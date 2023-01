Creador de ‘Rick and Morty’ irá a juicio por violencia

ARCHIVO - Justin Roiland posa para promover la serie “Rick and Morty” en el segundo día de la Comic-Con, el 21 de julio de 2017 en San Diego. Roiland, creador de la serie animada “Rick and Morty” y quien hace las voces de los dos personajes principales, enfrenta un juicio en California por violencia doméstica contra una exnovia. Una denuncia penal obtenida el 12 de enero de 2023 por The Associated Press de fiscales en el condado de Orange en California, acusa a Roiland de dos cargos desde 2020.

(Chris Pizzello / Chris Pizzello/invision/ap)