hasegawa en el Roosevelt Hotel en Hollywood

Tuvimos una sesión en un salón muy oscuro en el legendario Hotel Roosevelt, que la propia Marilyn Monroe solía frecuentar. Creo que su espíritu estuvo presente durante nuestra sesión. Se me puso la piel de gallina cuando vi a Ana canalizar diferentes “personajes”, desde Marilyn hasta la vulnerable Norma Jeane y ella misma. Durante la preiluminación, encontramos partes rotas de un enorme candelabro que pusimos en primer plano para crear un efecto de prisma. Debido a que es en blanco y negro, la foto, inspirada en el famoso y llamativo retrato de Marilyn Monroe de Richard Avedon, realza la intimidad de la sesión y rinde homenaje a la Edad de Oro de Hollywood.

(Dania Maxwell / Los Angeles Times)

Doechii

Por Dania Maxwell en el Neuehouse Hollywood

Lo que más me gustó de fotografiar a Doechii fue el elemento sorpresa. Si todo hubiera ido como debería haber salido ese día, no habría tenido la oportunidad de hacer esta foto. Pero en la fotografía, como en la vida, hay colaboración. No estaba tan emocionada por usar un telón de fondo como por usar el entorno. Le hablé de una habitación con cortinas de terciopelo que se vería genial en las fotos, y su atención se despertó. Justo antes de terminar, pasamos unos minutos con el fondo de terciopelo y estas fotos fueron las ganadoras de esa noche.

(Jessica Chou / For The Times)

Michelle Yeoh

Por Jessica Chou en el Beverly Wilshire

Para Michelle Yeoh, sabía que quería mostrar una sensación de equilibrio y contraste a través de su físico y movimiento, como alguien altamente capacitado, hábil y alerta, pero que también puede estar libre en el momento. Me vino a la mente Isadora Duncan, una pionera de la danza contemporánea moderna. Dado que Michelle es una bailarina de formación clásica, se conectó de inmediato con esa idea y simplemente la inventamos. Puse música de Jacky Cheung, uno de sus cantantes favoritos, y traje un pequeño fanático. Todo sucedió muy rápido, pero sabía que tenía la toma cuando tomé esta imagen.

(Jason Hetherington / For The Times)

Jonathan Bailey

Por Jason Hetherington en el Ambassadors Theatre en Londres

Fotografiar a Jonathan siempre es un placer: colabora mucho y respeta lo que el fotógrafo intenta lograr. El Ambassadors Theatre es tan hermoso y sabía que quería mostrarlo actuando de alguna manera en ese escenario. Corrí hasta la parte superior del teatro para tratar de capturar una nueva perspectiva de él saltando. Se veía increíble y Jonathan estaba muy feliz con la foto.

(Caity Krone / For The Times)

Wet Leg’s Rhian Teasdale y Hester Chambers

Por Caity Krone en el Tail o’ the Pup en West Hollywood

Quería asegurarme de que las fotos realmente comunicaran su estética musical y su genial estilo personal. Disparé usando una combinación de Portra 400 y CineStill 50D, y me encanta cómo muchas de las fotos tienen esta neblina de ensueño. Rhian y Hester fueron increíblemente amables y tuvimos la suerte de estar en un vecindario con tantos edificios hermosos: una cabaña en ruinas que combinaba bien con sus atuendos, una casa color melocotón con una escalera de caracol donde una ardilla pasó 10 minutos posado en el marco, comiendo nueces y básicamente posando para nosotros. Sabía que Tail o’ the Pup sería un lugar divertido para terminar porque era muy brillante y colorido; se sentía clásicamente Los Ángeles.

(Myung J. Chun / Los Angeles Times)

Lucius’ Holly Laessig y Jess Wolfe

Por Myung J. Chun en Los Angeles

La foto de Lucius publicada fue la última de algunas configuraciones diferentes. Parecen gemelos cuando actúan, así que eso me dio una idea visual con la que trabajar. Comenzamos por el interior de la casa, luego por el patio trasero y finalmente por la puerta principal. Usé la puerta principal porque era un fondo limpio. La luz suave procedía de un reflector blanco que reflejaba la luz del sol. La imagen evolucionó lentamente a medida que hicimos pequeños ajustes en la altura (Holly Laessig, a la izquierda, era más alta, por lo que tuvo que agacharse un poco) y en las poses, como girar las caras hacia adentro para tocar las mejillas y ajustar el cabello hasta el corazón. forma formada.

(Erik Tanner / For The Times)

Imogen Poots

Por Erik Tanner en New York City

La previsión es una parte clave de mi proceso. Traté de crear un espacio con una sensación de inquietante quietud, donde se había extraído el último soplo de oxígeno de la habitación. Mi tiempo fue corto con Imogen. Tenía 15 minutos si la memoria no me falla, así que necesitábamos trabajar rápido. La belleza de trabajar con talento como el de ella es que el tiempo que tienes es realmente relativo a la idea. Es decir, armada con una idea, un sentimiento, una historia, el talento que ella trae realmente puede funcionar sin mucha atención. La idea ya no es solo tuya; en el mejor de los casos, simplemente estás allí para ver cómo se desarrolla.

