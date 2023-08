Camila Sodi coquetea con su pasado y convoca a todas las mujeres en esta nueva serie cómica

Show more sharing options

A primera vista, “Cualquier parecido” luce como un proyecto de tinte autobiográfico. A fin de cuentas, la creadora y protagonista de la serie cómica que se estrena este viernes en la modalidad premium de ViX, Camila Sodi, interpreta en ella a una actriz que, luego de divorciarse del hombre famoso con el que se encuentra casada, tiene que rehacer su vida sentimental y sexual.

Como lo saben bien sus seguidores, Sodi estuvo casada a lo largo de cinco años con Diego Luna, el celebrado actor mexicano que, luego de participar en cintas de alto perfil como “Y tu mamá también” (2001), “Frida” (2002) y “Elysium” (2013), ingresó al codiciado universo de Star Wars mediante el filme “Rogue One” (2016) y, posteriormente, la serie “Andor”. JJ, el esposo de Carlota, la protagonista de la serie, no es un actor, sino un cantante; pero las circunstancias que se muestran en lo que respecta a su relación con la protagonista podrían haber surgido de un espacio distinto al de la simple imaginación.

Claro que “Cualquier parecido” (cuyo nombre parece apoyar también la conexión con la realidad) no se centra en esta relación, ni mucho menos, sino en las secuelas del rompimiento para una mujer que, a diferencia de Sodi, no tuvo hijos con su marido ni tuvo que interrumpir durante varios años su carrera para abocarse a las labores propias de la maternidad.

Para dejarlo en claro, más allá de cualquier relación afectiva o de parentesco (es sobrina de la estrella del pop Thalia), Sodi tiene una larga trayectoria en el medio. Empezó a actuar siendo una niña, participó en muchas telenovelas y, además de haber sido parte de películas de cine tan populares como “Niñas mal” (2007), “Amor de mis amores” (2014) y “Camino a Marte” (2017), ha tenido roles relevantes en producciones televisivas de renombre, como es el caso de “Luis Miguel: La Serie” (2018-2021). Además, ha desarrollado de manera paralela una carrera como cantante, que la ha llevado a grabar el álbum “Ella & El Muerto” (2013) y que, recientemente, le permitió lanzar un nuevo sencillo.

En la entrevista con Los Angeles Times en Español que puedes encontrar también aquí en su versión de video, la actriz habló de lo que significó enfrentarse a un proyecto tan personal, de las distancias que este tiene con lo que le ha pasado fuera de los sets, del modo en que logró llevarlo a cabo y del momento que atraviesan las mujeres latinas que crean contenidos de esta clase.

Camila, “Cualquier parecido” representa mucho para ti, porque estás involucrada en la serie no solo como protagonista, sino también como creadora y productora. Además, el nombre parece indicar que lo que se cuenta está relacionado a tus experiencias de vida.

El título es engañoso. No se trata de algo autobiográfico, aunque empezó siéndolo. Cuando ya me había divorciado, estaba hablando en un FaceTime con mi mejor amiga sobre las citas que estaba teniendo, sobre lo que significaba volver a encontrar el amor. No parábamos de reír, porque cada historia [de lo que sucedía en esas citas] era peor que otra; pero eran muy cómicas.

Ella, que es una escritora muy buena, me sugirió entonces escribir la historia, y lo hice. Pasaron dos años y el asunto no se movía mucho. Hasta que llegó a mi vida mi co-creadora, Natasha Ybarra-Klor, con la que decidimos descartar todo lo anterior y empezar de cero, pero manteniendo la misma semilla en cuanto a los temas de los que quería hablar.

Cuando llegaron las personas correctas, todo fue muy rápido. Entre ellas estaba mi amiga Amanda [Escalante], que se integró también al cuarto de escritores. Y después vino otra amiga, Pambo, una compositora talentosísima con la que hice el soundtrack, que es muy noventero. Nos conocimos estudiando música en la universidad y decidimos hacer la canción de la serie. La directora es una mujer argentina muy sensible, Karina Minugin.

¿Lo del nombre es como una broma entonces? ¿No se pueden hacer comparaciones directas entre lo que se ve aquí y tu vida?

Se quedó el título de trabajo, que era el que tenía el proyecto inicial; y se quedó porque las cosas que mostramos son cosas que nos pasan a todos. De hecho, al final de cada capítulo, hay testimonios hechos por personas reales [que analizan los temas que se han tratado]. Hablamos de una vulnerabilidad compartida, que me parece mucho más interesante que la individual.

Pero no te voy a mentir; como diría mi comadre Taylor Swift [cuando habla de sus letras], esto tiene algunos huevos de Pascua que el espectador puede describir, aunque yo ya sé cuáles son los momentos de verdad.

En el segundo episodio, apareces en una cita desastrosa con un cantante de música regional mexicana que se la pasa tomando. Es imposible dejar de preguntarse de quién se trata. Pero me imagino que hay algunos, o varios, que son así.

