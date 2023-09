Los monstruos latinoamericanos tendrán sus propios laberintos en las Horror Nights de Universal

Show more sharing options

No es la primera vez que las Halloween Horror Nights posan su mirada en la audiencia latina. En 2011, 2012 y 2022, el popular y ambicioso evento de los Estudios Universal presentó variantes de una casa embrujada dedicada a “La Llorona”, uno de los mitos más escalofriantes de origen hispano, vinculado a una mujer que se convirtió en un espectro errante tras asesinar a sus propios hijos.

Hace 10 años, “El Cucuy”, la versión mexicana de ‘El Cuco’ o ‘Boogeyman’, llegó igualmente al parque temático bajo formato de laberinto, acompañado por la voz del conocido actor mexicoamericano Danny Trejo. Y en 2022, una de las “zonas del miedo” -consistentes en áreas con ilustraciones, efectos de audio y de imagen y algunos actores disfrazados- fue “El Pueblo del Terror”, conformada por personajes sobrenaturales vinculados a otros mitos de nuestra cultura, como El Chupacabra, El Cadejo, El Charro Negro y Tlahuelpuchi.

En la edición del calendario actual, que se desarrollará entre el 7 de septiembre y el 31 de octubre, Tlahuelpuchise, una criatura cuya leyenda surgió en el estado mexicano de Tlaxcala y que tiene fuertes raíces indígenas, se encontrará nuevamente en acción. Pero no lo hará sola, sino que se encontrará de la mano de otros seres espantosos y en una modalidad mucho más activa (es decir, representada por actores y en medio de toda clase de locaciones) gracias a la novedosa casa embrujada “Monstruos: The Monsters of Latin America”, que contará también con la participación de La Lechuza y El Silbón.

El creador de todo esto es John Murphy, el californiano anglosajón de ascendencia irlandesa que ha trabajado como Director Creativo y Productor Ejecutivo de las Horror Nights desde 2006 y que, luego de recorrer con Los Angeles Times en Español el laberinto (o, al menos, lo que se encontraba ya disponible de este la semana pasada), se sentó a hablar con nosotros del proceso que lo llevó a implementar lo que encontraremos pronto en el parque.

“Tal y como ocurre con cada cosa que presentamos, hice mucha investigación, desde la que se encuentra en videos de YouTube hasta la que te proporcionan los artículos periodísticos”, nos dijo. “La eleccion de Tlahuelpuchi fue la más fácil, porque ya la conocía y tenía una historia espeluznante, porque se trata de una bruja vampírica que vive de la sangre de sus víctimas”.

Ave de mal agüero

El segundo monstruo presentado es La Lechuza, un mito presente tanto en el norte de México como en el Valle del Río Grande, en Texas. Se trata de una criatura -normalmente una bruja- que se convierte en pájaro y usa su voz para fingir que es un niño y capturar así a sus víctimas. Es inmune a las balas, y si le disparas, caes muerto de inmediato.

“En el caso de La Lechuza, la elección se dio como una combinación de mi investigación y de los aportes de los fans que me habían hablado de ella a lo largo de los años, por lo que ya la conocía”, retomó el director creativo. “Pero cuando empecé a leer más sobre ella, me di cuenta de los alcances que tenía en Estados Unidos, lo que la volvía también atractiva para la audiencia local”.

“Está más cerca de La Llorona en el sentido de que ha cruzado la frontera”, agregó. “De hecho, hubo un incidente en Texas donde todos los residentes comenzaron a llamar a la policía para afirmar que había una enorme criatura alada volando sobre su casa. Esto se prolongó durante un tiempo, hasta que la policía descubrió que se trataba de un muñeco hecho por unos niños traviesos”.

El último participante es El Silbón, que se distingue de los anteriores por proceder de Sudamérica, más precisamente, de ciertas regiones de Colombia y de Venezuela, donde se encuentra caracterizado como un campesino que, luego de asesinar de manera premeditada a su padre, fue condenado a deambular eternamente y a matar a mujeriegos, borrachos y, de vez en cuando, a gente completamente inocente.

Las pulquerías tradicionales adquieren un nuevo sentido en el recorrido. (Sarahi Apaez / Especial para Los Angeles Times en Español)

“Es mucho menos conocido que Tlahuelpuchi y La Lechuza, pero me pareció que tenía una historia espeluznante y que lucía además de manera muy aterradora, porque está obligado a llevar los huesos de su padre y de sus víctimas a sus espaldas, y es representado frecuentemente con un tipo muy alto”, describió Murdy.

En vista de que la mayoría de la población latina del Sur de California es de origen mexicano, es evidente que nuestro entrevistado tomó también en cuenta los mitos que tuvieran esa procedencia, lo que, de todos modos, no evitó la inclusión de El Silbón.

Pero, en lo que se respecta a la representación de esta figura, hay un detalle que no pasamos por alto al recorrer la casa encantada: la escena en la que el susodicho arrasa con una multitud de bebedores se desarrolla en una pulquería, esa clase de taberna mexicana que no existe en Sudamérica. Durante el paseo, el mismo Murdy reconoció que, en este caso, había tomado una licencia creativa.

“Lo que pasa es que el recorrido incluye un cementerio que evoca un par de cementerios famosos en México, con un estilo arquitectónico muy particular, y que para nosotros funciona como un portal”, explicó. “Además, me encantó la idea de las pulquerías, que desconocía por completo, y en las que se vende una bebida alcohólica que se prestaba mucho para una escena en la que esta se combina con la sangre de los asesinados”.

La parte creativa

Pese a la inmensa cantidad de personas que participan en las Horror Nights -Murdy calcula que son cerca de 1,000-, la gestación de todo lo que se presenta surge de su mente. Y “Monstruos” no fue una excepción.