(James J. Robinson / For The Times)

Demi Lovato

Por James J. Robinson en Los Angeles

Solo tuvimos a Demi durante unos 10 minutos porque estaban al final de un agotador día de prensa. Solo fotografío con película y, afortunadamente, más allá de la velocidad, la mayor ventaja de grabar en analógico es que no puedes controlar las imágenes mientras las capturas. Cuando dejamos de perfeccionar los pequeños detalles de una imagen, queda algo honesto a su paso: un espacio casi sagrado y respetuoso para que surja lo imperfecto y espontáneo en el misterio de lo que no vemos siendo capturado. Concedemos el ego humano y permitimos que la vida y la verdad se cuelen por las grietas. A veces conduce a errores e imágenes borrosas, pero no estoy en el negocio de tratar de perfeccionar las cosas en un mundo imperfecto. Esta imagen es uno de esos momentos que fácilmente podría haberme perdido o estropeado: fue un momento de Demi parpadeando y te lo perderás entre fotos mientras esperábamos a que mi asistente Claire calentara la máquina de humo. No hubo pose, solo su mente divagando mientras esperábamos. Fui tan rápido en tratar de capturarla que no tuve tiempo de “arreglar” el eje o incluso mirar a través del visor. Sin embargo, en un ajetreado día de prensa promocionando su nuevo álbum, rodeados de publicistas y gerentes, el enfoque resultó en capturar una parte de la verdadera y honesta Demi Levato.

(Peter Fisher / For The Times)

Bowen Yang

Por Peter Fisher aen el 30 Rockefeller Plaza en New York City

Las tomas de retratos son mil veces más divertidas cuando se trata de una colaboración entre el sujeto y el fotógrafo, y los resultados siempre se notan. En los primeros minutos de conocer a Bowen, estábamos jugando y jugando en el techo de 30 Rock, pensando en todo tipo de escenarios hipotéticos. Esos son los momentos en los que tengo que recordarme a mí mismo que estoy allí para fotografiar y tengo que dejar de reírme el tiempo suficiente para tomar una foto.

(Annie Noelker / For The Times)

DJ Próvaí of Kneecap

Por Annie Noelker en Bardot de Avalon Hollywood

Recuerdo haber tenido que luchar contra el impulso de empezar a hablar con ellos con un fuerte acento irlandés durante las pocas horas que teníamos. Eran todos paquetes de energía, de un espacio a otro, y simplemente felices de estar allí. Conseguimos hamburguesas y batidos y fuimos a Amoeba. Hicieron de todo una aventura con su curiosidad casi infantil. Fue una explosión absoluta.

(Brandon Michael Young / For The Times)

Austin Butler

Por Brandon Michael Young en el L.A. Times Studios

No todos los días puedes compartir la tarde con uno de los mejores actores jóvenes de Hollywood, Austin Butler. La sesión de fotos comenzó con los dos admirándonos los atuendos del otro, desde nuestras elegantes camisas abotonadas hasta nuestros botines. Sus trapos eran de diseñador mientras que los míos eran vintage (del Lucky Pig). Durante aproximadamente una hora estuvimos moviéndonos y disfrutando, mientras hablábamos de cine, fotografía y música. En este punto de la sesión fotográfica de la portada, nos sentimos cómodos y más familiarizados entre nosotros, dos de los elementos más integrales en una sesión de retratos. Le pregunté a Austin si podía acercarme para una toma más íntima, dijo que sí y se llevó el dedo suavemente al ojo. Rebobiné la película en la cámara, ajusté mi enfoque a sus vibrantes ojos azules y presioné mi dedo sobre el obturador. En ese momento, estoy seguro de que se hizo magia.

(Devin Oktar Yalkin / For The Times)

Ben Stiller y Adam Scott

Por Devin Oktar Yalkin en el London West Hollywood

Las tomas en habitaciones de hotel siempre son complicadas, especialmente cuando se trata de hacer que parezcan que están en otro lugar. Para esta sesión, pedí sábanas adicionales para colgar alrededor de la habitación del hotel para crear un espacio más parecido a un estudio.

(Brandon Michael Young / For The Times)

Toheeb Jimoh

Por Brandon Michael Young en el London West Hollywood

Cuando Toheeb entró en la habitación con su encanto efervescente, supe que iba a ser una sesión de fotos impecable. Inmediatamente, admiró la música que yo estaba tocando (Nina Simone) y comenzamos el rodaje con un estado de ánimo conmovedor. A medida que avanzaba el día, ya habíamos tomado algunos primeros planos de él y quería aportar más energía a las fotografías. Le pregunté qué música debería poner y respondió con Kendrick Lamar: la elección perfecta. Hay una toma amplia de Toheeb mirando hacia un lado, con la mano en la cara, sonriendo de oreja a oreja y soltando una pequeña risa. Inmediatamente supe que iba a ser un favorito.

