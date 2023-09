Craig Gillespie reconstruye el caso de GameStop con ayuda latina en ‘Dumb Money’

Para Craig Gillespie, hacer una película que tratara sobre un fenómeno vinculado al mundo de las finanzas no resultaba algo natural. A fin de cuentas, estamos hablando del hombre que se ha encontrado detrás de cintas tan vinculadas al plano emocional y a los personajes como “Lars and the Real Girl” (2007) y “I, Tonya” (2017).

Sin embargo, Gillespie es también un director al que le gusta navegar territorios novedosos. Si la primera cinta citada tenía a Ryan Gosling en la piel de un joven que se enamoraba de una muñeca inflable, la segunda encontraba a Margot Robbie interpretando a una patinadora de la vida real que se vio envuelta en un crimen, mientras que “Fright Night” (2011) fue un ingenioso ‘remake’ de una comedia de terror de los ‘80 y “Cruella” (2021) convirtió a Emma Stone en una rebelde encarnación de uno de los villanos más grandes de Disney.

Hay que considerar además que, fuera de la conexión personal que tuvo con el fenómeno aquí tratado, el realizador australiano radicado en Estados Unidos estaba consciente del potencial de una historia que, en sus manos, se convierte en una apasionante reconstrucción de lo que sucedió a inicios de 2021, en plena pandemia, cuando un grupo cada vez más numeroso de usuarios de la plataforma Reddit, distinguido con el nombre de WallStreetBets, comenzó a comprar de manera interminable acciones de la cadena de videojuegos GameStop, guiados por los consejos de ‘influencers’ rebeldes y carismáticos como Keith Gillis, más conocido como “Roaring Kitty”.

La estrategia puso en riesgo las fortunas de muchos multimillonarios, hasta que fue frenada por una cuestionada manipulación del mercado ejecutada por Robinhood -una compañía de servicios financieros enfocada supuestamente en los inversionistas de menos recursos- en aparente alianza con los mismos empresarios poderosos que afirmaba rechazar. El caso llegó hasta las puertas del Congreso, que condujo una audición especial en la que fue incluido Gillis.

En la entrevista que le dio a Los Angeles Times en Español, Gillespie habló de estas circunstancias y del proceso de creación del filme. “Dumb Money” se estrena esta semana en salas selectas de Los Ángeles, antes de expandirse a cines de todo el país en las siguientes dos semanas.

Craig, se que te involucraste en lo de GameStop porque tu hijo empezó a invertir en la compañía; tú lo seguiste y comenzaste también a familiarizarte con las personas que participaron en el proceso y que estaban desafiando al sistema. El guión te llegó sólo meses después de estos sucesos, por lo que todo se dio muy rápido, lo que le brinda una clara sensación de inmediatez a la película.

Me gustó mucho el nivel de adrenalina que se lograba al manejar esta historia casi en tiempo real. Cuando llegó a mis manos el guión de Lauren Schuker Blum y Rebecca Angelo, acababa de producirse la audiencia en el Congreso, y eso no aparecía en el texto. Así que le dije a nuestros escritores que la incluyeran, porque se trataba de un paso fundamental para entender el viaje de Keith Gill y darse cuenta de que querían convertirlo en el chivo expiatorio de todo este enredo.

La forma en que Gill se enfrentó a la audiencia fue brillante; fue muy cuidadoso en lo que decía, pero nunca se echó para atrás. A partir de esa escena, que debía conducir ahora al desenlace, empezamos a añadir escenas con diferentes actores, y todo fue evolucionando constantemente.

Creo que esta es la película más interesada en problemáticas sociales de toda tu carrera. Y también la que te ha llevado a probar más técnicas modernas. Tuviste que filmarla en un mes, y una buena parte de la historia sucede a través de las redes sociales y de pantallas. Hasta la audiencia del Congreso fue por Zoom.

Pero eso fue lo interesante. Teníamos un enorme archivo de imágenes reales. Tuvimos todos los memes que estaban en ese momento en línea. Teníamos noticieros, entrevistas, la audiencia del Congreso. Y queríamos ser lo más auténticos que resultara posible. Así que siempre que pudimos, usamos a gente real hablando. En lo del Congreso, por ejemplo, las personas que interactúan con los actores que interpretan a personas reales son las personas reales, extraídas de esos videos.

¿Cuáles fueron los desafíos por ese lado? Porque, además de ser un drama, esta película tiene elementos de comedia y de ‘thriller’.

Fue divertido, pero era también como una olla a presión, porque estábamos tratando de capturar esas dos semanas increíblemente intensas en las que se produjo todo. Era la primera vez que trabajaba con Kirk Baxter, el editor que ha trabajado mucho con David Fincher, y que es increíblemente hábil en lo que respecta a la construcción de suspenso.

