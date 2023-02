Predicciones de los Grammy 2023: quién ganará, quién debería ganar y a quién le robarán

Después de un año sin público y un año en Las Vegas, la 65.ª entrega de los Premios Grammy volverá a la normalidad el domingo por la noche con una casa llena en Crypto.com Arena, la antigua sede de la ceremonia en el centro de Los Ángeles.

Los principales nominados incluyen a Beyoncé con nueve nominaciones, seguida de Kendrick Lamar con ocho y Adele y Brandi Carlile con siete cada una; entre las otras superestrellas en la mezcla para premios importantes se encuentran Bad Bunny, Harry Styles, Lizzo y Taylor Swift.

Aquí están nuestras predicciones sobre cómo se desarrollará la noche en 10 categorías principales, ofrecidas con la advertencia de que lo que pasa con los Grammy es que nada está fuera de la mesa. Solo pregúntale al destacado sorpresa del año pasado, Jon Batiste.

ÁLBUM DEL AÑO

ABBA, “Voyage”

Adele, “30”

Bad Bunny, “Un Verano Sin Ti”

Beyoncé, “Renaissance”

Mary J. Blige, “Good Morning Gorgeous”

Brandi Carlile, “In These Silent Days”

Coldplay, “Music of the Spheres”

Kendrick Lamar, “Mr. Morale & the Big Steppers”

Lizzo, “Special”

Harry Styles, “Harry’s House”

Debería ganar: Beyoncé, “Renaissance”

Ganará: Brandi Carlile, “In These Silent Days”

¿Qué se puede decir sobre un premio por el que la profundamente investigada “Renacimiento” de Beyoncé tiene que competir con un álbum en el que Chris Martin de Coldplay canta: “Solo somos humanos / Pero somos capaces de ser amables / Entonces nos llaman humanidad”? Sí, el premio insignia de los Grammy tiene algunos problemas estructurales considerables, entre ellos el hecho de que los músicos ni siquiera pueden ponerse de acuerdo si un álbum es lo que debería preocupar a todos. Con dos derrotas imperdonables en su haber, incluida una en la que la vencedora, Adele, admitió que no merecía ganar, Beyoncé es la favorita intelectual (y emocional) esta vez. Pero los expertos dicen que Carlile, un dedicado hobnob de los Grammy que ayudó a que la legendaria Joni Mitchell volviera al escenario el año pasado, podría tener la ventaja.

GRABACION DEL AÑO

ABBA, “Don’t Shut Me Down”

Adele, “Easy on Me”

Beyoncé, “Break My Soul”

Mary J. Blige, “Good Morning Gorgeous”

Brandi Carlile feat. Lucius, “You and Me on the Rock”

Doja Cat, “Woman”

Steve Lacy, “Bad Habit”

Kendrick Lamar, “The Heart Part 5”

Lizzo, “About Damn Time”

Harry Styles, “As It Was”

Debería ganar: Steve Lacy, “Bad Habit”

Ganará: Lizzo, “About Damn Time”

Nadie ha ganado este premio más veces que Bruno Mars, quien se llevó su tercer trofeo de récord del año en 2022 con “Leave the Door Open” de Silk Sonic’s. Así que piense en la categoría como un espacio seguro para atascos meticulosamente elaborados cuyo éxito en la radio pop ofrece a los votantes mayores la seguridad de que los niños de hoy todavía tienen algo de sentido común. Caso en cuestión: el disco-funk finamente detallado de “About Damn Time”.

CANCIÓN DEL AÑO

“abcdefu”, escrito por Sara Davis, Gayle y Dave Pittenger (interpretado por Gayle)

“About Damn Time”, escrito por Melissa “Lizzo” Jefferson, Eric Frederic, Blake Slatkin y Theron Makiel Thomas (interpretado por Lizzo)

“All Too Well (10 Minute Version)”, escrito porLiz Rose y Taylor Swift (interpretado por Taylor Swift)

“As It Wa”, escrito por Tyler Johnson, Kid Harpoon y Harry Styles (interpretado por Harry Styles)

“Bad Habit”, escrito por Matthew Castellanos, Brittany Fousheé, Diana Gordon, John Carroll Kirby y Steve Lacy (interpretado por Steve Lacy)

“Break My Soul”, escrito por Beyoncé, S. Carter, Terius “The-Dream” Gesteelde-Diamant y Christopher A. Stewart (interpretado por Beyoncé)

“Easy on Me”, escrito por Adele Adkins y Greg Kurstin (interpretado por Adele)

