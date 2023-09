CRÍTICAS. El regreso de la monja diabólica, un romance distinto y más estrenos en salas

La etapa final del verano llega con un descenso de temperatura que, sin embargo, podría revertirse en cualquier momento, y que le da todavía cabida a una gran apuesta de estudio, correspondiente en este caso al género de los sustos. Pero la sorpresa más grande a nivel de cartelera es el estreno simultáneo de dos cintas LGBTQ+, de tono muy distinto, que prometen generar toda clase de comentarios.

THE NUN II

Director: Michael Chaves

Reparto: Tessa Farmiga, Storm Reid, Jonas Bloquet

Género: Terror

Cinco años después del estreno de “The Nun” (2018), un ‘spin-off’ y a la vez precuela de “The Conjuring 2” (2016), llega a las salas de todo el país una secuela que, en vista de lo señalado, funciona mucho mejor de lo que podría esperarse.

La primera cinta individual sobre la Monja Diabólica, una encarnación particularmente inquietante del demonio Valac, no fue ni por asomo una obra maestra, pero tampoco resultó ser el desastre que se podía esperar de una entrega supuestamente accesoria por parte de una franquicia que venía tentando ya su suerte con la imposición de hasta otras tres ‘spin-off’ y precuelas, vinculadas al personaje de Annabelle -quien, para simplificar las cosas, es una Muñeca Diabólica-.

Si todo lo dicho te resultó ya agotador, es probable que no hayas visto todas estas películas (quizás ninguna de ellas) y que no te interese en lo más mínimo exponerte a la que se encontrará desde esta noche en los cines. Lo entendemos. Pero si eres fan del terror -incluso en su vertiente comercial- y aceptas el hecho de que el género ofrece a veces carta blanca para esta clase de estrategias -lo que ha sido ampliamente demostrado por la serie B-, debes saber que “The Nun II” tiene varias cosas interesantes que ofrecer, especialmente si se aprecia en una sala de IMAX -como fue nuestro caso-, donde llega a ser realmente impactante en lo que respecta a su aspecto visual y a su diseño de sonido.

La mala noticia para la audiencia latina es que Demián Bichir, quien protagonizaba el filme anterior, no se ha reintegrado al reparto; pero, como lo dijimos en su momento, lo que el excelente actor mexicano hacía en ese trabajo no era precisamente destacado. La que sí regresa es la encantadora y talentosa Taissa Farmiga (una ‘scream queen’ hecha y derecha), así como Jonas Bloquet (“Elle”), quien vuelve a ponerse en la piel del “Francés” Maurice, un campesino simpático y solidario que, sin embargo, se ha convertido ahora de manera involuntaria en receptáculo del mal.

Farmiga vuelve a interpretar a la Hermana Irene, la monja que se enfrentó ya a Valac al lado del Padre Burke (Bichir) y que, esta vez, encabeza un relato que la traslada a un internado francés donde se han venido produciendo hechos aterradores que se conectan evidentemente con el demonio ya citado.

Pese a que, eventualmente, la cinta cae en una acumulación de sustos continuos que no dejan respirar la parte narrativa y eliminan de paso las posibilidades de generar suspenso, revelando además la precariedad de su argumento, la primera parte ofrece inesperados momentos reflexivos tanto para Irene como para la recién llegada Hermana Debra, una monja rebelde que es interpretada con brío por Storm Reid (“Euphoria”).

Claro que nadie en su sano juicio debería esperar complejidad dramática en una película como esta. Pese a que los sustos pueden llegar a ser repetitivos, se encuentran muy bien filmados y fotografiados, mientras que los efectos especiales son de primer nivel, lo que tiene que deberse de algún modo a la experiencia adquirida con el paso del tiempo por el director Michael Chaves, quien hizo la muy inferior “The Curse of La Llorona” (2019) y la respetable “The Conjuring: The Devil Made Me Do It” (2021). Nos sentimos incluso tentados a decir que esta es una mejor entrega que la anterior.

