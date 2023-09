Alejandro Fernández pone a prueba a su hijo Álex en el inicio de ‘Amor y Patria Tour’ en California

Show more sharing options

Ver cantando a Alejandro Fernández junto a su hijo Álex en el escenario fue como volver a ver a Chente con su Potrillo una vez más. La energía, la pasión y amor que ambos irradiaban se podía sentir cada vez compartían una presentación en vivo. Y eso, precisamente, fue lo que el público de Anaheim pudo revivir esta semana cuando vio en el entarimado del Honda Center al hoy patriarca de los Fernandez junto a su talentoso heredero Álex Fernandez. ‘Y es que ahora todos cantan”, dijo Alejandro repleto de orgullo al lado de su hijo.

“Me crecieron mis hijos y ahora todas cantan, pero no los apoyaría si no supiera que tienen el talento para seguir esta carrera”, señaló Alejandro mientras invitaba al escenario a su hijo Álex. “Fernández papá”, dijo su “Potrillito” al pisar el escenario. “Fernández claro, no va ser Aguilar”, respondió con simpatía el orgulloso padre frente a las miles de personas que llegaron al Honda Center para acompañarlos en el inicio de este recorrido.

Tal y como lo hizo Chente en vida con su hijo, Alejandro le estaba dando la oportunidad a Álex de compartir juntos el escenario. Dijo que le tenía un par de pruebas para ver si las pasaba y que el público sería el juez frente a este reto que le ponía. Fue así como comenzaron a sonar los acordes de “Mujeres Divinas”, del compositor Martín Urieta, uno de los temas que se convirtió en una de las más famosas y aclamadas canciones de Vicente Fernández. El examen acababa de comenzar.

Alejandro Fernández durante su actuación del domingo en el Honda Center de Anaheim. (Bernardo Garcia/ Honda Center/Livenation)

Anuncio

Con una voz potente y afinada, Álex aceptó el reto de su padre, mientras el público lo ovacionaba. Alejandro lo miraba con orgullo antes de entonar la estrofa que le correspondía. Era evidente que la prueba estaba superada, incluso hubo momentos en que las voces se sentían muy similares y en las tonadas más graves hasta parecía que escuchábamos brevemente al mismo Chente. Fue realmente un momento muy mágico para los fans de la Dinastía Fernández, quienes un día tuvieron el privilegio de ver, por única vez, juntos al abuelo, al padre y al nieto en el escenario de los Latin Grammy de 2019 en Las Vegas, mientras Camila Fernández los acompañaba desde el público.

“Y ahora sí se viene el verdadero examen y ustedes son los jueces”, dijo Alejandro al público presente antes de compartir los micrófonos para interpretar a dueto el tema “Amor de los dos”, que en muchas oportunidades cantó en los grandes escenarios junto a su padre Vicente Fernandez.

Es un buen tipo mi viejo... Muchas felicidades al mejor papá del mundo! Que cumplas muuuuuchos más. Te amo. pic.twitter.com/Qpx9jJ1MQr — Alejandro Fernández (@alexoficial) February 17, 2018

No podemos negar que el momento estuvo cargado de nostalgia y que a muchos le recordó cuando Alejandro y Chente hacían vibrar a todos con este dueto. Sin embargo, esa noche en el Honda Center el que estaba a prueba era el joven Álex, quien no tuvo problemas para presumir su potente garganta, que al combinarse con la voz de su padre, lograba ser aprobada por el público que también los acompañaba en los coros. “No es por nada, pero así me veía yo a su edad”, dijo Alejandro al finalizar la interpretación.

Para completar y cerrar con broche de oro este segmento del concierto, Álex dijo que se despediría cantando una canción muy especial. “Es un tema que me puso a grabar mi abuelo y ahora por circunstancias obvias y teniendo a mi hija acompañándome y al tener a mi papá aquí enfrente, ya se imaginan el trabajo que me cuesta cantarla”, señaló Álex antes de darle voz a “El tiempo no perdona”.

No es la primera vez que Álex le canta a su padre este tema, pero cada vez que lo hace pareciera que los recuerdos invadieran a El Potrillo. Durante la velada de Anaheim, Alejandro lo miraba con los ojos aguados y sentado en el centro del escenario le acercaba más el micrófono a la boca a su hijo con lo cual se enfatizaba más la voz del joven heredero.

Anuncio

Al finalizar, el público lo ovacionó de pie, mientras Alejandro se secaba las lágrimas y se fundía en un abrazo con su hijo. La tarea estaba cumplida y el orgulloso padre quizás vivía en carne propia lo que un día seguramente vivió el inolvidable “Charro de Huentitán” con Alejandro.

“Ya me dejaron me dejaron llorando”, dijo señalando a su hijo, quien había sido el encargado de abrir la velada con temas como “Esta vida”, “Te amaré”, que dedica a su pequeña hija, “El privilegio de amarte”, ‘Peca de bonita” y “Buscando olvido”, interpretaciones que fueron muy aplaudidas por el público.