Las múltiples historias que tenemos aquí eran también muy complejas; parece algo sencillo, porque funciona, pero no lo fue. Seguimos a ocho personajes diferentes y descubrimos muchas cosas en el montaje. Nos preguntábamos constantemente: ¿cuánto de las redes sociales debemos poner? ¿Quién más habló de un aspecto determinado en cada momento que mostrábamos?

La película se siente también muy actual en términos de la forma en que habla del capitalismo y de sus métodos para hacer que un porcentaje mínimo de la población se vuelva cada vez más rico mientras mantiene a los demás en condiciones inferiores y se aprovecha incluso de ellos. Pero también demuestra que los perjudicados pueden jugar con el sistema y dañar a los poderosos cuando se unen y toman riesgos. No se trata sólo de que quisieran el dinero.

Había ocho millones de personas en WallStreetBets. Obviamente, había personas que estaban allí sólo por el dinero. Pero creo que el alcance que esto tuvo fue a causa de este sentido de indignación y de marginación colectiva, a esta increíble disparidad de la riqueza. Sin las condiciones necesarias, esto no hubiera florecido.

Pete Davidson, izquierda, y Paul Dano en una escena de la cinta. (Claire Folger / Associated Press)

La película tiene a dos actores latinos en papeles importantes: America Ferrera y Anthony Ramos. El personaje de ella, una enfermera que sigue trabajando en medio de la pandemia, tiene un nombre anglosajón -se llama Jennifer Campbell-, pero eso no quiere decir que no sea latina, aunque no se hace mención alguna a su origen étnico.

Estábamos tratando de mostrar un corte transversal de todas las personas que estaban en WallStreetBets, y eso incluía a latinos, por supuesto. El personaje de America representa para mí a una persona común y corriente de los Estados Unidos. Es como la portavoz de la frustración que estaban sintiendo todos los que se encontraban del mismo lado. Quiere realmente marcar la diferencia y ser escuchada.

Necesitaba a alguien que pudiera sostener ese peso y representar adecuadamente esa ferocidad y ese desencanto. Pero America tiene también una mano muy buena para el humor, y fue agradable contar con ese toque ligero. Siempre me ha gustado su trabajo, y me encantó trabajar con ella en este proyecto.

Ramos sí interpreta de manera mucho más clara a un latino. Habla incluso en spanglish, y sus padres aparecen hablando en español.

Me gusta que todos mis actores traigan sus propias cosas desde el primer día en que nos juntamos. En las escenas familiares, no sabía si íbamos a hacer sus partes en español o en inglés. Mientras ensayaban, empezaron a combinar los dos idiomas. Los padres hablaban en español y Anthony en inglés. En cierto momento, la madre dijo: “Cuando la cosa se ponga seria, cambiaré al inglés”. Fue muy interesante poder incorporar todo eso.

Gillespie fotografiado en el estudio de Los Angeles Times del Festival Internacional de Cine de Toronto, el pasado 9 de septiembre. (Jay L. Clendenin/Los Angeles Times)

El protagonista, Paul Dano, que interpreta a Gill, se enfrentaba al desafío de representar a alguien de la actualidad que se hizo inmensamente popular. ¿Tuvieron acceso al verdadero Gill?

Tratamos de contactarlo, pero desde su último mensaje en las redes sociales, que mostramos en el filme, él se ha retirado por completo de la vida pública. Revisamos todos los podcasts, todas las publicaciones que hizo, y sacamos prácticamente de ahí toda la información que manejamos.

Los personajes de Ferrera y Ramos, así como varios otros que aparecen en la película, son inventados, aunque se inspiran en seres humanos reales. Pero hay muchos que sí existen, y que salen mal parados al ser mostrados como los verdaderos causantes de esta situación de injusticia. ¿Cómo crees que reaccionarán ellos ante tu versión de los hechos?

Rebecca y Lauren fueron periodistas de investigación en el Wall Street Journal. Pusieron todos sus esfuerzos en la comprobación de los hechos, para asegurarse de que estábamos haciendo esto de la manera más veraz que resultara posible. La reacción dependerá de cada persona.

¿Qué te gustaría que el público obtuviera de la película? En cierto sentido, podría decirse que lo que hizo WallStreetBets fue una buena forma de luchar contra el sistema. Pero fue también una forma muy arriesgada. Hay gente de bajos recursos que perdió mucho dinero. Tú has admitido que también perdiste, pero bueno, eres un director famoso de cine y no creo que te hayas quedado en la ruina.

Cuando pasó lo de Robinhood, tuve la misma sensación de indignación que experimentó la comunidad entera. Para mí, era importante que sintieras eso al final de la película. Que sintieras esa frustración que te lleva a alzar la voz por la causa que sea, no necesariamente dentro del mercado de valores.

En ese sentido, es como lo de las huelgas que se están produciendo ahora mismo en Hollywood. Lo único que puede cambiar las cosas es que la comunidad se una, y eso es lo que espero. Esta película busca inspirar el diálogo. Busca inspirar el sentido de colectividad para que las cosas sean menos injustas.