ARISTOTLE AND DANTE DISCOVER THE SECRETS OF THE UNIVERSE

Directora: Aitch Alberto

Reparto: Max Pelayo, Reese Gonzales, Eugenio Derbez

Género: Drama

Los relatos cinematográficos de ‘coming-of-age’, un término que no tiene traducción y que se refiere a historias sobre la transición a la adultez que son normalmente contadas desde una perspectiva realista, tienen ahora a un representante muy especial gracias a “Aristotle and Dante Discover the Secrets of the Universe”, adaptación de una novela del mismo nombre donde la amistad entre dos adolescentes se convierte en algo más.

En consonancia con el estilo del libro de Benjamin Alire Sáenz, que estaba dirigido a una audiencia juvenil, el filme trata el tema del despertar (homo)sexual con delicadeza y creatividad, alejándose de los estereotipos que hemos visto muchas veces en producciones semejantes, pero sin ignorar los temores y los conflictos tanto internos como externos que tienen que suscitarse en casos semejantes, sobre todo porque la historia contada transcurre a inicios de los ‘80 en El Paso, Texas.

Fuera de la participación de actores latinos tan conocidos como Eugenio Derbez (quien también produce) y Eva Longoria, encomendados a papeles decentes pero no sobresalientes, los auténticos héroes de la película son sus protagonistas, Max Pelayo y Reese Gonzales, enfrentados a roles ciertamente complejos, más allá del modo en que ellos mismos se identifiquen en términos de identidad sexual.

La química entre los dos es incuestionable y ambos son realmente carismáticos, aunque es necesario mencionar que uno de los aspectos más interesantes tanto de la novela como de la película es que una buena parte de ella encuentra a sus personajes alejados geográficamente y conectados únicamente a través de cartas, lo que establece una relación de amistad a la distancia que se va convirtiendo poco a poco en una de amor y que nos permite adoptar en esos momentos la perspectiva de “Ari” (Pelayo), un chico bueno y de aspecto varonil que se encuentra completamente confundido ante los sentimientos que comienza a experimentar.

En su ópera prima como directora y guionista, Aitch Alberto, que pertenece a la comunidad ‘queer’, demuestra tener indudables dotes para el oficio. Pese la dulzura ya aludida, logra imponer un sentido de la estética casi palpable (en el verano, los muchachos están cubiertos de sudor; en la casa de Dante -Gonzales-, todo es bohemio y poético) y, por supuesto, logra extraer lo mejor de sus jóvenes actores. Ahora, si lo que estás buscando es una vertiente mucho más dura del cine LGBTQ, solo tienes que seguir leyendo.

ROTTING IN THE SUN

Director: Sebastián Silva

Reparto: Jordan Firstman, Sebastián Silva, Catalina Saavedra

Género: Drama / Comedia

En su noveno largometraje como director, el chileno Sebastián Silva (“The Maid”/ “La Nana”) toma unos riesgos que espantarán sin duda a ciertos sectores de la audiencia, pero que dan como resultado una cinta especialmente aguerrida y original, llena de sorpresas y con generosas cuotas de entretenimiento.

Para dejarlo en claro, “Rotting in the Sun”, que se estrena de manera limitada en salas -como la Alamo Drafthouse del Centro de Los Ángeles- antes de su lanzamiento de la próxima semana en la plataforma Mubi, tiene varias escenas de sexo explícito y no simulado que causarán numerosas reacciones, sobre todo porque se trata de imágenes correspondientes a relaciones homosexuales.

Silva, que es gay, ha presentado ya a personajes que se inscriben en estos términos de identidad a lo largo de su carrera y ha llegado incluso a representarlos, como sucede también aquí. Pero esta es sin duda su exhibición más explícita del tema, lo que hizo que Michael Cera, quien ha actuado en tres trabajos suyos (“Crystal Fairy & the Magical Cactus”, “Magic Magic” y “Tyrel”), optara por rechazar la invitación que le hizo para ser parte del nuevo proyecto.

Lo curioso es que eso no es el tema central de la película, ni mucho menos, sino la perspectiva de algunos de sus personajes, que sí se entregan a los excesos y a la promiscuidad con los que se caracteriza frecuentemente a los homosexuales, pero cuyos hábitos no son compartidos por el protagonista, un alter ego de Silva -lleva su mismo nombre- que es mucho más introvertido, mucho menos escandaloso y muy depresivo.

