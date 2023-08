Tras el inicio del ‘Luis Miguel Tour 2023’ en Argentina, California espera la llegada de ‘El Sol de México’

Tras el inicio de la gira mundial de Luis Miguel en Argentina esta semana, otros 9 conciertos en el escenario Movistar Arena se siguen celebrando hasta el 18 de agosto en el país que vio nacer a Lionel Messi y Diego Armando Maradona.

En una escena musical mundial dominada por las nuevas tendencias y vertientes del regional mexicano encabezadas por Peso Pluma y el mundo urbano con Bad Bunny y Karol G al frente, vemos que en Argentina no solamente se ven atrapados por las múltiples expresiones urbanas que el país sureño está ofreciendo con artistas como Cazzu, Nicki Nicole, Bizarrap, Emilia, Nathy Peluso, Khea, Maria Becerra y Thiago PZK, sino que todavía están los románticos de otras generaciones que todavía aman los boleros, el pop y los clásicos de un artista como Luis Miguel, quien igualmente alcanza a jóvenes de esta generación en plataformas como Spotify.

Es muy cierto que hay música para todos los gustos y edades. Pero desde Argentina nos llegó la información que las 10 presentaciones que Luismi tendrá en el entarimado del Movistar Arena de Buenos Aires ya están totalmente vendidas y solamente en el concierto inaugural más de 12 mil personas disfrutaron de un regreso impresionante del “Sol de México”, lo que nos indica que al final de las 10 fechas, 120 mil fanáticos argentinos habrán disfrutado de su regreso a los conciertos.

Tras ese éxito en el Cono Sur, las expectativas en nuestra área siguen en aumento, pues el artista llegará en concierto el 24 de septiembre al Forum de Los Ángeles, pero antes lo hará en el Honda Center de Anaheim el 20 de septiembre, para luego regresar el 27 de ese mismo mes al Toyota Arena de Ontario, California.

La gira también lo tendrá antes tres noches en el Dolby Live de Las Vegas del 15 al 17 de septiembre para celebrar las Fiestas Patrias de México y Centroamérica. El 21 de septiembre pisará el escenario del Pechanga Arena en San Diego y finalizará su recorrido por el área de California con una presentación en el Acrisure Arena at Greater de Palm Springs el 30 de septiembre para luego cruzar hacia otros estados de la Unión Americana con varios conciertos vendidos ya en su totalidad. Nada mal para un regreso de artista que no solamente interpreta temas de mariachi en la era del Tik Tok.

El inicio de esta gira arrancó por Sudamérica y tiene previsto visitar escenarios de México, Estados Unidos y Canadá. Y al igual como viene ocurriendo en territorio argentino, se espera que en California miles de fanáticos lo acompañen también en los coros de su extenso repertorio que incluye un recorrido por sus grandes éxitos como “La chica del bikini azul”, “La incondicional”, “Palabra de honor” y sus versiones de los hermosos boleros que cobraron nueva vida en su voz como “Somos novios”, “Inolvidable” y “No me platiques más”, entre otros. Además gracias a la tecnología se espera un dueto con el inolvidable Frank Sinatra en el éxito “Come Fly With Me” y otro con el también desaparecido cantante estadounidense Michael Jackson en el tema “Smile”, los cuales seguramente llenarán de emotividad la velada y sorprenderá a los que no se lo esperan.

Luis Miguel durante sus actuación en el Movistar Arena de Buenos Aires, Argentina, en el inicio de gira. (Trigo Gerardi)

Algo sorprendente que hemos podido ver a través de las redes sociales es que la llegada de Luis Miguel a Buenos Aires estuvo resguardada por fuertes medidas de seguridad tras llegar en su avión privado a latitudes argentinas, donde lo recibieron camionetas polarizadas y escoltas motorizados que lo llevaron hasta su hotel en la capital de ese país. Los reportes indican y laos videos en redes mostraron que el hotel en el que se hospeda ha estado repleto de chicas de su club de fans con carteles y muchas otras viajaron desde México para ser testigo del inicio de su regreso a las grandes salas.

Otra de las novedades es que ahora Luismi luce una imagen bastante renovada y una silueta muy delgada que le permite moverse con soltura en el escenario. Quizás esta imagen es la más estilizada que se le ha visto en toda su carrera adulta hasta ahora.

Tras varios años alejado de los escenarios, los fans pudieron conocer su historia a través de la serie que transmitió Netflix con la interpretación del actor mexicano Diego Boneta. Y quizás, luego de conocer a fondo todo lo que fue su vida desde niño, sus traumas al lado de su padre, su lucha por encontrar a su madre, los conflictos económicos en los que se encontró, la relación con su hija Michelle, los enfrentamientos con sus enemigos, su amor por México, sus romances (solamente algunos), su lucha contra el alcohol y las demandas, su reencuentro con el público en ese último concierto en Las Vegas y todo lo que ha sido su complicada vida personal y artística, vemos que el público que lo tenía olvidado ahora se ha lanzado en masa para apoyarlo en su regreso a los escenarios.

Por lo que se aprecia en miles de videos que circulan en plataformas como Instagram, su voz está intacta como en sus mejores momentos, la cual es acompañada por más de 42 músicos en escena, incluidos los 14 integrantes del Mariachi Vargas de Tecalitlán que han sido elegidos por Luis Miguel para que lo acompañen en esta gira, que de acuerdo a reportes, sigue marcando récords históricos de venta en las más de 65 fechas que conforman el “Luis Miguel Tour 2023” y boletos en reventa que superan la barrera de los $1000 dólares en los asientos de enfrente.

Tal parece que Luis Miguel, quien hoy ha superado el récord del artista latino con más canciones que sobrepasan los 100 millones de reproducciones en Spotify con 23 canciones, tiene mucho que agradecerle a los que lo convencieron de contar su historia en una serie de tres temporadas. Los resultados saltan a la vista.