(Mariah Tauger / Los Angeles Times)

Hannah Einbinder

Por Mariah Tauger en el Will Rogers State Beach de Pacific Palisades

Al llegar a Long Wharf en Will Rogers State Beach, sabía que podría haber desafíos para hacer una foto que no se sintiera cursi o que recordara una sesión de retrato de compromiso. Para mi deleite, la propia Hannah tenía esos mismos pensamientos, así que desde el principio estábamos en la misma página. Su personalidad relajada, amable y colaboradora resultó en una sesión de fotos divertida y muy relajada. De hecho, fue Hannah quien se ofreció a acostarse en la arena para esta foto. Nuestro rodaje se sintió más como un lugar de reunión en la playa que cualquier otra cosa. A lo largo de la sesión de fotos, cuando se les preguntó si alguien estaría dispuesto a sostener mi reflector, todos los miembros del equipo se ofrecieron como voluntarios, incluida la maquilladora Molly Greenwald, quien fue mi extraordinario reflector en esta toma en particular. Fue un buen día rodeado de buena gente.

(Richie Ramirez Jr. / For The Times)

Ayo Edebiri

Por Richie Ramirez Jr. en el Madison Square Park en New York City

Mi tiempo con Ayo (y su equipo) fue corto y agradable. Tenía dos rollos de película y unos 20 minutos de tiempo de filmación, así que dimos un paseo por Madison Square Park y seguimos donde la luz era más bonita.

(Evan Mulling / For The Times)

Jessica Chastain y Eddie Redmayne

Por Evan Mulling en el Four Seasons de Beverly Hills

Me impresionó mucho la presencia de Jessica y Eddie durante todo el rodaje. Quería transmitir una cercanía entre los dos y usar sus diferentes líneas de ojos para agregar una sensación ligeramente inquietante. Fue increíble ver sus cambios sutiles que harían que cada cuadro fuera cada vez más exitoso.

(Irvin Rivera / For The Times)

Tenoch Huerta

Por Irvin Rivera en Los Angeles

Fotografiar a Tenoch Huerta fue un honor y una experiencia memorable. Dadas las limitaciones del espacio, tratamos de usar las luces y los ajustes de la cámara de manera creativa para capturar algunas imágenes eléctricas y dinámicas. Me encanta cada vez que escucho “whoas” y “wows” mientras fotografiamos. El equipo de Tenoch fue un gran apoyo y estuvo abierto a nuestras ideas. Fue una experiencia maravillosa en general.

(Annie Noelker / For The Times)

Andrew Watt

Por Annie Noelker en Beverly Hills

Pasé por esta gran casa de Beverly Hills en un “recorrido por las estrellas” autoguiado que un amigo y yo estábamos un poco avergonzados de hacer, y recuerdo haberme preguntado sobre la persona que vivía en un lugar tan hermoso. Cuando me detuve para fotografiar a Andrew Watt meses después, estaba en la misma casa, que resultó ser su estudio. Lo primero que noté fue una habitación junto a la entrada que era una piscina de bolas. Mi misión era meter a este hombre en la piscina de bolas. Resulta que no necesitó mucha persuasión y se metió de lleno, con guitarra y todo. Fue el tiro. Cuando le pregunté por qué tenía una piscina de pelotas en su casa, dijo: “¿Cuándo fue la última vez que estuviste en una piscina de pelotas?” No podía recordar bien. “Es exactamente por eso”, respondió.

(Victor Llorente / For The Times)

Sadie Sink

Por Victor Llorente in New York City

Teníamos una habitación pequeña al lado de un restaurante dentro de un hotel que tenía una hermosa hoguera con dos esculturas de leones. Sadie hizo un comentario sobre lo geniales que eran, así que decidimos tomarnos algunas fotos con ellos.

(Annie Noelker / For The Times)

Kim Petras

Por Annie Noelker en el L.A. Times Studios

Tiene una presencia tan hermosa a su alrededor, un aura dorada. Fue muy amable y saludó a todos en el set. Cuando comenzamos a filmar, era como si ella fuera la única allí, practicando para este mismo momento en su propio espejo. Todo se desvaneció a negro y era ella y su largo cabello rubio, mirando a su yo fragmentado, iluminado por luces intermitentes y rayas de color rojo. Ella era un sueño para fotografiar; Podría haber estado allí todo el día.

(Kent Nishimura / Los Angeles Times)

Joe Jonas, Taylor Swift, Daniel Radcliffe, Evan Rachel Wood y Kiersey Clemons

Por Kent Nishimura at RBC House at Toronto Film Festival

En el Festival Internacional de Cine de Toronto de este año, decidimos mantener los elementos del estudio (luces, fondo, lentes) realmente simples para que pudiéramos dejar que el ingrediente principal, el sujeto, brille en su momento. Dan y Evan tenían una química tan asombrosa que les permitimos llenar el espacio con su energía y movimiento. Taylor colaboró tan amablemente con nosotros congelando el estudio, con su afecto y pose creando un retrato que muestra la estética de su álbum aún por lanzar. Kiersey se divirtió mucho jugando en nuestra mesa rústica y desvencijada mientras vestía algunas de las piezas más impecables de Thom Browne.