Al no lograr convencer a HBO -sí, se menciona directamente a la compañía- del valor de las sugerencias que tiene entre manos, Silva termina por aceptar la propuesta de Jordan Firstman, el ‘influencer’ famoso que acaba de conocer en una playa gay -y que, sí, es interpretado por Jordan Firstman- para hacer una serie televisiva de temática descabellada, pese a que la simple idea le parecía completamente ridícula. Y justo cuando se prepara a recibir en su casa/estudio de Ciudad de México al ‘influencer’, que llegará desde Los Ángeles, sucede algo que cambia radicalmente el giro de la historia.

Silva -el real- no es ajeno a esta clase de sorpresas, como lo demostró en “Nasty Baby” (2014), una de sus incursiones en el inglés. Pero lo que hace aquí es más radical y parece inicialmente más difícil de sostener, aunque logra salir airoso gracias a la luminosa presencia de Catalina Saavedra, la estupenda actriz chilena que encabezó “La Nana” y que resulta absolutamente convincente como la atribulada empleada doméstica Vero, involucrada sin quererlo en la serie de enredos que se integran a una cinta que combina el ‘thriller’, la comedia, el drama y los idiomas.

Silva no ha sido nunca proponente de un lenguaje cinematográfico de corte clásico, y ha preferido habitualmente la vitalidad de la cámara en mano; sin embargo, en este caso, el empleo de esta técnica llega a ser tan evidente y tan constante que se convierte en una distracción, lo que responde probablemente a un afán de mantener la inmediatez que requiere la trama, aunque podría responder también a un apretado plan de rodaje. Afortunadamente, una vez que nos metemos de lleno en la historia -que es ciertamente cautivadora-, nos olvidamos de los sacudones.

AMERIKATSI

Director: Michael A. Goorjian

Reparto: Michael A. Goorjian, Hovik Keuchkerian, Nelli Uvarova

Género: Drama

Pese a las numerosas referencias a Charles Chaplin que contiene -su protagonista es incluso llamado de ese modo por otros-, “Amerikatsi” remite irremediablemente a “Life Is Beautiful“ (1997), la aclamada cinta de Roberto Benignini que combinaba el drama y la comedia para graficar los esfuerzos de un padre para ocultar ante su pequeño hijo los horrores a los que ambos se encontraban expuestos al haber sido internados en un campo de concentración de los nazis.

Tal y como lo hizo Benignini, el estadounidense de ascendencia armenia Michael A. Goorjian (“SLC Punk!”) dirige, escribe y protagoniza un filme que toma intencionalmente un camino ligero para hablar de una circunstancia histórica de encierro insoportable, en este caso, la de un armenio radicado en Estados Unidos desde la infancia que decide regresar a su lugar de origen tras las falsas promesas de reubicación ofrecidas por el dictador Iósif Stalin Stalin y que, una vez en territorio soviético, es engañado y colocado en un centro de trabajos forzados.

Por ese lado, las costuras son demasiado evidentes como para no notar la falta de originalidad, incluso cuando los hechos que se cuentan tienen sus propias peculiaridades y tomando en cuenta que varios antepasados de Goorjian fueron víctimas del genocidio armenio, que, en la película, provoca la huída de Charlie -su personaje- a los Estados Unidos.

Pero eso no le quita validez a una cinta que, más que ser un trabajo de denuncia sobre unos actos de injusticia que no son del todo conocidos, encuentra maneras ingeniosas de representar no solo el sentido de la resiliencia humana, sino también el de la solidaridad que se establece entre personas que parecen estar en bandos opuestos.

En medio de los maltratos que sufre, Charlie encuentra consuelo en lo que puede ver a través de una pequeña ventana ubicada en la parte superior de su celda, que apunta directamente a la casa de Tigran, uno de los guardias de la prisión, interpretado por Hovik Keuchkerian (“The Man Who Killed Don Quixote”).

A partir de ahí, se va desarrollando una relación muy especial que, esta vez, se separa completamente de lo visto en “Life is Beautiful” para asumir una función completamente visual -y, por lo tanto, plenamente cinematográfica- que es digna de admirarse. “Amerkitasi” se estrena exclusivamente en las salas AMC Glendale en lo que corresponde a nuestra área de cobertura.