“Hago toda la investigación inicial, pero una vez que formulamos cada concepto, empiezo a sumar a miembros del equipo de Universal”, dijo. “Algunos llevan años trabajando conmigo; otros son nuevos”.

“Desde que hicimos ‘La Llorona’, ha colaborado conmigo Rose González, que trabaja directamente con el marketing latino y vivió durante mucho tiempo en Ciudad de México”, añadió. “Nos ayuda mucho para revisar que todo sea auténtico o culturalmente apropiado”.

Fuera de ello, a partir de esta edición, Murdy ha trabajado con el departamento de Diversidad, Equidad e Inclusión que se instauró en el parque hace dos años, y que le brinda igualmente recomendaciones y notas.

“No se trata solo de contenido latino; al crear [la nueva casa embrujada] ‘Universal Monsters Unmasked’, decidimos que la representación de los personajes no debía ser solo caucásica, por lo que hicimos que el Dr. Jekyll fuera asiático, es decir, de la India o Pakistán, porque sabemos que en la profesión médica de ese momento en Inglaterra era común ver a doctores de esa procedencia”, detalló.

El sentido de inclusión ha hecho también que las Horror Nights incluyan a más personajes femeninos. En 2021, presentó el laberinto “The Bride of Frankenstein Lives”, dándole protagonismo a una criatura que aparecía solo cinco minutos en la cinta clásica de 1935.

En “Monstruos”, dos de los tres protagonistas tienen filiación femenina, y en el caso de Tlahuelpuchi, la metáfora (porque las metáforas abundan cuando hablamos del terror) es especialmente llamativa, porque involucra a jovencitas que, al llegar a la pubertad, y sin haber hecho nada para merecerlo, se convierten en criaturas espantosas.

“Muchos de los mitos y las leyendas que existen alrededor del mundo tienen una moraleja, y esto se debe a que surgen de personas que intentan explicar algo que no entienden”, retomo Murdy. “El mito de Tlahuelpuchi tiene cientos de años, quizás hasta 500”.

En palabras del mismo director creativo, durante la década de los ‘50, un médico empezó una investigación para determinar por qué la tasa de mortalidad infantil era tan alta en la región donde se inició el mismo mito. “Empezó a sacar certificados de defunción, y en todos ellos, la causa de muerte de los bebés era atribuida a Tlahuelpuchi”, aseguró.

“A veces, los niños se asfixian en sus cunas, y eso sucedía sobre todo en los viejos tiempos, cuando esas cunas no eran tan seguras”, prosiguió. “He visto fotos antiguas de mi propia familia, y quedé espantado, porque eran como trampas mortales. Es más fácil decir que un monstruo mató a tu hijo que admitir cualquier clase de culpa”.

Una escena del nuevo laberinto inspirado en la cinta “Evil Dead Rise”. (Sarahi Apaez / Especial para Los Angeles Times en Español)

Las otras rutas del miedo

Durante el recorrido de prensa que hemos mencionado, tuvimos también la oportunidad de visitar el laberinto de “Evil Dead Rise”, inspirado directa y fielmente en la película que se estrenó en abril de este año y que forma parte de una exitosa franquicia iniciada en 1981 por el director y productor Sam Raimi, quien pasó luego a encargarse de la trilogía de Spider-Man encabezada por Tobey Maguire.

En este caso, el nivel de producción es absolutamente impresionante, porque si hay algo que distingue a las Horror Nights de Hollywood es el cuidado que se pone en la reproducción de escenas y ambientes vistos en las cintas y las series que se convierten en casas embrujadas,

“Este año, además de ‘Evil Dead Rise’, tenemos atracciones similares, correspondientes a ‘Stranger Things’ y ‘The Last of Us’; y todas ellas nos obligan a replicar los entornos y los personajes del mejor modo que sea posible, porque eso es lo que hemos establecido desde el principio de este evento”, dijo Murdy. “Es como si estuvieras viendo la película o la serie en vivo”.

“El acuerdo para ‘Evil Dead Rise’ tuvo lugar en un restaurante de CityWalk hace unos tres o cuatro años, porque habíamos trabajado ya con la franquicia y la conocíamos bien”, agregó. “Los productores me revelaron que habría una nueva cinta, y me interesé de inmediato. Además, el director [de la reciente entrega, Lee Cronin], es irlandés, por lo que tenemos mucho en común”.

El recorrido de “Evil Dead Rise” describe cada uno de los momentos emblemáticos de la película, por lo que, como reconoció Murdy mientras nos guiaba, se encuentra naturalmente lleno de ‘spoilers’, lo que no puede suceder en el caso de otro de los laberintos nuevos de este año: el que está dedicado a “The Exorcist: Believer”, un filme que ni siquiera ha pasado por la cartelera (se estrenará el próximo 6 de octubre) y que Murdy no ha visto (porque no se encuentra completamente terminado).

“En esos casos, que son pocos, nos dirigimos directamente a los cineastas y les preguntamos si podemos usar ciertas cosas que nos interesan”, recordó nuestro interlocutor. “De vez en cuando, uno de ellos dice que algo le parece demasiado revelador. Pero no suele ser un problema, porque no usamos muchos diálogos”.

“En lo que respecta a ‘The Exorcist: Believer’, recibimos el guión de trabajo y hablamos con el jefe de maquillaje y el diseñador de producción de la cinta, aunque nuestro trabajo fue hacer una especie de trailer viviente, porque el primer trailer se lanzó en julio”, precisó. “Así que puedes ir a YouTube a verlo, o puedes venir a Horror Nights y sentirlo en carne propia”.