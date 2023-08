Mujeres ‘indomables’ que se unen y se enfrentan con un toque de canela agridulce

Yuri, Ninel Conde, Alicia Machado, Patricia Manterola, Amara “La Negra” y Zuleyka Rivera, van revelando secretos que podrían tener involucrados a personas en común de su pasado. Y en el primer capítulo de esta serie, el nombre del cantante Luis Miguel es el primero en brillar con luz propia.

Todas estas revelaciones ocurren en medio de la cena de bienvenida de las invitadas, donde la anfitriona Yuri abre la puerta de par en par para revelar un secreto guardado hasta ahora que la involucra con Patricia Manterola y el cantante de “Tengo todo excepto a ti”.

Como es sabido por todos, en el pasado “El Sol de México” se vio involucrado sentimentalmente con Patricia Manterola durante su etapa de juventud cuando ya ambos eran figuras reconocidas del espectáculo. Igualmente, el intérprete de “Hasta que me olvides” también tuvo un acercamiento con Alicia Machado cuando ella acababa de haber sido elegida Miss Universo 1996. Pero también en el pasado Luismi llamó la atención de la cantante Yuri, quien junto a la “Chica dorada” Paulina Rubio intentaron aguarle la fiesta a Manterola cuando la cantante de “Que el ritmo no pare” era pareja del intérprete de “Culpable o no”. En la escena, Yuri revela que eso ocurrió en una discoteca tras la celebración de una edición de los Premios Eres, en México, donde al final de la noche Manterola optó por marcharse y dejar libre el camino a las seductoras “rubias” que aprovecharon un descuido de su colega para hacer de las suyas.

Muchos también han especulado que Luis Miguel tuvo una relación o salió con la actriz y cantante mexicana Ninel Conde. Lo cierto del caso es que el “Bombón Asesino” aclara de una vez por todas, qué fue lo que pasó realmente o no entre ellos. Algo que llama la atención de Zuleyka Rivera y la hace preguntarse cuándo o en qué año es que ocurrió realmente toda esa situación que involucra a Yuri (59 años), Paty (51 años) y La Pau (52 años), pero que además se relaciona a Alicia (46 años) y a Ninel (46 años) con “El Sol de México”. “La verdad me siento fuera de lugar con el tema de Luis Miguel, yo soy de Fonsi para acá”, dijo con simpatía la actriz y modelo puertorriqueña, de 35 años de edad, durante el programa.

Anuncio

Todos estos secretos salen a la luz durante la conversación de las seis mujeres en medio de la mencionada cena donde los platillos excéntricos se convierten también en tema de conversación porque una de ellas no bebe alcohol, además es totalmente vegana y las opciones en la mesa no son muy alentadoras para esta celebridad que no come carne ni productos derivados de los animales. Ese preciso momento, en el que llegan los platillos que incluyen hasta un rabo de roedor, nos recuerda a una escena que tuvo el personaje de Indiana Jones de Harrison Ford, en la cinta “Indiana Jones and Temple of Doom” donde le sirvieron a los invitados helados de sesos de mono, sopa de ojos y escarabajos dorados. Pero no, Yuri no llega a ese extremo con el menú de la mesa, pero lo que sirvieron esa noche a sus invitadas las puso a gritar, temblar y mostrar miradas de “yo no voy a comer eso”.

“(Verás) a esta nueva Alicia que ya no es reina, pero que sigue siendo reina de su universo. Y en ‘Secretos de las Indomables’ cada una de nosotras cuenta secretos que nos hacen más seres humanos” — Alicia Machado/Actriz

En este encuentro no todo lo que comparten son escándalos que las involucran con otras celebridades, sino que también se tocan temáticas de lo que las redes sociales y los “haters” pueden afectar sus vidas personales y cómo hacen para superarlo y seguir adelante. Una de las que hace fuertes revelaciones, con respecto a cómo esos comentarios en las redes la ha afectado con sus pequeñas gemelas, es Ana María Oleaga, de 32 años de edad, mejor conocida como Amara “La negra”. La actriz, cantante y presentadora de piel canela, rompe en llanto en plena cena al sentir que le “ha fallado” a sus hijas como madre. Sin embargo todas las invitadas se solidarizan con ella, especialmente Ninel Conde, quien ha estado luchando por la custodia de su hijo, llevando la escena a otro tono luego de los chismes candentes que se revelaron minutos antes.

También se tocan temas relacionados a la cultura maya en cuanto a su culinaria, su historia y el significado ancestral de algunas de sus especies como la del colibrí, por ejemplo, lo cual le da un toque especial a la producción.

En los avances de los próximos capítulos se observa que las “Indomables” irán mostrando sus personalidades únicas y las experiencias que las harán convivir en armonía durante sus vacaciones en Tulum. Sin embargo, todo parece indicar que no todo será risas y confidencias. También habrá llantos, fiestas y destapes en las piscinas, bailes exóticos, confesiones de abuso, drama, reconciliación, alianzas que se formarán y se romperán, en donde se abrirán viejas heridas que saldrán a la luz, pero también surgirán nuevas amistades y crearán una posible empatía con los seguidores de esta nueva propuesta de River Waves Production en asociación con Canela Media, una empresa propiedad de mujeres y minorías, que ofrece un servicio gratuito de streaming con contenido dirigido a diversos grupos latinos y edades.

Tras el estreno de este 17 de agosto, lo que sí tenemos claro es que al final de cuentas todo puede pasar cuando reúnes a estas seis mujeres en un mismo proyecto, que como dice la misma Yuri en unos de los avances. “Ya estoy tensa de cómo va acabar esta vaina”.