“God Did”, escrito por Tarik Azzouz, E. Blackmon, Khaled Khaled, F. LeBlanc, Shawn Carter, John Stephens, Dwayne Carter, Williams Roberts and Nicholas Warwar (interpretado por DJ Khaled presentando a Rick Ross, Lil Wayne, Jay-Z, John Legend y Fridayy)

“The Heart Part 5”, escrito por Jake Kosich, Johnny Kosich, Kendrick Lamar y Matt Schaeffer (interpretado por Kendrick Lamar)

“Just Like That”, escrito por Bonnie Raitt (interpretado por Bonnie Raitt)

Debería ganar: “All Too Well (10 Minute Version)”

Ganará: “Easy on Me”

Parece una locura que la compositora más importante de su generación nunca haya ganado este premio (que reconoce a los compositores mientras que el disco del año se otorga a los artistas y productores). Pero con la versión del director recién grabada de su obra maestra de 2012, Swift, quien ha sido nominada a la canción del año seis veces, tantas como Lionel Richie y Paul McCartney, enfrenta una dura competencia de un par de favoritos de los Grammy desde hace mucho tiempo: 73 años de edad Raitt, que ahora disfruta de su primera canción, asiente con la conmovedora y compleja historia del encuentro de una madre con el receptor del corazón trasplantado de su difunto hijo; y Adele, cuyo “Easy on Me” comparte aproximadamente el 70% de su ADN musical con su “Hello”, ganadora de un Grammy.

Anitta, nominada a mejor artista nuevo, durante su presentación en Coachella 2022. (Christina House/Los Angeles Times)

MEJOR NUEVO ARTISTA

Anitta

Omar Apollo

Domi & JD Beck

Muni Long

Samara Joy

Latto

Måneskin

Tobe Nwigwe

Molly Tuttle

Wet Leg

Debería ganar: Omar Apollo

Ganará: Molly Tuttle

Sin una clara estrella emergente al estilo de Olivia Rodrigo o Megan Thee Stallion, y con un puñado de actos de los que muchos miembros de la academia probablemente no habían oído hablar hasta que buscaron en Spotify, es probable que la carrera a artistas nuevos de este año se reduzca a arraigadas lealtades de género. Si ese es el caso, considere que Tuttle, un joven fenómeno del bluegrass, no tiene competencia natural por los votos del considerable contingente de Nashville de la academia.

COMPOSITOR DEL AÑO

Amy Allen

Nija Charles

Tobias Jesso Jr.

The-Dream

Laura Veltz

Debería ganar: The-Dream

Ganará: The-Dream

Un nuevo premio que se entrega por primera vez, el compositor del año debería ir a The-Dream, aunque solo sea por la profundidad de su trabajo en “Renacimiento” de Beyoncé. Pero con éxitos que dieron forma a la cultura que se remontan a “Umbrella” de Rihanna, el mago del R&B parecería haber cubierto también el ángulo de los logros de toda una vida, a menos que Jesso corteje a los blandengues con las baladas sensibles que ha escrito para Adele y Harry Styles.

MEJOR ACTUACIÓN POP DÚO/GRUPO

ABBA, “Don’t Shut Me Down”

Camila Cabello feat. Ed Sheeran, “Bam Bam”

Coldplay and BTS, “My Universe”

Post Malone and Doja Cat, “I Like You (A Happier Song)”

Sam Smith and Kim Petras, “Unholy”

Debería ganar: Sam Smith and Kim Petras, “Unholy”

Ganará: Coldplay y BTS, “My Universe”

Con más de 750 millones de reproducciones solo en Spotify, “Unholy” tiene la influencia comercial y la agradable distinción de ser la primera canción de una persona no binaria y una persona abiertamente trans en obtener una nominación al Grammy. Pero después de haber derrotado a BTS dos veces en esta categoría en los últimos dos años, y por lo tanto sometiéndose a la ira de los fanáticos más devotos del K-pop, los votantes finalmente pueden arrojar un hueso a la banda de chicos.