Sí, sí; son varios. Si yo te contara… la vida real es mucho más absurda que la ficción. Si esto hubiera sido realmente autobiográfico, nadie lo creería.

Bueno, está claro que Carlota no eres tú desde el momento en que ella no tiene hijos. Tú has hablado ya de lo complicado que fue el proceso tras el divorcio, cuando tuviste prácticamente que reiniciar tu carrera como actriz, siendo además madre de dos niños. Haber contado directamente tus experiencias hubiera sido quizás un poco más dramático.

Yo tuve mis propios dramas, claro, pero siento que lo que me salvó fue la comedia, el reírme de mí misma, el humor. Hay una autora de comedias románticas que me encanta: Nora Ephron. Ella dice que la diferencia entre ir caminando y resbalarte con una cáscara de plátano, e ir caminando y resbalarte con una cáscara de plátano y contárselo a alguien, es que en el segundo caso tú tienes el control de la risa.

Creo que ese es el poder de contar tu propia historia, de reírte de ti mismo, de modificar la realidad para que sea una ficción de la cual te puedas reír. En el caso de esta serie, tomar el control de la narrativa fue muy importante para poder sentir el poder de ser vulnerable.

Otro momento del show. (ViX)

Eso es interesante, porque mi siguiente pregunta era justamente sobre el tipo de libertad que te dio participar en un proyecto como este, a diferencia de lo que has hecho, por ejemplo, en las telenovelas, incluso recientemente, cuando protagonizaste la nueva versión de la clásica “Rubí”. Porque también apareces en los créditos de guión de “Cualquier parecido”, ¿verdad?

Bueno, no estuve en el cuarto de escritores, pero sí en la génesis, en las situaciones que debían presentarse, en los diálogos que tenían que darse. Hay gente que se dedica a lo otro. Por eso puse también el ejemplo de mi co-creadora [Natasha Ybarra-Klor], que se dedica a escribir series.

Recientemente, ella fundó una compañía llamada Anónima Media, que se dedicará a generar y difundir contenido hecho por mujeres.

Si; lo hizo al lado de Eréndira [Ibarra] y Brenda [Arredondo Ayala], que son sus socias. Es que hay que juntarse con gente talentosa, con gente que te impulsa, con gente que hace cosas que admiras. Ese es el secreto para que te vaya no solo bien en esto, sino para que te vaya bien en la vida.

Después de “Rubí”, yo he hecho muchas cosas, y todas han sido bien diferentes. Como la serie “Sin huellas” [de Prime Video], que es una comedia totalmente disparatada e hilarante donde hice un humor muy físico, pero con mi cara. Me gusta decir que mi inspiración para eso fue [el legendario comediante estadounidense] Groucho Marx.

Para “Rubí”, quería irme más por el lado del libro de [el autor estadounidense] Robert Greene [“The Art of Seduction”] y por el de la seducción practicada por todas las mujeres y todos los hombres que han apelado a ella para llegar al poder. La preparación para cada cosa es diferente. Yo no hago menos trabajo porque algo sea visto en una u otra plataforma o porque tenga un formato u otro. Les doy a todos la misma dosis de respeto, de diversión y de gozo.

La serie tiene momentos que aluden a las experiencias reales de Sodi. (ViX)

Me encanta lo que hago; me encanta trasladarme a lugares diferentes en términos de mi trabajo de interpretación. Pero creo que lo que más me gusta y lo que tiene esta serie es que su poder reside en en su vulnerabilidad, en que habla de temas muy bonitos, muy humanos y con los que resulta muy fácil conectar.

Pese a que “Cualquier parecido” es muy diferente a “Ana” en términos de circunstancias y de personajes, es inevitable compararla con “Ana”, la serie de Ana de la Reguera que también está en VIX, en el sentido de que se le da también a las creadoras latinas la posibilidad de ofrecer historias que, pese a apelar a la comedia, son realistas e irreverentes.

Me da muchísima paz que nos dejen por fin ser chistosas, que no tengamos que ser todo el tiempo las bonitas, las guapas o las sexys. Creo que eso tiene que ver también con el hecho de que, como mujeres, estamos consumiendo ahora contenido en el que queremos ver a mujeres reales.

Me parece que tiene mucho que ver con las redes sociales, porque todas estamos ahí afuera, en chanclas y con tubos [en el pelo], llorando y diciendo que no queremos quedarnos solas. Hay una catarsis para las mujeres que fueron reprimidas durante tanto tiempo, y en la actualidad, eso es algo de lo que nos podemos incluso burlar.

Para mí, como actriz, es delicioso representarlo, porque estoy haciendo FaceTime con mi amiga y tengo una papada gigante de la que me río. Estoy en una cita con un chico y me estoy durmiendo. Antes, las mujeres tenían que estar todas perfectas, y sólo podías postear la foto donde salías bonita. Eso ya es del pasado. Estamos en otra.

No te imagino luciendo mal.

No soy mi cuerpo. Al final, esto se va a pudrir y se va a ir a los gusanos. Lo único que realmente importa es cuánto amor uno da en la vida.