Alejandro arrancó su gira “Amor y Patria” por tres ciudades de California antes de viajar a Las Vegas. (Bernardo Garcia/ Honda Center/Livenation)

Por amor a México

Con su “Amor y Patria Tour”, Alejandro Fernández inicia su visita a los Estados Unidos para mostrar su sentir por la tierra que lo vio nacer y que tanto le ha dado. Sacramento, San José y Anaheim, son las tres plazas con las que ha comenzado el recorrido por ciudades de California antes de dar “El Grito” en el MGM Grand de Las Vegas este próximo 15 y 16 de septiembre, donde estará celebrando, una vez más, las Fiestas Patrias de México y Centroamérica.

Para Alejandro ya es una tradición el poder celebrar con sus seguidores de este lado de la frontera la Independencia de México y este año su presencia en la “Ciudad del Pecado” no es la excepción. Innumerables artistas se reúnen en esas fechas en Las Vegas para ofrecer sus conciertos y llenar de júbilo a sus seguidores en un fin de semana de música y tradición. Incluso hay muchos que viajan especialmente desde México para celebrar en grande estas fiestas tradicionales.

En el caso de Alejandro Fernández, su llegada a la “Ciudad del juego” viene precedida del calor y el aplauso de sus fans de California y Anaheim fue la ciudad que lo recibió en concierto antes su presentación privada ante un reducido grupo de seguidores de Los Ángeles organizado por una estación de radio angelina esta semana. “Y para mi siempre es un placer compartir con todos ustedes el amor que siento por mi México. Gracias por estar aquí y por siempre apoyar la mejor música del mundo, que es la méxicana. Esto es ‘Amor y Patria’ para todos ustedes”, dijo Alejandro en el escenario del Honda Center.

Anuncio

‘Amor y Patria Tour’ es una combinación de la música tradicional mexicana de los Fernández que pone a bailar y el romanticismo que desde siempre ha conquistado a los fans de ‘El Potrillo’. (Bernardo Garcia/ Honda Center/Livenation)

Un entarimado sin muchas pretenciones, con una pantalla enorme al centro y dos en cada lado, diez integrantes de un mariachi, seis músicos más y dos coristas que también hacen tareas de baile, acompañan a Alejandro Fernández en este recorrido de ‘Amor y Patria Tour” donde el artista hace un viaje por los grandes clásicos de la música tradicional mexicana, alternándose con los temas pop que igualmente lo han convertido en uno de los favoritos de México y Latinoamérica.

En este show de casi dos horas, Alejandro Fernández no solamente le da rienda suelta a los temas clásicos de su repertorio como “Nube viajera” que dedica a su padre y a todos los que un día han perdido a un ser querido, o el éxito de su padre como “Lástima que seas ajena”, del autor Jorge Massías, sino que también incluye un par de canciones del hoy desaparecido Joan Sebastian. Junto al coro del público Alejandro le da voz a “Estuve”, un tema que le compuso “El Poeta del Pueblo” para su álbum “Dos Mundos: Evolución + Tradición” y el éxito “Eso y más”, que en la voz de Joan se convirtió en un clásico y que ahora en la de Alejandro se ha vuelto un hermoso tributo que sus fans cantan junto a él y que el mismo Potrillo califica como “una joya musical del maestro Joan Sebastian”.

Algo interesante de esta gira es que decidió hacerle unos arreglos en mariachi a la balada pop que un día popularizó el español Miguel Gallardo y que el mismo Alejandro grabó en balada junto a Christina Aguilera. Se trata del éxito “Hoy tengo ganas de tí”, que hace años cantó en vivo con sus hija Camila Fernández en un show de Las Vegas cuando ella apenas tenía 16 años.

“Esta canción seguramente se la saben, pero le hicimos un arreglo porque estamos de gira”, había dicho antes de sorprender a sus fans con esta versión de “Hoy tengo ganas de ti” que acompañó con violines, guitarras y el sonido de su inseparable trompetista Isidro Martinez. Y por supuesto, no podía faltar el tema ranchero de siempre “Cascos ligeros” con el que pone a bailar a todos desde sus asientos, al igual como sucede con “Mátalas”, qué es el tema que en definitiva no deja sentado a nadie. También desfila el clásico “Serenata Huasteca” que pone a cantar a todo el auditorio a viva voz y el emblemático “México lindo y querido” que no puede faltar en ninguno de sus conciertos.

Tras su exitoso concierto en Anaheim, Alejandro pisará el escenario del Kia Forum el 22 de septiembre. (Bernardo Garcia/ Honda Center/Livenation)

Anuncio

Para su público romántico, Alejandro complace con temas como “Te voy a perder”, de su álbum “Viento a favor”, “Abrázame”, donde igualmente destaca la potente trompeta de Isidro Martinez y “Decepciones”, el tema que Alejandro grabó con Edén Muñoz, cuando éste todavía formaba parte del grupo Calibre 50, además de una de las grandes favoritas de su público, el clásico “Me dediqué a perderte”.

También deleita con temas como “Qué lástima”, “Sé que te duele”, que grabó con Morat, y el bailable “Canta Corazón”, del cantautor peruano Gian Marco y “Se me va la voz” otro de los favoritos de sus seguidores.

Luego de su visita a Las Vegas, Alejandro tiene previsto estar el 17 de septiembre en el Arizona Financial Theatre de Phoenix, Arizona y el 22 de este mes se presentará ante el público de Los Ángeles en el Kia Forum, para luego presentarse al día siguiente en la ciudad de San Diego y el 24 en el Yaamava Casino de Highland, CA, donde estará cerrando su visita por tierras californianas.