MEJOR ÁLBUM DE RAP

DJ Khaled, “God Did”

Future, “I Never Liked You”

Jack Harlow, “Come Home the Kids Miss You”

Kendrick Lamar, “Mr. Morale & the Big Steppers”

Pusha T, “It’s Almost Dry”

Debería ganar: Kendrick Lamar, “Mr. Morale & the Big Steppers”

Ganará: Kendrick Lamar, “Mr. Morale & the Big Steppers”

Lamar no ha perdido este premio desde 2014, cuando los votantes eligieron infamemente la tonta “The Heist” de Macklemore y Ryan Lewis sobre su innovador debut en una gran discográfica, “Good Kid, M.A.A.D City”. Y aunque “Mr. Morale” no ha producido un sencillo de éxito del orden de “Alright” o “Humble”, aún encarna las ideas de muchos miembros sobre lo que debería ser un rapero.

Willie Nelson está nominado a interpretación country en solitario. (Suzanne Cordeiro/AFP/Getty Images)

MEJOR INTERPRETACIÓN COUNTRY EN SOLITARIO

Kelsea Ballerini, “Heartfirst”

Zach Bryan, “Something in the Orange”

Miranda Lambert, “In His Arms”

Maren Morris, “Circles Around This Town”

Willie Nelson, “Live Forever”

Debería ganar: Zach Bryan, “Something in the Orange”

Ganará: Willie Nelson, “Live Forever”

Bryan, un coloso del streaming con su LP de 34 pistas “American Heartbreak”, era considerado por muchos como un candado para nominaciones de alto nivel al mejor artista nuevo y álbum del año. Pero los expertos dicen que Nashville lo rechazó porque ha mostrado poco interés en jugar a la industria; como resultado, tal vez, Bryan obtuvo una mísera nominación por la atractivamente andrajosa “Algo en la naranja”. Espere que el universalmente amado Nelson gane, como lo hizo en 2020, cuando solo tenía 86 años.

MEJOR ÁLBUM DE ROCK

The Black Keys, “Dropout Boogie”

Elvis Costello and the Imposters, “The Boy Named If”

Idles, “Crawler”

Machine Gun Kelly, “Mainstream Sellout”

Ozzy Osbourne, “Patient Number 9”

Spoon, “Lucifer on the Sofa”

Debería ganar: Spoon, “Lucifer on the Sofa”

Ganará: Ozzy Osbourne, “Patient Number 9”

Uno se pregunta si Spoon, Ozzy y Machine Gun Kelly alguna vez se mencionaron en la misma oración antes de que terminaran en el desayuno de esta categoría de perros. Imagínese que Spoon and the Black Keys dividirá el voto joven (-ish) de rock alternativo, y que demasiados miembros de la academia todavía piensan en MGK como un rapero (si es que piensan en él). Lo que deja una oportunidad para el equipo de finales de la carrera de Osbourne con un productor de éxitos, Andrew Watt, familiar para muchos tipos de Grammy.

MEJOR CANCIÓN ESCRITA PARA MEDIOS VISUALES

“Be Alive,” de “King Richard”, escrito por Beyoncé y Darius Scott Dixson (interpretado por Beyoncé)

“Carolina,” from “Where the Crawdads Sing”, escrito por Taylor Swift (interpretado por Taylor Swift)

“Hold My Hand,” from “Top Gun: Maverick”, escrito por Bloodpop y Stefani Germanotta (interpretado por Lady Gaga)

“Keep Rising (The Woman King)”, de “The Woman King”, escrito por Angelique Kidjo, Jeremy Lutito y Jessy Wilson (interpretado por Jessy Wilson featuring Angelique Kidjo)

“Nobody Like U” de “Turning Red” escrito por Billie Eilish y Finneas O’Connell (interpretado por 4*Town, Jordan Fisher, Finneas O’Connell, Josh Levi, Topher Ngo y Grayson Villanueva)

“We Don’t Talk About Bruno” de “Encanto”, escrito por Lin-Manuel Miranda (interpretado por Carolina Gaitán, Mauro Castillo, Adassa, Rhenzy Feliz, Diane Guerrero, Stephanie Beatriz (elenco de “Encanto”).

Debería ganar: “We Don’t Talk About Bruno”

Ganará:“We Don’t Talk About Bruno”

Presentado como la categoría 67 (de 91) en las listas de nominaciones oficiales de la academia, este premio de música de cine no suele llamar mucho la atención. Pero este año está sorprendentemente repleto de superestrellas, incluida Gaga, a quien le encantaría ganar un Grammy para impulsarla hacia los Oscar, donde su poderosa balada “Top Gun” está nominada a la mejor canción original. Un obstáculo en su camino: el parlanchín “Encanto” de Lin-Manuel Miranda, la primera melodía de una película animada de Disney que encabeza el Hot 100 desde “A Whole New World” de “Aladdin” en 1993.

