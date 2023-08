Adriel Favela, Chiquis y Belinda se unen a festival que reúne a los Tigres del Norte, Tucanes de Tijuana y muchos más

Tras el lanzamiento de “Me vale madre”, tema que forma parte de la versión Deluxe de su primera producción con mariachi “Solo mujeres si se olvida”, Adriel Favela cerró una intensa gira de promoción y protagonizó una exitosa presentación del tema oficial para Copa de Oro 2023 de la Concacaf titulado “No es sólo un juego”, durante la ceremonia de apertura en la Final del torneo en el que la selección de México se tituló campeona.

Tras esa actuación en el centro del SoFi Stadium de Inglewood, donde Favela compartió al lado de Chiquis, Akon, Lasso y Oriana Sabatin, ahora el joven cantante se prepara para formar parte del tour inaugural del Michefest 2023 que recorrerá 10 ciudades de los Estados Unidos, arrancando el 19 de agosto hasta el 22 de octubre de este año.

“Me tiene muy emocionado y me intriga mucho ver cómo va funcionar, ahora sí que tantos estilos, de músicas diferentes porque nomás no es el género mexicano, yo creo que hay muchos con la misma cultura que eso es muy bonito y al final del día todo lo que tenga que ver con apoyar la cultura y mostrarla para que otros la entiendan diferente y se enamoren también de la nuestra, hay que tomarlo como una bendición”, dijo Adriel Favela durante su participación en la conferencia de prensa de anuncio que se realizó en uno de los salons del Beverly Hilton de Los Ángeles.

Adriel Favela estuvo presente en la conferencia de prensa de Michefest celebrada en Los Ángeles. Aquí se ve durante su actuación en la ceremonia de apertura de la Gran Final de la Copa Oro 2023. (Fonovisa/Universal Music Latino)

Anuncio

Durante el recorrido el evento contará con la participación de agrupaciones legendarias de la música regional como Los Tigres del Norte, Los Tucanes de Tijuana, Código FN, Banda Roja, Banda Los Sebastianes, Duelo y Los Alameños de la Sierra, entre otros.

Cabe destacar que el elenco es diferente en cada ciudad donde se presente el espectáculo y no solamente contará con exponentes de la música regional mexicana, sino que también incluirá la participación de figuras de la música pop como Belinda, Kim Loaiza y su estilo pop, urbano y regional, además Chiquis, quien llega con su propuesta variada musical (solo a la edición de Austin, Texas), además de las actuaciones de Gabito Ballesteros, Luis Ángel “El Flaco”, Gerardo Coronel “El Jerry”, Lupillo Rivera y, por supuesto, Adriel Favela y muchos más.

“Y eso me tiene bien nervioso, ya mañana me voy a ensayar”, señaló en tono de emoción Favela quien viene de trabajar tema con el reconocido productor Kiko Cibrián, conocido por sus trabajos al lado de Luis Miguel, Maná y otras grandes figuras de la música. “Y ver que hay un ensamblamiento detrás de todo esto que, de verdad, lleva meses y ya se nota que esto va en serio y me siento honrado y bendecido de poder vibrar con un equipo tan grande, somos 30 y emocionado por la respuesta de la gente”, agregó el joven nacido en San Francisco, CA de padres mexicanos.

Adriel Favela (izquierda) en la Final de la Copa Oro de la CONCACAF 2023 en el SoFi Stadium junto a Chiquis, Akon, Lasso y Oriana Sabatini. (Sebastian Laureano Miranda)

Favela ya ha trabajado en otras ocasiones con algunas de las celebridades como es el caso de Chiquis, quien vibró a su lado ante más de 70 mil personas que los vieron cantar en la Final de la Copa Oro que se celebró en el estadio de Inglewood. “Por separado me ha tocado de colaborar con gran parte de la proyección que se está dando, ahora sí que en un solo jamás se me había dado la oportunidad de formar parte de algo tan bonito, yo creo que hay muchos Coachella (Festival musical de Indio, CA) y me atrevo a decir que hay muchísimos otros festivales que apoyan un mismo género, pero yo al menos no lo había visto en el lado latino y empujarlo también es muy importante y lo decimos para que siga repitiendo y aplaudir lo que está sucediendo con nuestra música y no solamente adonde estamos llegando en los números sino en la acción que estamos tomando”, agregó Favela quien actualmente sigue escalando posiciones en la radio de México y Estados Unidos con temas como “Buscando el olvido” y “Sólo muere si se olvida”.

En cuanto al nuevo despertar que actualmente está viviendo la música regional mexicana, Favela dijo que lo que está sucediendo es que se trata de olas que van surgiendo ante tanto exponentes que están recibiendo el apoyo de la gente. “Desde mi punto de vista, humildemente, así funciona, hay muchas otras etapas que están por venir y muchísimas más por disfrutar y para eso es la música porque al final del día sale del corazón y ese es el propósito así que hay que disfrutarla y bailarla. Yo me levanto escuchando Bad Bunny, me acuesto escuchando al señor Vicente Fernández, entre el medio a Pedro Infante, un poquito de bachata y Romeo Santos”, expresó Favela.